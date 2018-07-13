Взрослые ошибки причиняют детям страдания

Вмешиваясь в жизнь своих детей, в частности, в их отношения со сверстниками, пытаясь их контролировать, мы порой, сами не замечая того, совершаем ошибки, приводящие к травмам, которые сказываются и в зрелом возрасте, а иногда и вовсе к непоправимым трагедиям… Каковы же наиболее распространенные и серьезные промахи, допускаемые родителями?

Мы сами выбираем друзей для ребенка

Нередко мы требуем, чтобы ребенок дружил, например, с чадом наших собственных друзей, с мальчиком или девочкой "из хорошей семьи" и проч. Но у детей не всегда складываются отношения между собой. Если ваш ребенок общается с новым "другом" неохотно или попросту говорит, что не хочет дружить с Машей или Петей, постоянно конфликтует с другим ребенком, плачет после общения с ним и так далее, то настаивать на дружбе не стоит… Конечно, можно попробовать выступить в роли миротворца и выяснить, в чем суть неприязненного отношения, но помните, что в дружбе, как и в любви — насильно мил не будешь…

Ребенок, которого заставили поддерживать с кем-то отношения против его воли, будет постоянно испытывать дискомфорт или даже страх перед негативной ситуацией, и кто знает, к чему это приведет… Так, в романе Сьюзен Хилл "Я в замке король" один из мальчиков, которых родители заставили подружиться насильно, кончает жизнь самоубийством, не зная, как избегнуть издевательств со стороны новоявленного "друга"…

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Мы запрещаем ребенку с кем-то дружить

Например, некоторые родители могут запретить детям общаться со сверстниками из неблагополучных семей или плохо воспитанными, опасаясь, что те могут дурно повлиять на их чадо… Между тем, не исключено, что вашему ребенку с таким товарищем хорошо и они прекрасно дополняют друг друга. Может быть и так, что, напротив, ваш ребенок будет положительно влиять на "неблагополучного"…

Бить тревогу следует только в тех случаях, если друг ребенка ведет себя явно неадекватно — например, ворует, употребляет алкоголь, матерится в присутствии взрослых, или пытается приобщить ваше чадо к радостям секса (случается и такое).

Но все же, если вы напрямую заявите: "Я тебе запрещаю с ним общаться!", велика вероятность того, что ребенка, напротив, будет тянуть к "неправильному" приятелю, ведь, как известно, запретный плод всегда слаще… Лучше всего просто сделать так, чтобы у них было меньше возможностей для общения. Допустим, перевести ребенка в другую школу, записать его в какие-то кружки, подыскать новый круг общения, который ему будет по душе…

В некоторых случаях опасность такой дружбы может являться надуманной. Попробуйте присмотреться к "неблагополучному" ребенку — возможно, у него имеется немало достоинств, которых вы просто не замечали, и общение с ним принесет вашему сыну или дочери только пользу.

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Мы не придаем значения конфликтам ребенка со сверстниками

Нам может казаться, что у детей не бывает серьезных проблем в отношениях, что все детские "разборки" — это ерунда. Но это не так. Ребенок, которого травили в школе или в компании ровесников, может вырасти забитым или агрессивным, в результате ему сложно будет строить нормальные отношения с другими людьми.

Если ваше чадо периодически жалуется на то, что его обижают, не спешите отмахиваться. Попытайтесь разобраться в сути конфликта и понять, как можно изменить ситуацию. Возможно, следует придумать что-то, что изменит к лучшему статус ребенка в глазах сверстников или одноклассников. Девочке можно помочь изменить внешность, мальчика записать в спортивную секцию, чтобы научился со временем постоять за себя… А вот бежать жаловаться родителям обидчиков или разбираться с ними самостоятельно не стоит — травля может стать еще более жестокой…

Мы слишком сильно ругаем ребенка за плохие оценки

Да, нам хочется гордиться своими детьми, но ведь ошибиться или спасовать может каждый. Не стоит говорить ребенку, что вы больше не будете его любить, если он получит за год тройку по математике… Можно пообещать за хорошую учебу "бонус" в виде покупки навороченного гаджета или поездки в какое-нибудь интересное место, но если результаты не оправдали ваших ожиданий, не следует устраивать репрессий и, скажем, лишать ребенка каникул, заставляя его все лето заниматься… Даже если ваш сын или дочь плохо сдали экзамен, это еще не конец света. И хорошие оценки в аттестате еще не являются гарантией успеха в будущей взрослой жизни… Объясните ребенку, что вы все равно его любите, и если он подготовится, то в следующий раз сдаст экзамен лучше…

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По статистике, большинство детских и подростковых суицидов происходит по причине полученных низких оценок и проблем в отношениях с педагогами или сверстниками. Не оставляйте ребенка наедине со своими проблемами, постарайтесь выслушать его и понять, и тогда удастся избежать драматических последствий.

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Дарья Любимская