Подбираем комнатные растения по энергетике

Рядом с одним и тем же комнатным цветком один человек чувствует себя прекрасно, а другой испытывает дискомфорт. У некоторых даже при тщательном уходе растения вянут и засыхают... Биоэнерготерапевты утверждают, что среди цветов, как и среди людей, встречаются энергетические доноры и вампиры: первые дают вам энергию, вторые - ее забирают. «Зеленых друзей» советуют выбирать под свой знак зодиака и характер.

Герань выделяет эфирные масла, обладающие множеством полезных свойств. Они способны снимать стресс, лечить неврозы, бессонницу, улучшать обмен веществ, предупреждать заболевания дыхательных органов. В старину размятые листья герани использовали как целебное средство при мигренях и отитах.

Толстянку называют «денежным деревом». Она привлекает в дом энергию материального

благополучия. Если листья на ней мелкие, значит, в карманах будет звенеть мелочь. Крупные - к большим деньгам.

Алоэ (это растение называют еще столетником), помимо лечебных свойств, еще и защищает от недобрых людей и несчастных случаев.

Фикус приводит в гармонию отношения между обитателями дома. Если хотите, чтобы дом всегда был полной чашей, поставьте его на кухне. Мечтаете восстановить душевное равновесие - поместите фикус в спальне.

Фиалка - поистине волшебный цветок. Считается, что он защищает от болезней и всевозможных несчастий. Детей фиалка делает более спокойными и послушными. Так что лучше держать это растение в детской.

Золотой ус (другое название - «домашний женьшень») сейчас является весьма популярным комнатным растением. Его листья дезинфицируют и заживляют раны. Кроме того, золотой ус - мощный энергетическиий донор.

Кактусы тоже способны впитывать в себя плохую энергетику. Чем длиннее иглы кактуса, тем лучше он вбирает в себя негатив.

Плющ в народе называют «мужегоном». Считается, что он выживает из дома мужчин. Если вы замужем или хотите найти себе пару, то не заводите его - ваша половина в доме не задержится. А вот если вы мечтаете избавиться, например, от бывшего мужа, с которым никак не удается разъехаться, или от надоевших соседей по коммуналке, то лучше плюща средства не найти.

Орхидеи прославились как «похитители энергии». Эти растения рекомендуется выращивать в оранжереях, а не у себя дома. Их ни в коем случае нельзя располагать в спальне, так как они очень интенсивно поглощают энергию. Контакт с орхидеями решительно противопоказан для людей в период неврозов и депрессий.

Как определить, насколько удачно сложатся ваши отношения с «зеленым другом»? Прежде всего, покупая комнатное растение, прислушайтесь к себе. Интуиция подскажет вам, ваш ли это цветок. А если она молчит, то воспользуйтесь приведенной ниже информацией.

Цветы по знакам Зодиака

Овнам подойдут тюльпаны, азалии, бегонии, гранат, молочай, садовая герань.

Тельцам лучше всего выращивать ирисы, гортензии, фиалки, каланхоэ, цикламены, бегонии, примулу.

Близнецам - герань, аспарагус, папоротник, плющ, традесканцию.

Ракам - розы, глоксинии, алоэ, каланхоэ.

Цветы Львов - это гвоздика, бегония, амарант, каллы, камелии, гардении, бальзамин, мимозы, пеларгонии, китайская роза.

Девам рекомендуются хризантемы, гладиолусы, филодендроны, драцена.

Весам - георгины, цикламены, азалии, стручковый перец, хризантемы, гелиотроп, гортензия крупнолистная, лилии.

Скорпионам советуют разводить герберу, африканскую фиалку, опунции, драцену, олеандр, алоэ.

Стрельцам - анемоны, азалии, фикус, лимон.

Козерогам подходят хризантемы, драцена, хвойные растения, фикусы и лавр.

Водолеям - нарциссы, примулы, драцена, комнатный клен.

Рыбам наверняка понравятся фрезии, фикусы и орхидеи.



Ботанический сад торгует экзотикой

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Дарья Любимская