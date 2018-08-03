Лучшей женой для мужчин могут стать медсестры

Мужчины часто задаются вопросом: какая женщина может сделать их счастливыми? При выборе спутницы жизни следует обратить внимание не только на ее внешность и личные качества, но и на ее профессию. Такой совет дают ученые, которые исследовали этот вопрос на протяжение пяти лет и пришли к определенным выводам.

Чтобы быть счастливым обязательно нужно найти своего человека. Для каждого существуют свои критерии, но, как оказалось, профессия тоже имеет свое влияние на выбор. Оказывается, самой лучшей супругой может быть медсестра. Женщины этой специальности привыкли работать под давлением, знать, как распределять приоритеты и принимать важные решения во время кризисных ситуаций.

Если мужчины ищут идеальную девушку, чтобы жениться, психологи советуют обратить внимание на медсестер. В их пользу можно отнести не только умение ухаживать за вами во время болезни.

Вот причины, по которым мужчины, которые вступают в брак с медсестрами, очень счастливы.

Достаточно времени друг для друга. Поскольку медсестры работают посменно, они могут чаще пересекаться со своими супругами. Для некоторых пар это идеальное расположение дел, так как у обоих есть достаточно времени, чтобы быть и в одиночестве, и вместе.

Медсестры очень умны. Медсестры должны иметь высшее образование, а многие продолжают заниматься самообразованием и после получения диплома. Когда вы женитесь на медсестре, вам будет о чем с ней поговорить.

Медсестры могут поддержать. Для лечения пациентов на разных стадиях болезни каждый день требуется особый навык: сочетание жесткости и доброты. Они должны помогать своим пациентам в трудные времена и поддерживать их, когда они находятся в худшем положении дел. Медсестры имеют дело с людьми в самые трудные времена и приносят комфорт и поддержку, когда они в этом нуждаются.

Медсестры привносят более глубокий взгляд на жизнь. Поскольку они имеют дело с жизнью и смертью на работе, медсестры не распыляются на мелкие вещи дома. Они не работают над сломанными краном или окном, потому что занимаются гораздо более серьезными проблемами на работе. Проще говоря, они знают, что важно, а что нет в этом мире.

Медсестры сострадательны и добры. Люди, которые предпочитают работать медсестрой, обычно, очень добрые. Они чувствуют себя полноценными, когда они служат другим и этим улучшают свою жизнь. Они, как правило, ставят потребности других людей и семьи выше своих и очень бескорыстны.

Медсестры — хорошие слушатели. Медсестры должны слушать больных пациентов, которые переживают трудное время. Они должны проявлять сочувствие и предлагать поддержку. У них есть способность говорить пациентам через их страхи и они приносят этот талант в отношения.

Медсестры помогают в трудные времена. Медсестры учатся для того, чтобы успокаивать людей в стрессовых ситуациях и сосредоточиться на том, что важно. Жена — медсестра будет делать то же самое для вас.

У вас есть партнер в чрезвычайных ситуациях. Медсестры обучены реагировать на чрезвычайные ситуации, они действительно хороши в этом. Они привыкли работать под давлением, знать, как распределять приоритеты и принимать важные решения в разгар кризиса. Это замечательная черта, которая будет у нее по жизни.

Медсестра — супруга с привилегиями. Работая в здравоохранения, медсестры знают лучшее в своей области. Они знают, кто лучший врач, где можно найти лучшие медицинские услуги. У них есть знания, чтобы поддерживать семью здоровой. Кроме того, они первыми замечают, когда член семьи нуждается в медицинской помощи, они могут решить большинство таких проблем самостоятельно.

Медсестры хорошие командные игроки. Вы не сможете выжить в профессии медсестры, если не будете тесно сотрудничать с другими медсестрами. Это очень просто: если вы не работаете вместе и не помогаете друг другу, работа никогда не будет выполнена. В браке с детьми — это бесценно.

У медсестер всегда есть стабильный доход. Уход является одной из немногих профессий, которые обеспечивают стабильный доход. Медсестры пользуются большим спросом во всем мире, зарплаты могут быть хорошими и всегда есть небольшой доход со стороны. Когда ваша вторая половина — медсестра, это бесценно в трудные финансовые времена.

У медсестер черный юмор. У медсестры не бывает скучного рабочего дня. Ее день наполнен воюющими пациентами, беспорядками, невероятными страданиями и многим другим. Из-за этого у большинства медсестер очень черный юмор и много интересных историй, которые они рассказывают за бокалом вина.

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Сергей Королев