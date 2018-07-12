Фастфуд разрушает семьи?

Все знают, что злоупотребление фастфудом вредно для здоровья. Однако недавно исследователи выяснили, что увлечение быстрым питанием также отрицательно влияет на семейную жизнь. Широкий ассортимент готовой пищи и полуфабрикатов позволяет экономить на приготовлении и таким образом "выключает" одну из традиционных функций женщины в семье.

"Специфика фастфуда в том, что эту пищу не надо готовить (или минимально готовить — разогреть, к примеру), эта пища не предполагает трапезы, это апогей так называемой культуры перекуса", — рассказывает специалист по исследованию гастрономической культуры, доцент кафедры прикладной политологии НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга Ирина Сохань.

Долгое время совместные приемы пищи были неотъемлемой частью семейных традиций. Так, в первобытном обществе члены племени или рода усаживались вокруг костра, разделывали мясо добытого на охоте зверя и все вместе его ели… В русских деревнях трапеза представляла собой целое действо: все усаживались вокруг стола, посреди которого стояла миска с едой, сначала оттуда зачерпывал ложкой глава семьи, потом остальные ее члены по старшинству… Разумеется, за столом велись разговоры, обсуждались повседневные и семейные дела…

А как выглядит жизнь среднестатистической семьи в наши дни? Утром завтрак, приготовленный на скорую руку, часто только кофе с бутербродами… Обедают супруги отдельно друг от друга, в столовой на работе или в каком-нибудь кафе поблизости от работы… Вечером чаще всего жарят купленные в магазине котлеты или разогревают готовую еду в микроволновке… Практически это не ужин, а перекус.

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Перебросившись за столом двумя-тремя фразами, семья отправляется к телевизору и компьютерам. Общения фактически нет. Неудивительно, что постепенно каждый из супругов начинает жить своей жизнью. И хорошо, если не дойдет до развода…

"Известный факт, что у трапезы огромный социализирующий потенциал, и, безусловно, совместный прием пищи способствует укреплению родственных связей", — считает Ирина Сохань.

Но в наши дни семейные трапезы сводятся к праздничным застольям "по случаю" или походам в кафе. А это происходит достаточно редко. Фастфуд для многих становится не только пищей, а образом жизни. "Фастфуд предполагает функциональный прием пищи в одиночестве или в толпе поступающих подобно", — констатирует Сохань.

Женщины сегодня большей частью ориентированы на какую-то социальную и карьерную деятельность, чем на кухню и домашний быт. В принципе, разогреть полуфабрикат легко может и мужчина. Если раньше мужчины стремились создать семью, чтобы иметь налаженный быт, в частности, полноценное питание, то сейчас это становится уже неактуальным. В магазине или кулинарии можно купить любые продукты, а дома "довести их до ума" при помощи СВЧ-печки или других бытовых агрегатов…

"Традиционно женщина является автором повседневной пищи, — говорит Ирина Сохань. — Учитывая, что приготовление пищи представляет из себя совокупность телесных техник, когда происходит вкладывание интенций своего бессознательного в приготовляемое, то в определенном смысле женщина кормит собой семью, одновременно и влияя на нее".

В современном обществе гендерные роли меняются. Женщина перестает играть в семье ту важную роль "кормилицы", которую она играла еще в прошлом столетии. Мужчина и женщина мало времени проводят дома, они могут заниматься сексом, вместе ходить на прогулки и ездить в путешествия — но это уже совсем другой формат отношений…

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К тому же, современные женщины, а иногда и мужчины напуганы различными пищевыми страшилками и нередко стремятся минимизировать питание, отказываясь от гастрономических изысков.

"Формируемая фастфудом телесная норма — это тело с избыточным весом, в то время как главенствующий идеал для большей части современного массового общества — худое тело, которое является знаком высокого социального статуса", — утверждает Сохань.

К чему приводит такая философия? Люди переходят на "здоровое" питание (скажем, овсянка, постные супы, мясо и овощи), отказываясь не только от фастфуда, но и от домашних пирожков, которые всегда были культовым символом счастливой семьи… Сама модель "ячейки общества" меняется, и в какую сторону — определить пока трудно…

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Дарья Любимская