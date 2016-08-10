Видно, в понедельник мама родила?

Вот уже почти полвека одним из нестареющих шлягеров является шутливая песенка про понедельник из популярной кинокомедии "Бриллиантовая рука". Там о главных героях, неудачливых людях-дикарях, поется: "Видно, в понедельник их мама родила".

Менее известна, но тоже сложена на этот счет песня пиратов из советского кинофильма "Питер Пэн". Там, правда, "джентльмены удачи", стеная о своей несчастливой доле, поют: "Родились мы все 13-го, в пятницу". При этом добавляя про своего капитана: "Кроме, конечно, Джеймса Крюка — он родился в понедельник".

Понятно, что вышецитированное песенное творчество появилось не на пустом месте, а на основе достаточно стойких народных поверий, которые обычно принято называть "суевериями". Однако, возможно, представления о чуть ли не "роковой" роли понедельников и пятниц в будущей судьбе появившегося на свет ребенка не так уж далека от истины.

По итогам многолетнего исследования московских ученых, талантливые люди чаще всего рождаются во вторник, среду и субботу. Правда при этом получается, что не только опальные понедельник и пятница народных поверий, но и, вроде бы, доселе ни в чем таком плохом не замеченные четверг и воскресенье тоже являются не очень "комильфо" для обзаведения будущими вундеркиндами. Исследователи также отмечают, что даже в "счастливые" дни желательно появиться на свет в определенные часы: во вторник — это первая половина дня, в среду и субботу — вторая.

Данные результаты, по словам авторов исследования, получены на основе анализа биографий больше 700 талантливых людей: ученых, композиторов, писателей, — с учетом именно времени их появления на свет.

Ну, так что же теперь делать будущим родителям, желающим получить не абы какое, а именно талантливое чадо? Неужели для "правильного" дня и часа женщинам придется идти на "кесарево сечение", или на стимуляцию, или, наоборот, на замедление родовой деятельности, чтобы "попасть в счастливый интервал"?

Наверное, торопиться все-таки не стоит. Для начала, кесарево сечение — это достаточно серьезная операция. И если в последнее время и стали появляться публикации о том, что она вроде не слишком отражается на здоровье малышей (ведь даже кратковременный контакт их мозга с наркозными препаратами, которые находятся в крови их мам, мягко говоря, не очень полезен), то о женском здоровье такое точно не скажешь. Любое такое вмешательство - это и достаточно длительный послеоперационный период, и риск осложнений. В случае "кесарева" — еще и образование шва на стенке матки, после чего доктора разрешают максимум одну-две беременности, да и то — с осторожностью, из-за риска разрыва этой стенки с более чем вероятной гибелью плода и очень большой опасностью для самой женщины.

Препараты, влияющие на силу родовой деятельности, — это тоже не очень… По чисто медицинским показаниям, их, конечно, применяют… когда деться некуда. Но вот так, по желанию потенциальной мамочки: "Хочу родить только завтра, в среду, чтобы иметь сыночка-гения", — это, скорее всего, будет воспринято врачами лишь как неуместный каприз, причем вполне справедливо. Хотя, конечно, за частные клиники, в которых по многим моментам вполне возможен "любой каприз за ваши деньги", полностью поручиться нельзя.

Но вернемся к исследованию. Собственно, его суть чисто статистическая, авторы добросовестно (будем надеяться) проанализировали истории родов матерей наличных талантов и гениев, сделав выводы, когда они чаще всего появлялись на свет. При этом связав их гениальность с солнечной активностью в это время.

Но, позвольте, любой профан знает, что эта самая солнечная активность носит, мягко говоря, нерегулярный характер. Те же вспышки на Солнце и вызываемые ими магнитные бури случаются однозначно не по календарю. Астрономы говорят, разве что, об 11-летнем цикле солнечной активности, но предугадать дату конкретной вспышки все равно не в состоянии, для этого и существует наблюдение за деятельностью нашего светила.

Признаться, "хронологический метод гениальности новорожденных" больше всего смахивает на самую обычную астрологию. Вот там, действительно, все очень регулярно-циклично. Только ведь и в этой то ли науке, то ли лженауке многие "корифеи" склонны считать, что по настоящему точный гороскоп можно составить по дате не рождения, а зачатия. То есть, ускоряй или замедляй роды, иди на "кесарево" — все равно, все зависит от момента зарождения новой жизни, слияния сперматозоида с яйцеклеткой. А может, и момента имплантации плодного яйца в стенку матки — на этот счет единого мнения у астрологов тоже нет.

В общем, на месте будущих родителей, мечтающих о непременно вундеркинде, я бы повременил с искусственным и часто очень грубым вмешательством в предусмотренное природой таинство рождения ребенка. Во-первых, потому что основания для такого вмешательства пока что выглядят весьма сомнительно. А, во-вторых, счастье, удача в жизни и ум зависят далеко не только от генов, но и воспитания, хорошего образования и, главное, родительской любви и заботы.

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Юрий Носовский