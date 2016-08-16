Когда материнство не в радость

Как известно, слоган "родительское счастье" является довольно часто употребляемым и в СМИ, и в обычных разговорах. Другое дело, что жители развитых государств, в большинстве своем, как-то не очень спешат к этому счастью приобщиться, демонстрируя печальную статистику наличия меньше двоих детей на одну женщину детородного возраста — уровень, минимально необходимый для хотя бы стабильного числа населения той или иной страны.

Проблемы и опасности послеродовой депрессии

Осторожно! Послеродовая депрессия

Послеродовая депрессия — это всегда сложная ситуация

Как быть, если ребенок в тягость?

Послеродовая депрессия: как свести ее до минимума

С другой стороны, у немалого числа пар отсутствие детей действительно вызывает неудовлетворенность, что способствует росту все более эффективных методов лечения бесплодия, в частности знаменитого ЭКО.

Впрочем даже те семьи, у которых ребенок рождается, счастливы не всегда. Особенно это касается матерей. Хотя и отцов тоже, но об этом чуть позже.

А вот у женщин частота послеродовой депрессии, по разным данным, доходит до 70 процентов. Более того, у 20 процентов сохраняется дольше года после рождения малыша. Кстати сказать, и развиваться она может не обязательно сразу после родов, но и, скажем, на третий, шестой месяц после этого и т. д.

Симптомы послеродовой депрессии

По большому счету, они бывают самые разными, по-врачебному, "вариабельными". Ниже приведен один из имеющихся в медицинской литературе перечней признаков данного тягостного состояния. Разумеется, у каждой конкретной женщины вовсе не обязательно должен присутствовать каждый нижеперечисленный пункт. Но наличие даже одного-двух, а тем более, нескольких уже должно настораживать.

Итак, вот эти симптомы:

— отсутствие настроения, переменчивость настроения;

— слабость;

— плаксивость;

— отсутствие мотивации, энергии для выполнения каких-либо действий;

— нарушение аппетита (повышенный аппетит или его отсутствие);

— нарушение сна (бессонница или, наоборот, слишком длительный по времени сон);

— ощущение собственной никчемности;

— невозможность сосредоточения и принятия решений;

— чувство вины;

— нарушение памяти, в некоторых случаях — восприятия действительности;

— отсутствие интереса к привычным или к любимым делам, отсутствие удовольствия в чем-либо;

— постоянство проявления проблем, связанных с работой кишечника, головных болей и болей любого другого типа;

— отстраненность от привычного общения и окружения, от близких людей.

Почему возникает послеродовая депрессия

Единого мнения на этот счет нет. Возможными факторами являются резкое изменение гормонального фона (после родов уровни главных "женских" гормонов, прогестерона и эстрогена, падают в десять раз, возвращаясь к дородовой норме), кровопотери во время родовой деятельности, да и просто однозначная тяжесть этого процесса. Недаром даже в Библии сказано: "Будешь рожать в муках". Ну, а у кого будет хорошее настроение после пусть и предусмотренных природой, но все-таки форменных пыток, продолжающихся порой до нескольких суток?

Другое дело, что в Священном Писании есть и другие слова: "Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир". Да, в общем, это во многих случаях и происходит, делая термин "родительское счастье" вполне актуальным, а не каким-то иронично-натянутым. Но, к сожалению, далеко не всегда…

Сейчас ведь и времена несколько другие. Если раньше девочки, как правило, рождались в многодетных семьях, сызмальства учились помогать маме ухаживать за младшенькими братиками и сестричками, сами приучались к весьма нелегкому крестьянскому или просто домашнему труду, то ныне ситуация в развитых странах совсем другая. Родители часто заводят всего одного ребеночка. И если это девочка, то растет она как маленькая принцесса. Хорошо еще, если в детстве имеется опыт заботы о каким-нибудь котеночке или хотя бы о многократно анафематствованным "Тамагочи".

Ну, еще, конечно, куклы есть. Хорошо, если не только "Барби", с которой научиться пеленать и ласкать будущее дитя, все равно, что выучиться лечить болезни на здоровых людях. Но все-таки научиться навыкам материнства только за игрой в куклы — это как стать хорошим воином после "игры в солдатики".

Потом девочка подрастает, как правило, начинает заниматься какой-нибудь "непыльной" офисной работой. А тут вдруг ребенок, бессонные ночи, детские болезни, другие "прелести". У реальных принцесс-то на такие случаи полагалась куча служанок, нянек, "мамок" и прочих помощников. А тут все (или почти все) приходится делать самой.

Не удивительно, что у многих женщин на таком фоне и развивается депрессия. Как и у многих их мужей — так сказать, "реактивного" плана, вызванная состоянием жены. Последняя же мало того, что во время беременности больше "тянулась" к "родственникам", близким по генотипу и характеру людям, заметно охладев к своему супругу, избранному как раз за противоположности самой себе. Так и после появления ребенка большая часть внимания приходится уже младенцу. И об интимной близости с мужем часто речи уже не идет — как минимум, несколько недель. Женские же инстинкты, заложенные на протяжении сотен поколений, не знают, что есть "безопасный секс", а при обычной интимной близости может быть скоренько зачат уже новый ребенок. А оно надо молодой матери — если она и с первым-то с трудом справляется?

Как бороться с послеродовой депрессией?

На этот счет существует много хороших рекомендаций. Вроде "сходите в гости", "нормализуйте свой сон", "начинайте заниматься сексом с мужем" и прочее. Жаль, в обычной ситуации они подходят приблизительно так же, как и рецепт из старинной кулинарной книги: "Если к вам неожиданно нагрянули гости не беда. Пошлите кухарку в подвал, и пусть она принесет оттуда по фунту черной и красной икры, балык из стерляди…"

В общем, реально помочь страдающей депрессией после рождения ребенка маме могут лишь несколько вещей. Во-первых, это посторонняя помощь. То ли бабушки-дедушки малыша, то ли сестры, то ли нанятая няня. Слава богу, доходы многих российских граждан пока еще достаточно высоки, чтобы найти себе помощницу.

Если это не помогает или средств на объективное изменение обстановки с уходом за малышом нет, тогда остается попытаться изменить собственное отношение к проблеме. Вариантов для этого, опять же, два: либо психологическая помощь, либо медикаментозная. Первая, правда, может быть оказана самыми разными людьми и способами: от понимающих и заботливых родственников до религии (для верующих людей), психотехник (вроде медитации), наконец, консультации хорошего психолога. Да, в общем, на худой конец может помочь и вполне бесплатный разговор со специалистом по "телефону доверия".

Ну, а антидепрессанты, понятное дело, должен назначать только врач-психиатр. Впрочем такие продукты питания, как чай с бергамотом или зверобоем, черный шоколад, поднимающие настроение, можно употреблять и без разрешения этого специалиста. Другое дело, что многие грудные дети реагируют на определенную пищу не лучшим образом, но это можно проверить лишь опытным путем.

Главным же в борьбе с послеродовой депрессией является первый шаг — осознание женщиной того, что с ней в этом плане не все в порядке, с началом поисков путей облегчения своего состояния. Чему, увы, порой очень могут мешать как раз сложившиеся "штампы" массового сознания насчет "материнского счастья как обязательного атрибута образцовой женщины". Ведь практика показывает, что счастье, как правило, "на блюдечке с голубой каемочкой" приходит редко. А потому нет ничего зазорного и в том, чтобы стремиться ощущать себя счастливой мамой, приложив все доступные усилия и поборов столь распространенную в современном мире послеродовую депрессию.



Мозг женщин поразил ученых

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Юрий Носовский