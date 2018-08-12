Вегетарианство: плюсы и минусы

О вегетарианстве ходят крайне противоречивые слухи. То его назначают панацеей, то пугают, что без мяса протянешь ноги. Связано это с недостатком точных знаний об этой необычной диете. Познакомимся с самыми последними мнениями за и против вегетарианства.

Какие виды вегетарианства бывают

Вегетарианство вегетарианству рознь. Одни его последователи просто отказались от мяса, а другие питаются исключительно овощами, фруктами и орехами. Давайте для начала узнаем, какие виды вегетарианства бывают и какого рациона придерживаются их поклонники.

Флекситарианство - мягкий вариант вегетарианства, при котором дозволяется мясо и морепродукты, но раз в месяц. По мнению ведущих специалистов, это лучшая диета на данный момент. Сюда же относится и песцетарианизм, при котором разрешается рыба.

Лактоововегетарианство - стандартный вариант, подразумевающий потребление молочных продуктов и яиц.

Веганство - строгий вариант. Никаких продуктов животного происхождения ни в пище, ни в быту.

Фрукторианство - питание только плодами тех растений, которые не нужно уничтожать — ягоды, фрукты, орехи, зерновые, семена. Считается разновидностью сыроедения.

Остальные виды вегетарианства являются комбинацией основных. У вегетарианцев часто возникают вопрос по некоторым "спорным" продуктам — меду, грибам, рыбе, поэтому появляются все новые виды вегетарианства.

Польза вегетарианства

Общие плюсы. Вегетарианская диета обеспечивает низкое потребление насыщенных жиров и продуктов с "плохим" холестерином. При этом вегетарианцы получают большое количество пищевых волокон и разнообразных фитохимических веществ, способствующих укреплению здоровья. Это достигается за счет того, что вегетарианец потребляет больше фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов и различных соевых продуктов.

В результате вегетарианцы обычно имеют более низкий индекс массы тела, уровень липопротеинов низкой плотности и артериального давления. Вегетарианцы реже страдают от ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, инсульта, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Вегетарианство и похудение. Вегетарианцы весят в среднем на 3-8 килограммов меньше, чем мясоеды. Это происходит из-за того, что они более тщательно разрабатывают свою диету и потребляют меньше насыщенных жиров. Американские диетологи считают, что вегетарианская диета богата питательными веществами и может быть рекомендована для снижения веса без ущерба для качества питания.

Кстати, режиссер фильма "Двойная порция", который в рамках эксперимента питался только продуктами из "Макдональдса", набрал 11 килограммов, а потом сбросил их за 14 месяцев на вегетарианской диете.

Вегетарианство лечит диабет. Вегетарианская диета повышает резистентность к инсулину и окислительный стресс, а также позволяет безболезненно сбросить вес. Это очень важно для лечения диабета 2 типа.

Вред вегетарианства

Недостаток витамина B12. Целых пять клинических исследований утверждают, что вегетарианцы страдают от недостатка витамина B12. Витамин В12 (цианкобаламин) важен для роста клеток и формирования клеток крови. Недостаток витамина грозит неврологическими расстройствами, в том числе необратимой гибелью нервных клеток. У младенцев, которые питаются грудным молоком матерей-вегетарианок, может развиться анемия из-за недостатка витамина В12.

Слабые кости. От дефицита цианкобаламина страдают кости — переломы нередки среди вегетарианцев. Неадекватный прием кальция и витамина D может привести к сокращению роста костной ткани и вызвать снижение минеральной плотности костной ткани у веганов.

Вегетарианство и дети

Мы решили внести этот пункт в список вреда вегетарианства, несмотря на то, что единого мнения по этому поводу у специалистов нет. В целом, авторитетные медицинские организации многих стран мира (США, Канада, Германия, Великобритания) одобряют тщательно подобранную лактоововегетарианскую диету.

Дети-вегетарианцы школьного возраста имеют меньшую массу тела и меньше подвержены сопутствующим ожирению заболеваниям. Однако они могут страдать от недостатка белка, незаменимых жирных кислот, железа, цинка, кальция и витаминов группы В и D.

Крайнее недовольство медиков вызывает экстремальные виды вегетарианства — веганство и фрукторианство. Диетолог Лидия Ионова считает, что вегетарианство неприемлемо для людей до 25 лет. Известны смертельные случаи детей от истощения, которых родители-веганы неправильно кормили. Не следует навязывать вегетарианство детям — пусть они самостоятельно сделают свой выбор.





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Лев Осин