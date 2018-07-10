Крепкая семья: Как оставаться вечно влюбленными друг в друга. Секреты любви

Исследование, недавно проведенное британскими учеными по заказу Ассоциации железнодорожного транспорта, выявило ряд факторов, которые способствуют укреплению союзов между мужчиной и женщиной. Что же помогает парам удержаться вместе? Ну, например, совместные путешествия по железной дороге. Хотя это лишь один из наиболее важных пунктов.

Вот, впрочем, подробный перечень этих пунктов, составленный после опроса около двух тысяч взрослых британцев.

Частые объятия и поцелуи

Как женщины, так и мужчины склонны оценивать свой союз как счастливый, если партнер обнимает и целует их в среднем пять раз в день. Это помогает ощутить близость и внимание со стороны "второй половинки".

Признания в любви перед сном

Даже если вы не собираетесь в эту ночь заниматься сексом, хотелось бы услышать перед сном: "Я тебя люблю". Это знак того, что вы действительно небезразличны партнеру.

Регулярный секс

Партнер должен стремиться к интиму как минимум два раза в неделю, считает большинство опрошенных респондентов. Более частый секс не всем позволяют возраст, здоровье или темперамент, а вот менее частый обычно ведет к охлаждению отношений.

Умение просить прощения при конфликтах

Очень часто именно нежелание признавать свою неправоту ведет к разрыву отношений. Порой ссора из-за какой-нибудь мелочи превращается в затяжной конфликт, в котором каждая сторона пытается отстаивать свои интересы. Но если хотя бы один из партнеров возьмет ответственность за ссору на себя, то шансы на дальнейшее развитие конфликтной ситуации резко снизятся.

Дружба между партнерами

Отношения, основанные только на сексе или же чистой романтике, способны быстро распасться при столкновении с "суровой реальностью". Куда более прочными оказываются отношения, "замешанные" на дружбе. Если партнеры склонны советоваться друг с другом, оказывать обоюдную моральную поддержку, если у них всегда есть общие темы для разговоров, такой союз может стать долговечным.

Разделение домашних обязанностей

Нередко бывает так, что при начале совместного проживания все обязанности по дому ложатся на плечи одного из партнеров — чаще всего женщины. Именно она моет посуду, убирает, стирает, готовит, выносит мусор, ходит по магазинам… Что впоследствии "вбивает клин" между супругами или партнерами, если "активная" сторона пытается привлечь "пассивную" к выполнению каких-то дел. При отказе первая сторона считает себя "страдающей", а вторая полагает такую ситуацию совершенно нормальной. Если первой стороне надоедает ее положение "обслуги" или она по каким-то причинам перестает заниматься домашним хозяйством, то союз обычно трещит по швам. Если же каждая из сторон изначально берет на себя часть обязанностей, это меньше способствует эскалации напряженности.

Совместное приготовление пищи

Полезно не только потчевать партнера приготовленными тобой блюдами, но и привлекать его к процессу приготовления. Во-первых, в этом случае человек чувствует себя нужным, во-вторых, это очень сближает.

Два совместных хобби

У многих людей есть хотя бы один общий интерес или увлечение. Но для создания прочных отношений желательно, чтобы таких хобби было хотя бы два. Скажем, альпинизм и коллекционирование марок или любовь к фильмам и книгам одного и того же жанра. Чем больше времени вы будете проводить друг с другом, чем больше станете обсуждать ваше общее дело, тем прочнее будет связь между вами. Ведь в качестве основной причины разрыва люди обычно называют в первую очередь "несходство характеров" или "отсутствие взаимопонимания".

Совместные путешествия

Психологи часто советуют начинающим парам отправиться вдвоем в путешествие. Побыв наедине с человеком хотя бы несколько дней, вы увидите, как он ведет себя в разных ситуациях, и это поможет сделать о нем выводы. Особенно полезно путешествовать по железной дороге, так как за период долгого пути может произойти многое, и либо вы поймете, что этот человек — точно "ваш", либо что вы далеки друг от друга…

Кстати, опросы показали, что худшим способом знакомства являются так называемые "свидания вслепую", а лучшим — как ни странно, случайная встреча в общественном транспорте. Как выяснилось, десять процентов опрошенных нашли свою любовь именно в поезде. А для многих это стало залогом будущих стабильных отношений.

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Дарья Любимская