Конфликты в молодой семье. Как умиротворить тещу?

Дочь вышла замуж. Ее мать поначалу довольна и счастлива, искренне желает новобрачным долгой семейной жизни, пытается полюбить зятя как сына, но… Незаметно для самой себя ополчается против мужа своей дочери и начинает провоцировать конфликты в молодой семье.

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Какие причины заставляют зрелую женщину видеть в новоиспеченном родственнике врага? Почему она настраивает дочь против ее мужа, порой доводя дело до развода? Как действовать дочери и зятю, чтобы воинственная родительница не разрушила их брак?

Мать-кукловод, дочь-марионетка и зять-оборотень

Каким бы распрекрасным ни оказался избранник дочери, он неминуемо впадет в немилость у тещи, если она относится к своей "кровинушке" как к неотъемлемой части самой себя. Такая мать жаждет играть главную роль в жизни своей взрослой дочери, готова до глубокой старости упоенно руководить ею, наставлять на путь истинный, при этом напрочь забывая о себе.

Подобные притязания часто возникают у женщин, которые без мужа, с большими трудностями растили дочь и сделали ее средоточием своей любви и заботы. В группе риска также "поздние" родительницы, которые страстно хотели, но долго не могли забеременеть. Иногда патологическая привязанность к дочери возникает у замужних женщин, не сумевших построить с супругом теплых, доверительных отношений — они подсознательно отторгают мужа и сосредоточиваются исключительно на ребенке. Во всех упомянутых случаях дочь воспринимается как единственный близкий человек, которого страшно потерять, и все посягательства на нее воспринимаются очень болезненно. Например, стараниями матери у девочки-школьницы может не быть друзей.

Естественно, что при таком раскладе зятю уготована незавидная роль — коварного похитителя единственной материнской отрады. У тещи рождается глухое раздражение, объяснить природу которого она не в силах. Для того чтобы оправдать свое негативное отношение к мужу дочери, женщина, не отдавая себе отчета, с маниакальным упорством ищет доказательства того, что зять только притворяется хорошим, а на самом деле он никчемный тип, с которого "нечего взять" и от которого "нечего ждать". Претензии, придирки и обиды тещи могут быть очень мелочными, а порой и абсурдными.

Потом женщина пытается убедить окружающих, что новоиспеченный родственник по каким-то параметрам (происхождение, образование, уровень материального благосостояния, личностные качества, внешность и др.) недостоин быть мужем ее "лапушки" и его следует изгнать из семьи. Мнение дочери полностью игнорируется. А если дочь находится в полном психологическом подчинении у матери, то она быстро начинает смотреть на своего избранника глазами родительницы, даже не думает роптать и бунтовать и покорно соглашается разрушить свой брак — ведь "мама всегда права", "маме виднее — она жизнь прожила", "мама плохого не посоветует".

Опасные связи

Описанный тип взаимоотношений между матерью и дочерью называется симбиотическим и вредит обеим, хотя мать и дочь нередко не подозревают об этом и могут считать свои отношения "идеальными", "очень теплыми" и "доверительными". Это происходит потому, что зрелая и молодая женщины из неразрывной связи друг с другом извлекают вторичные выгоды. В основе негармоничного воспитания лежат какие-то личностные неосознаваемые проблемы или потребности родителя, которые он пытается разрешить или удовлетворить за счет ребенка.

Психологический симбиоз между матерью и ребенком оправдан только в том случае, если ребенку не более двух с половиной лет. Известно, что мать и младенец воспринимают друг друга как продолжение самих себя. Но как только маленький человек начинает смутно догадываться, а затем осознавать, что он отдельное существо, имеющее свое "Я", отличное от материнского "Я", его симбиотическая связь с матерью должна становиться все слабее и слабее, чтобы полностью прерваться, когда ему исполнится три года. Только в этом случае ребенок обретет психологическую и практическую самостоятельность, будет учиться жить своим умом и, когда придет время, безболезненно отделится от родительской семьи, сохранив с матерью здоровые, по-настоящему теплые отношения.

Инициатором сохранения симбиотической связи всегда выступает мать. Для того чтобы оправдать свое желание продлить неограниченные родительские полномочия, женщина бессознательно убеждает себя, что ее ребенок, сколько бы лет ему ни было, еще слишком слаб и беспомощен, чтобы заботиться о себе, не может понимать и отстаивать свои интересы, принимать решения. Такая мать готова на любые самопожертвования, лишь бы оградить чадо от всевозможных, даже надуманных трудностей и неприятностей. Постоянным фоном ее жизни становится тревога за ребенка.

Как заподозрить, что мать ощущает себя единым целым с подросшим ребенком и не намерена предоставлять ему психологическую свободу, учить самостоятельности и ответственности? Если ребенку больше трех лет, а родительница продолжает говорить о нем "мы" ("мы поели", "мы хотим играть", "мы такие умненькие"), это тревожный сигнал. Также следует насторожиться, если у ребенка естественные возрастные страхи, которые обычно исчезают сами по себе, перерождаются в навязчивые состояния и серьезные страхи. В группе риска дети, которые болезненно привязаны к матерям, панически боятся отпускать их от себя, не желают спать отдельно, зациклены на страхе смерти.

Цветы зла

Последствия не прерванной вовремя симбиотической связи печальны и для матери, и для ребенка: каждый из них лишается возможности прожить свою уникальную, неповторимую жизнь. Дети, которые намертво "срослись" с матерями, повзрослев, нередко жертвуют возможностью вступить в брак, стать родителями. Годам к 35-40 они, как правило, все еще не покинув материнский дом, начинают страдать от ощущения душевной пустоты, неудовлетворенности своей жизнью, им становится невмоготу существовать без собственной семьи, долговременных отношений с противоположным полом.

Участь матери тоже незавидна: полностью "растворившись" в ребенке, женщина забывает о собственных желаниях и целях, отдаляется от близких и друзей, не стремится добиться успехов на профессиональном поприще. В итоге она может встретить старость с мыслью, что ее жизнь была пуста и бессмысленна, особенно если отношения с выросшими детьми дали трещину. Если сын или дочь остались одинокими, у матери может наступить горькое прозрение, что это случилось именно по ее вине.

"Правильные" дочки-матери: "Ты — это ты, я — это я, и третий не лишний", а не "Ты — это я, я — это ты, и никого не надо нам"

Читательницам, желающим разорвать симбиотическую связь с матерью, необходимо…

1. Осознать себя и свою "отдельность" от других людей.

2. Определить свои желания и жизненные цели, откровенно ответить на вопросы: "Чего я хочу?" и "Чего я не хочу?"

3. Научиться говорить "нет".

4. Быть честной с самой собой, это значит принимать ответственность за свои действия и уметь смотреть на себя со стороны.

5. Отказаться от роли "жертвы" и развивать уверенность в себе.

Предупреждение: при выстраивании личностных и семейных границ мать, скорее всего, будет очень недовольна. Для того чтобы не отступить от задуманного, дочери важно понять: жизнь за другого человека прожить невозможно, а свою жизнь упустить легко. А мать, в конце концов, примет новый формат отношений с дочерью и ее мужем.

Как стать золотым зятем

Быстро и непринужденно найти общий язык с тещей помогут следующие советы.

1. Называйте мать жены "мамой" — это сократит психологическую дистанцию с ней.

2. Ни в коем случае не критикуйте тещу — самая справедливая критика только настроит "вторую маму" против вас, а пользы не принесет.

3. Не скупитесь на комплименты теще, ведь она воспитала для вас любимую женщину.

Психолог



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Людмила Овсяник