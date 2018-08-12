Повышаем тонус десятью способами!

С наступлением холодов мы часто замечаем, что нам не хватает времени и сил на повседневные дела. Появляется непреодолимая усталость и все время хочется спать… Если вы чувствуете себя именно так в условиях осенне-зимнего межсезонья, попробуйте 10 простых способов стать энергичнее — от диеты до прослушивания музыки, от здорового сна до медитации.

Итак, прежде чем приступать к выполнению советов, нужно заметить: для того, чтобы стать активнее и динамичнее, недостаточно выполнить один совет из списка. Привести организм в тонус помогут и правильное питание, и изменение образа жизни, и перемены в мыслях. Комплексный подход и добросовестность несомненно обеспечат результат! Вы не только почувствуете прилив сил, но и заметите, как ваше настроение улучшится.

1. Энергия с пищей

Обязательно завтракайте! Утренняя пища обеспечит вам заряд энергии на первую половину дня, когда настроиться на рабочий лад особенно трудно.

В дневном рационе соблюдайте следующие правила:

— снизьте потребление сахара,

— ешьте больше фруктов (в них содержится глюкоза),

— выбирайте "правильные" углеводы (вместо сахара, хлеба и макарон ешьте крупы и темный хлеб),

— обеспечьте организм достаточным количеством витаминов группы В (молочные продукты, рыба, птица, мясо, зеленый овощи).

Хорошо утолить голод и повысить тонус помогут орехи (особенно миндаль), бананы и цитрусовые. Плотные обеды и ужины заменяйте более частыми приемами пищи. Но порции при этом должны быть гораздо меньше, а еда — насыщена витаминами. Например, можно съесть овощной или фруктовый салат.

Энергетический завтрак:

25 миллилитров кокосового молока,

40 граммов овсяных хлопьев,

3 столовые ложки нежирного йогурта,

сок половины лайма,

50 граммов свежего манго.

Смешать молоко и овсяные хлопья, добавить йогурт и сок лайма. Сверху украсить кусочками манго.

2. Правильные напитки

Наш организм почти на 80 процентов состоит из воды. Усталость и апатия — верные признаки обезвоживания. Ученые давно доказали, что наш мозг лучше всего функционирует, когда в его клетках содержится достаточное количество влаги. Поэтому, чтобы обеспечить организм энергией, нужно не просто правильно питаться, но и выпивать большое количество жидкости каждый день.

Так, специалисты советуют выпивать в день до 2 литров чистой воды. Помните, что речь идет именно о воде, а не о жидкой пище или таких напитках, как кофе или чай. Это общее правило. Если же вы испытываете чувство жажды, то его можно быстро утолить стаканом свежевыжатого сока или зеленого чая. Также помогут продукты, содержащие много жидкости, — например, сельдерей, апельсины или арбузы.

А по утрам помогает взбодриться чашка кофе, но не злоупотребляйте этим напитком! Сейчас широкое распространение получили энергетические напитки — они быстро наполняют организм энергией и дают заряд бодрости. Но на самом деле они наносят непоправимый вред организму: разрушают зубную эмаль, нарушают работу желудочно-кишечного тракта и даже могут стать причиной сбоя в работе сердца. Поэтому лучше откажитесь от этих напитков в пользу более полезных.

3. Нет вредным привычкам

Курение и алкоголь забирают львиную долю тонуса нашего организма. Например, курение лишает человека 80 процентов энергии! Впечатляет, не правда ли? С алкоголем дело обстоит немного иначе — после употребления спиртного человек чувствует прилив сил, но зато потом наступает чувство усталости, которое может сопровождаться головными болями и общим недомоганием.

Отказавшись от этих вредных привычек, каждый практически сразу начинает чувствовать себя бодрее и гораздо активнее. Теперь вы с легкостью успеете сделать за день столько дел, сколько раньше вам удавалось выполнить с большим трудом. Кстати, на женщин отказ от вредных привычек действует особенно благотворно.

Так, недавно итальянские ученые доказали, что, бросив курить, женщина молодеет на 13 лет всего за девять месяцев! Эти специалисты также опровергли распространенный миф о том, что, отказавшись от сигареты, представительницы прекрасного пола полнеют. На самом деле, все в точности до наоборот: бросив курить, женщины теряют вес.

4. Энергия музыки

Попробуйте все делать под веселую энергичную музыку! Ее темп заставит ваше сердце биться быстрее, а от этого усиливается кровоток и повышается тонус. Не удивляйтесь: эффект от музыки уже неоднократно доказывали ученые. Музыка вообще оказывает сильнейшее влияние на наш организм. В зависимости от ее ритма может наступить как расслабление организма, так и ускорение энергетических процессов.

Так, чтобы стать активнее, старайтесь все делать под музыку — просыпайтесь, делайте зарядку, занимайтесь спортом, убирайтесь, идите на работу… Отдавайте предпочтение быстрой музыке каждый раз, когда вам необходим прилив энергии и сил. Тем более сейчас каждый может наслаждаться любимыми музыкальными произведениями и не мешать при этом другим — достаточно воспользоваться наушниками. Выберите для своей энерготерапии несколько "заводных" композиций и слушайте их тогда, когда чувствуете упадок сил и настроения.

5. Здоровый сон

Сон — один из главных факторов, определяющих самочувствие человека в течение дня. Регулярное недосыпание становится причиной проблем с концентрацией, вниманием, физическим самочувствием… На таком печальном фоне об энергичности и активности можно забыть. Чтобы чувствовать себя полной сил на протяжении всего дня, необходимо хорошо высыпаться.

Обеспечить здоровый, спокойный, крепкий сон помогут несколько советов. В первую очередь, спать нужно в полной темноте. Свет замедляет выработку гормона мелатонина, который регулирует работу биологических часов человека. Также не спите под звуки музыки или телевизора — это не позволит вашему организму (и, прежде всего, мозгу) отдохнуть как следует.

Если вы долго не можете заснуть, постарайтесь расслабиться и ни о чем не думать. Представьте себя в каком-нибудь приятном для вас месте — например, на берегу теплого моря. Расслабиться и уснуть поможет простой народный рецепт: стакан теплого молока с медом.

6. Целительная зарядка и йога

Вы когда-нибудь обращали внимание на людей, которые регулярно ходят в тренажерный зал? Они всегда полны энергии, собраны, спокойны и целеустремленны. Быть может, и вам пора обратить внимание на физические упражнения? Для того чтобы вернуть тонус своему организму, необязательно несколько раз в неделю ходить в спортзал, достаточно начать с простой зарядки по утрам.

Проснувшись, сделайте:

— несколько приседаний,

— наклоны туловища в разные стороны,

— вращения руками,

— "велосипед" ногами в положении лежа.

Это не займет много времени, но зато придаст вам такой тонус, которого хватит практически на целый день. Кроме того, можно попробовать заняться йогой. Как известно, причиной пониженной активности могут быть хроническая усталость и стресс. Именно с ними и поможет справиться йога. Займите удобную для вас позу и представьте, как расслабляется каждая часть вашего тела одна за другой: правая нога, левая нога, руки, спина, живот, появляется ощущение теплоты во всем теле…

Всего 10 минут легкой медитации вернут вам тонус и помогут сконцентрироваться. Особенно удобно то, что это упражнение можно делать даже в рабочем кресле.

7. Больше двигайтесь

Если вы ведете сидячий образ жизни или вам приходится долго находиться в одном положении в связи со спецификой работы, рано или поздно вы почувствуете, что силы вас покидают. Чтобы этого не произошло, чаще вставайте со своего рабочего места и делайте простую гимнастику: наклоны, повороты, приседания.

Особенно обратите внимание на спину, шею и плечи. При долгом отсутствии движения в этих областях нарушается кровообращение. Если чувствуете, что плечи начали уставать и болеть, встаньте, пройдитесь. Хорошо помогает и следующее упражнение: согните руки в локтях и кисти положите на плечи. В этом положении сделайте несколько круговых движений руками по и против часовой стрелке.

Если вы не имеете возможности встать со своего рабочего места, делайте мини-гимнастику сидя. Сильно сожмите пальцы рук и ног, затем расслабьте. То же самое можно проделать со всеми мышцами тела — шеи, спины, плеч. Самостоятельно помассируйте мышцы плеч руками.

8. Смена деятельности

Если вы чувствуете, что у вас не получается собраться с мыслями, настроиться на выполнение определенного задания и сконцентрироваться, попробуйте отвлечься. Переключитесь на другое задание. Например, если вы работали с документами, займитесь общением с клиентами. Это не только придаст вам стимул, но и поможет повысить эффективность работы.

Через некоторое время вернитесь к выполнению первого задания — и вы увидите, что дело идет куда быстрее и результативней. Если вы занимаетесь делами дома, то в качестве "разгрузки" для мозга отправьтесь на короткую прогулку или поиграйте с детьми. На самом деле переключать свое внимание полезно в любом деле, а не только на работе.

Так, перемежайте уборку и готовку чем-то, что вы любите — например, чтением. Старайтесь как можно чаще менять фокус своего внимания, учитесь чему-то новому — это будет держать вас в тонусе и не даст скучать.

9. Спасибо 50 раз в день

Помогут зарядиться энергией и другие, немного непривычные, методы. Например, говорите окружающим "спасибо" 50 раз в день! Каждый раз, когда кто-то из друзей, знакомых и просто прохожих делает вам какое-то одолжение или оказывает помощь, благодарите его за это. Неважно, что именно хорошего они для вас сделали, даже если это — сущий пустяк (передали необходимый документ, одолжили ручку, придержали дверь в подъезде) — обязательно говорите "спасибо".

Также каждый вечер перед тем, как уснуть, потратьте еще 5 минут на то, чтобы мысленно поблагодарить всех, кто вам сегодня в чем-то помог. Также поблагодарите за опыт, который вы приобрели за прошедший день. Если вы будете делать это каждый день, то уже очень скоро почувствуете прилив сил и заметите, как повысилась ваша работоспособность.

10. Сутки полной тишины

Один день в месяц проводите в полной тишине. Идеальным вариантом будет, если вы проживете эти сутки и в полном одиночестве. При этом нужно отказаться от всех благ цивилизации: телевизора, компьютера, телефона… Побудьте один день наедине с самим собой.

Такая практика поможет вам "напитаться" энергией, которой хватит на целый месяц. Дело в том, что этих суток будет достаточно, чтобы вы смогли систематизировать все произошедшие события, сделать выводы и проанализировать полученный опыт. При этом у вас возникнет чувство легкости и спокойствия.

Как следствие — вы почувствуете себя лучше, увереннее и активнее, чем прежде. Для того, чтобы ощутить положительный эффект этого упражнения, достаточно сделать его всего один раз.

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Лев Осин