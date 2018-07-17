Одиночество - путь к гениальности

Считается, что для развития детей полезно постоянно с ними заниматься, играть в различные игры и заставлять выполнять упражнения и задачки. Однако британский исследователь Дэвид Уайтбрэд полагает иначе: интеллект лучше развивается у тех детей, которые часто остаются в одиночестве. Это способствует формированию новых полезных умений и навыков.

В наше время малышей крайне редко оставляют одних, их обязательно стараются чем-то занять. При этом 63 процента родителей убеждены, что чем больше времени они будут проводить с ребенком, тем больше у того разовьются интеллектуальные способности.

Проводить больше времени с детьми или находить для них все новые и новые занятия советуют и многочисленные "руководства" по педагогике. Уже с двух-трех лет малышей водят на различные кружки и в "группы развития", подсовывают им раскраски и развивающие игры, мотивируя это тем, что если ребенок будет проводить время в праздности, например, просто играя на улице, это может его "испортить", и он вырастет глупым, ленивым или хулиганом…

Это всего лишь миф, полагает Уайтбрэд. Детям с ранних лет необходимо самостоятельно исследовать окружающий мир. Находясь один, малыш наблюдает за тем, как соседская собака гоняется за кошкой, как букашка ползет по цветку, и делает собственные выводы об устройстве мироздания… Если же его постоянно контролируют, то ему трудно бывает сформировать собственное мнение о мире. В результате ребенок растет безынициативным, мыслит стандартно и не всегда находит выход в сложной ситуации без подсказки старших. Кроме того, он не умеет развлекать себя, поэтому постоянно теребит маму и папу, чтобы ему уделяли внимание, а оставшись хотя бы на время без попечения взрослых, легко впадает в панику…

Полезно хотя бы на пару часов в день предоставлять ребенка самому себе, советует Уайтбрэд. Пусть он в это время занимается тем, чем хочет заниматься сам. Разумеется, при этом вы должны убедиться в том, что он находится в безопасности и в пределах досягаемости для вас.

Все реже дети общаются друг с другом без присмотра взрослых. Из соображений безопасности их не пускают в гости и не выпускают гулять одних, иногда лет до двенадцати, а то и старше. Все больше времени они проводят за компьютерами. А компьютер развивает лишь определенные виды интеллекта и не учит общаться.

"Это стало большой проблемой в последние десятилетия, и дети все меньше участвуют в исключительно детских играх наедине или со своими ровесниками, где они могут проявить лидерские качества", — считает Уайтбрэд.

Помнится, в возрасте трех-пяти лет меня неоднократно оставляли дома совсем одну, потому что родителям надо было на работу или куда-то отъехать, а бабушка не всегда могла со мной сидеть… В садик меня не отдавали до шести лет, так как туда было трудно попасть. Но я никогда не скучала: бродила по квартире, рассматривала разные вещи, играла в куклы… А после того как в четыре года я научилась читать, проблема досуга отпала сама собой: я могла читать дни напролет, причем не только детские книжки, но и взрослые, содержание которых стала понимать лишь позднее… Именно благодаря им я уже в раннем возрасте многое узнала об окружающем меня мире и именно им обязана в конечном счете своим образованием и успехами… В прогулках меня тоже не ограничивали, причем не только в присутствии взрослых. Тогда, в 70-е, за детей никто не боялся, напротив, если какого-то ребенка водили за ручку и не выпускали из-под опеки, он превращался в объект насмешек…

Сегодня наиболее умные и интересные из моих знакомых также вспоминают, что все детство "были предоставлены сами себе", часто не ходили в детский сад и взрослые их мало контролировали. Но они не превратились ни в неучей, ни в лентяев, ни в хулиганов. Напротив, добились значительных успехов в жизни. Так как их не загоняли в коллективные рамки и не пытались привить "стандартный" интеллект. Так, одна моя подруга вспоминала, как в шестилетнем возрасте читала Шекспира и он ей ужасно нравился…

Тот же Дэвид Уайтбрэд комментирует: "Современные дети ведут более упорядоченную жизнь, и у меня полно доказательств того, что это вредит детскому развитию и значит, что родителям вовсе не нужно играть с детьми, но малыши должны иметь возможность чаще играть без родителей!"

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Дарья Любимская