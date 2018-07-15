"Ложь во спасение" укрепляет личные отношения

Если обычная ложь легко может разрушить отношения в паре, семье или социальной группе, то так называемая "белая" ложь, произносимая "во благо", напротив, способствует укреплению социальных связей. К такому выводу пришла группа зарубежных специалистов в процессе построения компьютерной модели, описывающей формирование человеческих сообществ.

Например, мы говорим друзьям, знакомым, коллегам или возлюбленным, как хорошо они сегодня выглядят или как мы рады их видеть, даже если это на самом деле не соответствует действительности… В результате человек проникается к нам симпатией, и мы сохраняем хорошие отношения с ним.

Есть люди, которые считают, что правду нужно говорить в лицо. Они никогда не упустят случая сказать вам, что вы безвкусно одеты, поправились, плохо причесаны, или ваши моральные качества оставляют желать лучшего… Но далеко не всем нравится подобное обращение, и очень скоро окружающие могут начать избегать человека, который "режет правду-матку" в глаза, даже если, высказывая неприглядную истину, он руководствуется самыми лучшими побуждениями…

Однако наши исследователи при построении своей модели рассматривали влияние на формирование социальных связей только такой составляющей, как ложь. Оказалось, что проявления антисоциальной лжи, например, связанные с кражей чужой собственности или насилием, приводят к распаду группы или сообщества, так как это отдаляет членов группы друг от друга и заставляет их заботиться исключительно о собственных интересах.

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Что же касается "белой" лжи, то это, напротив, способствует формированию крепко спаянных мелких подгрупп среди больших групп и сообществ. Обычно такие подгруппы образуются вокруг людей, которые часто практикуют "ложь во спасение". Правда, это слишком упрощенная версия. Существующая "теория лжи" предусматривает равномерное распределение ее использования всеми членами сообщества. Нам приятно общаться с теми, кто говорит комплименты и не огорчает нас негативной информацией, даже если мы и подозреваем, что человек с нами не совсем искренен.

Есть гипотеза о том, что "социальная" ложь помогает нам ощущать себя в безопасности. Мы знаем, что человек не набросится на нас с упреками и претензиями, высказывая о нас нелицеприятные вещи, и что отношения с ним для нас безопасны.

Еще одну любопытную закономерность обнаружили недавно американские психологи. Они выяснили, что склонность людей ко лжи зависит от хронотипа, к которому они принадлежат. Так, "жаворонки", которые рано ложатся вечером и рано встают по утрам, чаще лгут в вечерние часы. А "совы", привыкшие поздно ложиться и вставать, напротив, больше склонны к вранью в утренние часы…

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Такой вывод был получен в результате целой серии экспериментов, в которых приняли участие почти 200 добровольцев. Они прошли ряд тестов, а также им было предложено сыграть в различные игры. От результатов тестов и игр зависело получение испытуемыми "призов", в числе которых были и небольшие денежные суммы. Стремясь выиграть и получить приз, участники не всегда вели себя честно. При этом чаще всего они лгали, находясь "за пределами" предпочтительного для себя времени суток, когда обычно спали… Скорее всего, это связано с колебаниями биоритмов: усталость или отсутствие возможности для сна в привычное время приводят к отклонениям в поведении, говорят ученые.

Между тем, ранее считалось, что люди, которые не ложатся спать допоздна и долго спят по утрам, больше склонны к неэтичному поведению, чем "ранние пташки". Но возможно, это заблуждение связано с тем, что наиболее часто такой образ жизни ведут представители богемы, чье поведение и без того не является образцом нравственности… Тем не менее, "совы" встречаются не только в богемных кругах.

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Один из авторов исследования, профессор Cунита Сах из Гарвардского университета, считает, что данное открытие способно принести определенную пользу. Так, оно поможет работодателям более эффективно распределять рабочую силу, особенно там, где работники трудятся посменно. "Если принятие решения зависит от хронотипа человека, то работодателям необходимо решить вопрос о продолжительности рабочего дня и о том, как он будет строиться", — комментирует профессор.

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Дарья Любимская