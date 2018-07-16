Как приучить ребенка к правильному питанию

Заставить детей есть полезную пищу — задача нелегкая. Многие родители с этой целью подробно рассказывают своим отпрыскам о свойствах тех или иных продуктов. Оказывается, делать этого не следует: можно достичь совершенно противоположного эффекта! К такому выводу пришли исследователи из Северо-западного университета (США). Как же тогда действовать?

Ученые набирали две группы детей в возрасте от трех до пяти лет. Всем ребятишкам рассказывали историю о девушке, которая ела крекеры или морковь. Но при этом в деталях история различалась: так, первой группе говорили, что указанные продукты принесли героине конкретную пользу — сделали ее сильнее или помогли научиться считать. Второй группе о пользе крекеров или моркови не сообщали.

Затем малышам предлагали отведать тех продуктов, о которых говорилось в сказке. В итоге те, кто не знал об их преимуществах, съели больше, чем те, кому их "рекламировали".

Как же объяснить этот парадокс? С раннего детства нас приучают к тому, что лекарства часто бывают горькими и неприятными на вкус. Поэтому, услышав о пользе того или иного продукта, ребенок подсознательно ожидает, что пища окажется невкусной. И она действительно кажется ему не такой уж вкусной — по крайней мере, не настолько, чтобы съесть ее в большом количестве…

"Еще до начала исследования мы предполагали, что когда еда преподносится детям как способ сделать их сильными или в качестве инструмента для достижения цели, например, научиться читать или считать, то они считают ее не такой вкусной и потребляют ее меньше", — прокомментировал один из соавторов исследования Майкл Маймаран.

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Поэтому лучше давать детям еду без каких-либо комментариев или же рассказывать им только о том, какая она вкусная, но никак не о ее пользе для здоровья или ума, советуют эксперты. Они считают, что результаты исследования могут пригодиться также компаниям, выпускающим продукты питания для детей. Так, в рекламе лучше поменьше упоминать о пользе здорового питания и сосредоточиться на вкусовых качествах продвигаемых продуктов.

Не помешает знать об этом и здравоохранительным организациям, которые занимаются профилактикой детского ожирения и диабета.

К сожалению, дети во всем мире чаще предпочитают есть нездоровую пищу. Недавно в Сети появился шокирующий ролик, рассказывающий о девятилетней индийской школьнице Суман Хатун из Западной Бенгалии, которая входит в число самых толстых детей в мире. В неделю Суман съедает 14 килограммов риса, 8 килограммов картофеля и рыбы, а также около 180 бананов. Также она любит различные сладости, например, конфеты и пирожные. Несмотря на то, что вес девочки достиг 92 килограммов, родители продолжают ее закармливать, считая, что нельзя отказывать ребенку в еде.

"Из-за большого веса я испытываю серьезные проблемы, — говорит Суман. — Мне тяжело стоять, сидеть, спать и играть со своими друзьями".

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Местный врач заявляет: "Если не взять вес под контроль, у ребенка может развиться диабет или заболевания сердечно-сосудистой системы". Увы, количество детей, страдающих ожирением из-за неправильного питания, постоянно растет.

Между тем, еще одно недавнее исследование показало, что потребление детьми фруктов и овощей недостаточно для их нормального роста и развития. Исследование в рамках проекта Pro Greens, посвященного защите овощей и фруктов, авторами которого являются специалисты из ведущих европейских университетов, проводилось отнюдь не в государствах третьего мира, а в десяти развитых странах Европы — Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Нидерландах, Греции, Болгарии и Словении. Его результаты были опубликованы в журнале Public Health Nutrition.

Обследовав 8158 11-летних школьников, ученые выяснили, что в среднем они потребляют в сутки от 220 до 345 граммов овощей и фруктов, тогда как норма, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения, составляет 400 граммов. Только 23,5 процента детей доходили до этой планки или превышали ее. Больше всего растительной пищи потребляли норвежские и болгарские дети, а меньше всего — финские.

Причем здорового питания чаще придерживались девочки, а не мальчики, соответственно они потребляли в сутки 240 и 114 граммов фруктов, и несколько меньше овощей — соответственно 141 и 73 грамма. При этом меньше половины участников исследования ели фрукты каждый день. "С овощами дело обстоит лучше: у 55 процентов участников овощи входят в ежедневный рацион", — констатировала возглавившая исследование Агнета Ингве из Эребруского университета.

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Однако фрукты дети старались поедать больше, чем овощи, по-видимому, благодаря их более привлекательному вкусу. Больше всего фруктов ели дети в Норвегии, Болгарии и Греции… Сейчас на основе этого исследования будут подготовлены информационные материалы для школ. Может быть, ситуацию удастся наконец "сдвинуть" с места.

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Дарья Любимская