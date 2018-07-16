Шоколад. Белый, черный, горячий. Новые рецепты

Лакомство или лекарство, святотатство или яд? Споры о шоколаде не утихают до сих пор. А тем временем любители этой сладости изобретают все новые и новые аппетитные рецепты, в том числе и с кофе. Будете в отпуске в Италии - обязательно попробуйте некоторые из наших рецептов.

Почему шоколадом надо лакомиться обязательно в Европе? Да хотя бы потому, что Западная Европа остается самым крупным в мире потребителем шоколада: в год европейцы съедают 2,2 миллиона тонн этого лакомства. Зато китайцы - мировые лидеры по росту спроса на шоколад: за последние 10 лет спрос на него вырос более чем на 100 процентов.

Но оставим в стороне скучную статистику! Какие же сорта шоколадных конфет самые вкусные? Вот, к примеру, в Италии очень популярные местные Baci, дословно "поцелуи", praline и шоколадно-ореховые gianduiotti родом из северного Турина.

Конфеты пралине, кстати, были изобретены совершенно случайно шеф-поваром герцога Plessis-Praslin, который в большой спешке опрокинул кастрюльку с карамелью на миндальные орехи - и так и отправил десерт к столу. А итальянские шоколадно-ореховые baci, "поцелуи", поначалу именовались здесь ... cazzotti, "ударами", поскольку напоминали формой кулак. А изобрела их императрица Luisa Spagnoli! Сейчас внутри каждого ударного "поцелуйчика" вы найдете маленький вкладыш с романтическим высказыванием кого-то из знаменитых людей.

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Чтобы вам было не стыдно лакомиться любимым шоколадом, знайте, что двадцатиграммовый кусочек черного шоколада, съедаемый раз в три дня, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на треть среди женщин и на четверть среди мужчин. Наиболее оптимальный "лекарственный" эффект достигается при употреблении 6,7 грамм шоколада в день. Может, поэтому Одри Хепберн каждый день после дневного сна съедала кусочек шоколада?

А ведь когда-то шоколад считали ядом! По правде говоря, шоколад действительно токсичен, но для собак - из-за содержащегося в нем теобромина. Правда, знали об этом не всегда. Вот, к примеру, мадам де Севинье, французская писательница XVII века, советовала своей беременной дочери воздержаться от питья горячего шоколада, считая его опасным ядом. И даже аргументировала свою точку зрения, приводя в качестве примера маркизу Коллогон, которая родила черного ребенка, потому что не отказывала себе в любимом лакомстве, находясь в положении.

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Кстати, о горячем шоколаде. Появление этого густого, обжигающего напитка в Европе породило массу споров о том, можно ли продолжать баловать себя им и во время поста. Конец пререканиям положил папа Пио V в 1569 году, заявив, что "этот напиток не прерывает поста". С благословением!

К сожалению, лето не самый подходящий период для того, чтобы полакомиться горячим шоколадом, однако есть в Италии несколько очень аппетитных комбинаций кофе и шоколада, которые вам наверняка придутся по вкусу! Вот наши рекомендации:

Итак, стоит обязательно попробовать кофе-эспрессо с шоколадной ложечкой, con il cucchiaino di cioccolato - их, как правило, можно найти в больших старинных барах в центре города.

В Турине в историческом баре Al Bicerin нельзя не побаловать себя фирменным одноименным напитком из горячего шоколада, эспрессо и сливок.

Видео Варианты полегче - "марокканец" или marocchino, крепкий кофе со взбитым в пену молоком и какао, или mocaccino, с шоколадом на дне бокала, эспрессо, взбитыми сливками и посыпанное какао-порошком.

Приятного кофепития!

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Анна Черткова