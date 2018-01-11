Как воспитать в ребенке любовь к порядку. Советы психолога

Каждому взрослому хочется, чтобы его ребенок рос аккуратным: содержал в порядке свою одежду, убирал на место свои вещи, бережно относился к чужим вещам, помогал старшим. Как научить маленького ребенка соблюдать порядок? Порядок — это красиво и удобно. И положительные эмоции вызывает результат, а не сам процесс.

Любовь к порядку

Желание наводить порядок естественным образом формируется обычно после подросткового возраста, а часто — только когда человек заводит свою семью и начинает строить собственное жилище. Пока ребенок живет на территории взрослых и занимает подчиненное положение, он ни за что вокруг себя не отвечает.

Поэтому ожидать, что 2-3-летний ребенок будет проявлять желание и ответственность в уборке игрушек не приходится. Любят расставлять вещи по местам, наводить чистоту обычно дети педантичные, аккуратные не в силу воспитанной привычки, а в силу особенностей характера (чаще это бывают девочки).

Обратной стороной такого характера является зажатость в поведении, неумение азартно играть, безынициативность. Дети, которые с увлечением и интересно играют, не в состоянии резко выйти из игры, и поэтому игрушки остаются там, где их забыли. Таким образом, нежелание наводить порядок — это возрастная норма, в то время как наличие некоторых навыков в этой деятельности — скорее приятная неожиданность.

Приучение к порядку

С чего же нужно начать? Приучение к наведению порядка лучше всего происходит в процессе совместной со взрослым деятельности или в игре. Не забываем, что приучение к каким-либо навыкам предполагает их наличие и у других членов семьи.

Поскольку основной механизм социального поведения ребенка — это подражание, лучше воспитывать ребенка, просто ставя его рядом с собой и показывая, что и как надо делать, чем рассказывать ему о том, как должны поступать хорошие дети. Если никто из взрослых не обременяет себя поддержанием порядка, которого требуют от ребенка, то эффективным такое обучение не будет.

Для выработки у ребенка навыка уборки игрушек, необходимо позаботиться о том, что бы ограничить территорию, на которой ему разрешено играть. Необходимо учитывать, что уборка не должна прерывать игру ребенка или препятствовать ее продолжению. Если он оставил на полу построенный замок из кубиков, неправильным будет его убрать — это означает прервать творческий процесс, который может уже не возобновиться .

Придумайте какой-нибудь условный сигнал, который поможет вам в игровой форме привлечь внимание малыша. Например, перед началом наведения порядка всегда включайте определенную веселую музыку или звоните в колокольчик. И будет здорово, если ребенок тоже будет отвечать вам каким-нибудь оговоренным заранее жестом, например, поднятой вверх ладошкой. Особо одаренные родители могут придумать речёвку, которую можно исполнять семейным хором перед началом хозяйственных дел.

Если вы беретесь за уборку в детской сами, без ребенка или в его отсутствие, у него может создаваться впечатление, что кто-то будет всегда выполнять его обязанности. Старайтесь совместно с ребенком, даже если он еще совсем мал, наводить порядок в его детской комнате. Пусть он просто держит мешок для игрушек или достает из-под дивана то, что взрослому достать труднее. Во всеуслышание поблагодарите ребенка за помощь, а при случае попросите помочь и с уборкой взрослых вещей: "У тебя так хорошо получается, я бы так не смогла!".

При совместной уборке, общайтесь с малышом в игровой форме. Пусть он складывает игрушки под ваш счет, который произносится вами смешным голосом. Или попробуйте предложить малышу превратиться в бульдозер, чтобы сдвинуть с ковра в угол кубики и машинки. Все это здорово скрасит ребенку нудное занятие, и оно не закрепится у него в голове, как неизбежное зло.

С детьми от 4 лет можно уже договариваться об уборке в своей комнате игрушек самостоятельно, используя прием жетонов, помогающий выработать у ребенка нужный полезный навык. Условия получения ребенком жетона — это уборка игрушек без напоминания взрослого в определенное время вечером. Договор с ребенком включает четкие условия и ожидаемую награду, в случае выполнения этих условий.

Шесть собранных за неделю жетонов дают право на исполнение желания ребенка в воскресенье (это может быть поход в парк, в детский городок или на книжный базар за покупкой интересной книжки для ребенка и т. д.). Таким образом, можно вырабатывать навыки и в других сферах жизни ребенка, например, быстрое раздевание с прогулки и укладывание всех вещей на место, чистка зубов по утрам и вечерам, организованный утренний подъем или отход ко сну и т. д.А еще, процесс уборки в комнате можно превратить в увлекательную игру с элементами математики и логики. Важный плюс: помимо наведения порядка в доме, вы еще повторите и закрепите знания, полученные ребенком на занятиях в детском саду или школе.

Предварительно расскажите ребенку, зачем людям нужны разные классификации. Приведите в пример расстановку книг в библиотеке, товаров на полках в магазине, газет и сувениров в киоске, посуды у вас на кухне. Объясните, что классификация помогает содержать вещи в порядке и быстро находить нужные предметы.

Проведите такую игру: ребенок спрашивает, где у вас хранятся нитки, иголки, ножницы, ножи, вилки, фотографии. Вы по памяти отвечаете, а сын, дочка проверяют, правильно ли вы сказали. Потом, меняетесь ролями. Теперь вы у ребенка спрашиваете, где у него хранятся майки, носки, карандаши, игры — и вы проверяете — верно ли все названо.

Ребенок увидит практическую пользу классификаций и постепенно сам начнет беспокоиться о поддержании порядка в доме.

Четыре логические игры, помогающие сделать процесс уборки легким и занимательным

"Группировки"

Делим все предметы в комнате на группы: в одну группу — игрушки, в другую — одежду, в третью — карандаши, краски и т. п. Более мелкие подгруппы: все автомобили, все солдатики, все куклы, вся посудка. Одежду делим на верхнюю и нижнюю (белье) или на зимнюю и летнюю. Обувь распределяем по типу (кроссовки, туфли, босоножки, сапоги) или по тому, как она застегивается (на шнурках, на "молнии", застежке, липучках, без застежек). Книги можно разделить на взрослые и детские; на художественные, энциклопедии и учебники. Варьировать здесь можно сколько угодно.

"По порядку рассчитайся"

Деление предметов на группы — это уже львиная доля уборки. А далее предложите ребенку разместить предметы одной подгруппы по порядку, например, по цвету, размеру, росту и т. п. Допустим, все книги расставить на книжной полке по высоте, машинки — по величине, солдатиков и кукол — по росту и пр. (размещать нужно уже в те места, где эти предметы и должны находиться).

"Найди пару"

Очень нравится малышам находить потерявшуюся пару. Дайте им гору носков и пусть отыщут пару каждому. Специально спрячьте один ботинок. В поисках его пары ребенок должен сгруппировать всю обувь, причем сразу на полку, чтобы не запутаться.

"Считаем предметы"

Предложите ребенку подсчитать, сколько каких предметов он сегодня сгруппировал. Итак, пять кукол, десять солдатиков, три автомобиля — всего 18 игрушек. Две пары кроссовок, одна пара туфель, три пары сапог — всего шесть пар обуви.

С детьми постарше можно даже нарисовать график или диаграмму. В конце недели на основании семи графиков составьте один, обобщающий, и сделайте вывод — сколько всего игрушек (обуви, книг, одежды) ваш сын, дочка убрали (а значит, и разбросали!) за неделю.

Если детей несколько, можно устроить между ними соревнование, кто больше убрал или кто меньше насорил. Итоги соревнований также можно заносить в графики, диаграммы, таблицы.

Вот и все! Немного поиграли, немного поговорили, а в результате получили три плюса: в детской порядок, у всех бодро-радостное настроение, и логикой-математикой позанимались.

По теме:

Как воспитать в ребенке аккуратность

Как вырастить из ребенка целеустремленного человека

Счастливое детство растит неудачников?

У детей все по-взрослому: лидеры и массовка

Правильные ли вы родители? (тест от психолога)

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Людмила Овсяник