Майские праздники. Время есть шашлык

Фото: blogeda.ru

Совсем скоро наступят майские праздники, рабочие будни сменят долгожданные выходные, а это значит, что самое время выбраться на пикник. Хорошо отдохнуть в компании друзей, поесть вкусный шашлык.

Родиной шашлыка считается Кавказ, представители которого до сих пор умеют приготовить самый вкусный продукт.

Кажый россиянин, хоть раз готовивший это блюдо, считает себя большим знатоком в приготовлении шашлыка. Однако существует множество тонкостей и ньюансов приготовления мяса на открытом огне. О них мы и поговорим.

На процесс вкусовых качеств мяса влияют сразу несколько тонкостей. Причем таких, о которых многие и не догадываются. Выбор мяса, маринад, способы приготовления, и даже дрова.

Выбор мяса: Лучшее мясо для приготовления шашлыка должно быть «помоложе». Идеальной будет баранина. Но, поскольку не все ее любят, вполне подойдет и свинина. Ошеек или мясо вдоль хребта будут в самый раз. Не рекомендуется брать мясо с задней части туши, шашлык из которого будет жестким и сухим. Также не нужно брать замороженное мясо.

Мариновка: Мясо необходимо промыть теплой водой, а ополаскивать холодной. Причем, мыть лучше всего большие куски, чтобы не вымыть сок. Резать мясо нужно поперек волокон, тогда оно будет мягче. Резать его стоит кубиками размером 3-4 сантиметра, а вес должен быть 70-80 граммов. В классическом варианте маринуют мясо уксусом, посыпают солью и перцем, добавляют лук. Некоторые используют гранатный сок или сухое вино. Дополнением будет служить свежая приправочная зелень. Время мариновки у каждого разное, но не стоит забывать самый главный принцип: мясо нельзя передерживать в кислой среде, иначе оно станет очень жестким.

Еще одной особенностью мариновки является то, что мясо необходимо мариновать только в стеклянной, глиняной, эмалированной посуде. Аллюминевая кастрюля не подойдет по причине окиси этого металла, которая нивелирует вкусовые качества продукта.

Дрова: Они занимают далеко не последнее место в приготовлении шашлыка. Для многих эта новость станет неожиданной, но опытные шашлычники считают именно так. Мясо не должно пахнуть дымом, а лишь пропитаться ароматом костра. Идеальным материалом принято считать сухие фруктовые деревья (яблоня, слива, вишня). Подойдут также дрова из клена, липы, тополя, из любых лиственных деревьев. Не стоит в качестве дров применять сосну, ель, другие хвойные породы дерева, чтобы не получить шашлык с привкусом смолы.

Приготовление: Главным условием является тление углей, а не их горение. Жар углей и никаких, даже, маленьких языков пламени. Не нужно делать «гармошку» на шампуре. Расстояние между кусками должно быть небольшим и равномерным. Желательно нанизать на свободные места лук или сладкий перец.

Опытные мастера перед самой установкой шампуров на мангал, обильно сбрызгивают его холодной водой, чтобы при жарке образовалась тонкая корочка. Такой способ предотвратит отток сока в мясе. Шампура в процессе приготовления постоянно нужно вращать и не отходить от мангала.

Перед снятием шампура нужно проверить готовность мяса. Для этого на кусочке делается небольшой надрез. Если сок прозрачный, то шашлык готов. Если розовый, то нужно еще подержать. Ну а если сока вообще нет (бывает и такое), то вы пересушили шашлык и он вкусным не будет.

Шашлык рекомендовано кушать, запивая красным сухим вином. Совсем не сочетается с шашлыком пиво, ром или виски. Приятного аппетита и хороших праздников.

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Сергей Королев