Эта странная японская еда

Фото: puzzleit.ru

Страна восходящего солнца всегда привлекала внимание туристов экзотикой. Мы знаем о Японии как стране самураев, цветущей сакуры и высоких технологий. Однако некоторые блюда японской кухни повергли бы в ужас самого стойкого туриста. Так что же странного в японской пище? Предлагаем ознакомиться с некоторыми блюдами.

1. Ширако.

Это блюдо явно не для слабонервных. На тарелке повар вам предложит сперму рыб, часто используют для этого треску и лосось. Семенные мешочки рыбы выглядят внешне как человеческий мозг. Это блюдо очень популярно во многих японских суши-барах. И иногда его подают в сыром виде.

2. Хабушу.

Этот алкогольный напиток готовится необычным способом. В саке опускают ядовитую гадюку и настаивают. Родина экзотического напитка - остров Окинава. Стоит отметить, что змею часто так и оставляют лежать в банке с крепкой жидкостью, для пущего эффекта, но можно не волноваться, алкоголь делает яд змеи неопасным.

3. Инаго-но-цукудани.

Это блюдо, наверное, понравится любителям насекомых. Оно готовится чаще из саранчи. К хрустящей закуске подают рис и сладкий соевый соус.

4. Басаси.

И снова гастрономическое испытание. Если вы закажете это блюдо, повар принесет вам кусочки сырого мяса, а если точнее, то конины. Представить суши с сырой рыбой мы еще можем, но есть сырое мясо, которое когда-то было милой лошадкой, уже не всем по зубам.

5. Фугу.

Это блюдо делается из ядовитых рыб семейства иглобрюхих, в них содержится яд тетродотоксин, который вызывает остановку дыхания. Часто для приготовления фугу используется бурый скалозуб. При правильном приготовлении концентрация яда становится безобидной. А если повар был не настолько искусен, то это блюдо станет для вас последним. Японские повара даже проходят специальное обучение, чтобы знать, как готовить этот ядовитый деликатес.

6. Начиноко.

Это блюдо скорее представляет собой хрустящие снеки к пиву, только вместо соленых орешков вам предлагают пчелиные личинки. Что говорить, если даже японский император Хирохито любил блюдо с жареными осами.

7. Широ но Одориги.

Скорее это не блюдо, а цирковой номер, итог которого смертельно предсказуем. Широ - это маленькая рыбка, которую подают еще живой. Извивающуюся прозрачную рыбку поливают перепелиным яйцом и уксусом, а потом... едят. И она продолжает свой «ледяной» танец даже во рту.

8. Зазамуши.

Купившись на необычное название в меню японского ресторана, приготовьтесь не к самому приятному блюду. Хотя на вкус и цвет... Зазамуши - это личинки водяных насекомых, которые обитают на дне речек, под гравием.

9. Черная серная лапша.

Готовить ее стали в поселке Хаконе, название символично, ведь лапшу варят в сере.

10. Сашими из мяса китов и дельфинов.

И это вне комментариев. Хотя какой-нибудь гурман явно не отказался бы от китового бургера.

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Ирина Гусакова