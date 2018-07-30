Как сохранить свой брак и уберечь его от развода

"Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…" — эти слова известного хита прошлых лет мы часто слышим и напеваем, не задумываясь о смысле слов песни. А между тем, счастливые браки сейчас — большая редкость. Современные реалии таковы, что институт брака давно уже не стал главным в жизни людей. Разводы стали обыденностью, а формулировка "не сошлись характерами" встречается все чаще. Как известно, в разводе всегда виноваты двое. Поэтому рекомендуем ознакомиться с данным материалом мужчинам и женщинам.

Как уберечь брак от развода и сделать отношения прочными расскажут психологи.

Откройте себя заново. Правда в том, что личное счастье — дело наших собственных рук. Партнер может идти рядом, помогать, разделять переживания, но наполнить нас изнутри ему не по силам. Мысли, настроение, самооценка — все это зависит от нас, и недовольство жизнью тоже тянется оттуда. Подумайте, как давно вы ухаживали за собой, выделяли время для души и отдыха? Как давно занимались любимым хобби? Когда внутренний ресурс исчерпан, то и окружающим дать нечего, мы пусты изнутри. Вот почему нужно высыпаться, выгуливать себя, красиво одевать, вкусно кормить и отстаивать свои желания. Вспомните о том, кто вы есть!

Поговорите с мужем. Если держать все в себе и молча глотать слезы — ситуация не изменится, нужно делиться своими переживаниями и эмоциями. Что конкретно вас волнует, что не устраивает, чего вы хотите, чему сопротивляетесь? Вызовите супруга на разговор, обсудите проблемы, поищите решения, которые бы устроили всех. Важно делать это в спокойном настроении, без обвинений и претензий, сохраняя уважение. Не "достал меня своим футболом", но "я чувствую себя ненужной, когда ты все свободное время тратишь на футбол". Выходите из себя? Возьмите паузу, успокойтесь и вернитесь к проблеме. Только не отпускайте ничего на самотек.

Не пытайтесь его переделать. Трудно расстаться с вредными привычками и негативными чертами собственного характера, что уже говорить о попытке переделать других? Все мы неидеальны, каждый из нас имеет свой набор "чебурашек", важно уметь это принять и отпустить. Рамки мировоззрения, отношения с окружающими, уровень интеллекта, привычки, интересы — ищите то, что вас объединяет, чем вы можете восхищаться и гордиться, а затем просто делайте на этом акцент. Не давите на партнера, но поощряйте проявление его лучших качеств. Мягко и осторожно.

Откажитесь от ультиматумов. Не пытайтесь ставить на чашу весов что-то действительно важное, угрожать, манипулировать, а то и давить на чувство вины. Будьте мудрее, ищите компромиссы, договаривайтесь. Не делайте из себя замену всему окружающему миру, это ограничивает, подавляет свободу, вынуждает человека отказываться от части себя. Любовью в такой игре и не пахнет. Угрожаете разводом? Будьте готовы собрать вещи и делить пожитки, потому что в какой-то момент струна терпения может оборваться: зачем держаться за человека, который тобой не дорожит?

Узнайте супруга с новой стороны. Как давно вы просто общались по душам на самые разные темы? Знаете ли вы, чем живет ваш муж, о чем думает перед сном, какую последнюю книгу прочитал? Разделите с ним его хобби, попробуйте почувствовать его настроение, выяснить, как прошел день? Включайтесь в его мир, интересуйтесь делами, готовьте его любимые завтраки, вытягивайте на прогулку под звездным небом, осуществите маленькую мечту. Все эти мелочи важны, они заставляют нас многое открыть и переоценить друг в друге, помогают найти понимание и поддержку. А это так много значит…

Учитесь прощать. Поймите, в ваших конфликтах виноваты вы оба, нельзя перебросить всю ответственность на одного. Люди несовершенны, мы можем выходить из себя, делать обидные вещи. Но копить боль нельзя, иначе рискуете навсегда сломаться под этим грузом. Ищите практику прощения, медитируйте, пишите письма, на худой конец, пойдите к психологу и поработайте над ошибками прошлого. Только не застревайте там, не теряйте свою жизненную энергию!

Больше секса и романтики. Интимная жизнь важна, без нее нет той близости, в которой так нуждаются оба партнера. Есть проблемы со здоровьем? Решайте их, лечитесь, но не запускайте сексуальную сферу, вам обоим нужна разрядка. Следите за фигурой, делайте себя сексуальной, учитесь расслабляться, экспериментировать с новыми ощущениями, только не останавливайтесь, возраст — просто цифра. Тяжело раскачаться на секс? Вводите романтику: делайте друг другу знаки внимания, устраивайте вечера для двоих, чаще держитесь за руки и просто говорите друг другу нежные слова. Это важная составляющая счастья.

Узнайте язык любви друг друга. Не секрет, что каждый из нас настроен на свою волну восприятия: кто-то ориентирован на помощь в делах или ободряющие слова поддержки, другой ждет подарков, третий — прикосновений. Узнайте, на какой волне общается ваш партнер, и используйте это. Любит сюрпризы? Делайте что-то простенькое, но романтичное, оставляйте записки, покупайте шоколадки и сувениры. Ждет заботы? Спросите, чем вы можете быть полезны и поучаствуйте в его делах. Это просто и действенно!

Никогда не сравнивайте. Поймите, окружающие люди не до конца откровенны, они тоже играют роли, пытаясь казаться лучше. Истории в Instagram — только часть правды, никто не будет выкладывать свои слезы, обиды или реальную жизнь. Букет цветов, роскошная шубка, песочный берег на Гоа — лишь картинка, которая ничего не говорит о счастье. Не сравнивайте свою семью с чужими семьями! Личное на показ не выставляют. Быть может, букет был откупом за измену, а бриллиант купили в кредит? Оставайтесь реалисткой и меньше доверяйте картинкам в соцсетях.

Не делайте ребенка центром семьи. Быть родителями — круто, если не приносить отношения в жертву воспитанию. Детивсе равно не оценят такой самоотверженности, вырастут и уйдут строить свою собственную жизнь. Тогда с чем вы оба останетесь? Будьте друг для друга на первом месте, не забывайте о любви, которая вас связывает, поддерживайте огонь страсти. Вы должны стать примером, а не нянькой без личных границ. И когда гнездышко опустеет, будет несложно перестроить жизнь под вас двоих. Сохранить семью — не работа, но великое искусство.

Приведенные выше советы помогут вам это сделать.

Читайте также:

Счастье в семье зависит от ужина

Наталья Асташкина: Счастье - в семье

Простые рецепты семейного счастья

Одиночки разрушают семейное счастье друзей?

Ученые раскрыли секрет семейного счастья

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Сергей Королев