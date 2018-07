Вундеркинд. Дар или результат труда? Как распознать вундеркинда?

Какие родители не мечтают о том, чтобы их ребенок выделялся среди других своими способностями? По крайней мере, показывал высокие результаты в учебе… Что же для этого требуется? Является ли интеллект исключительно врожденным даром? Или все-таки можно развить его в раннем возрасте? Существует ряд любопытных исследований на этот счет.

Принято считать, что повышенным интеллектом люди обладают от рождения. Так, существует эксклюзивное сообщество гениев Helliq Society, куда принимают только тех, чьи результаты IQ-теста не менее чем в четыре раза превышают среднестатистические показатели. На сегодняшний день в нем всего около 85 членов, проживающих по всему миру. Недавно туда приняли четырехлетнего Шервина Сараби из Барнсли, графство Йоркшир (Англия). Мальчик получил 160 очков, проходя тест Векслера, что соответствует уровню интеллекта Альберта Эйнштейна…

В свои четыре года Шервин знает наизусть всю периодическую таблицу химических элементов, может отыскать на географической карте любую страну и описать ее государственный флаг… К своему возрасту он прочитал более 1000 книг. В школу маленький вундеркинд пошел на два года раньше, чем его сверстники, и сейчас учится в частном заведении Rastrick Independent School в Брайтхаусе, Западный Йоркшир.

Между тем, издание Child Development опубликовало результаты психологического исследования, выявившего взаимосвязь между возрастом, в котором ребенок овладевает навыками чтения, и последующим развитием его умственных способностей. В эксперименте приняли участие 2 тысячи однояйцевых близнецов.

Психологи хотели исключить влияние генетического фактора и исследовать лишь влияние на интеллектуальное развитие внешних обстоятельств. Они учли возраст, когда оба ребенка из однояйцевой пары овладели чтением, а также сравнили их интеллектуальные способности в 7, 9, 10, 12 и 16 лет. Оказалось, что если близнецы обучались читать в разном возрасте, то и уровень их умственного развития отличался: тот из близнецов, которому удавалось научиться читать раньше, демонстрировал более высокие интеллектуальные показатели.

По мнению авторов исследования, чтение способствует развитию как вербальных, так и невербальных навыков, которые помогают нам воспринимать и осознавать окружающий мир. Поэтому у ребенка, который рано научился читать, больше шансов в будущем прослыть "вундеркиндом".

А как влияют на детей компьютеры? В последнее время СМИ буквально всколыхнула истерия по поводу того, что увлечение гаджетами отрицательно влияет на обучаемость и когнитивные способности школьников… Но есть и другие исследования. Например, команда аргентинских ученых во главе с Андреа Голдином пришла к выводу, что компьютерные игры способны помочь в повышении успеваемости.

Для исследования были отобраны 111 детей в возрасте 6-7 лет из неблагополучных семей Буэнос-Айреса. До этого все они демонстрировали довольно низкие показатели в учебе. В течение 10 недель по указанию кураторов эксперимента ребятишки играли в компьютерные игры. Правда, только в те, которые задействуют исполнительные нейропсихологические функции, такие как рабочая память и когнитивный контроль.

В итоге школьные педагоги, ничего не знавшие об эксперименте, отметили, что у этих учеников значительно улучшились оценки по математике и родному языку. При этом они практически сравнялись по результатам успеваемости с одноклассниками из благополучных семей, регулярно посещающими школу.

Еще одно исследование, проведенное американскими неврологами из университета Джорджа Мейсона, подтвердило справедливость ленинского лозунга: "Учиться, учиться и учиться!" Оказывается, даже кратковременные перерывы во время занятий, требующих повышенной концентрации внимания, оказывают негативное влияние на кратковременную память.

Экспериментаторы попросили испытуемых набросать черновой вариант ответа на экзаменационный вопрос, а затем изложить его в чистовом виде. При этом участников эксперимента трижды отвлекали во время написания черновика и трижды — при подготовке чистовика. Все перерывы составляли не более одной минуты и во время каждого из них добровольцам предлагалось решать математические примеры. В итоге 95 процентов испытуемых составили ответы более низкого качества, чем контрольная группа, которая не прерывалась во время подготовки к ответу.

К тому же, те, кто отвлекался, в чистовике изложили меньше информации, чем собирались, составляя черновой план — скажем, освещали лишь три пункта из заявленных пяти…

Если мозгу приходится выполнять практически одновременно несколько задач, то часть из них, скорее всего, будет выполнена не слишком качественно, пишут ученые в своей статье в The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. Так что, если школьник или студент, выполняя домашнее задание, прерывается, чтобы проверить входящие сообщения на компьютере или смартфоне, это может существенно сказаться на результате.

