Родной дом - источник стресса. Как это исправить

Поговорка гласит, что "дома и стены помогают". Однако далеко не всегда мы чувствуем себя психологически комфортно в домашней обстановке. Напротив, как показало недавнее исследование специалистов из Университета штата Пенсильвания, дом может стать для нас источником постоянного стресса. Особенно это касается представительниц прекрасного пола.

Традиционно считается, что одним из основных стрессовых факторов для современного человека является работа. Однако выяснилось, что многие люди во время работы испытывают гораздо меньше стрессов, чем у себя дома. В основном это были женщины.

В процессе эксперимента эксперты замеряли у добровольцев уровень кортизола, который называют "гормоном стресса". Измерения проводились несколько раз в день, при этом испытуемые постоянно носили с собой коммуникаторы, при помощи которых сообщали исследователям о своем настроении в течение дня.

Оказалось, что женщины на работе испытывали в среднем меньше стрессов, чем дома, а мужчины — наоборот. Один из авторов исследования, социолог Сара Дамаск, полагает, что это связано с дополнительной нагрузкой, которую женщины испытывают в домашней обстановке. Поскольку дома большинство женщин вынуждены заниматься домашним хозяйством, а также уходом за мужем и детьми, дом для них фактически тоже превращается в разновидность работы. А нанять прислугу могут позволить себе далеко не все дамы…

К тому же, добавляет Сара Дамаск, на службе мы заняты обычно выполнением какой-то одной задачи, а дома порой приходится решать несколько задач одновременно. "Дома у вас гораздо больше задач, — констатирует исследовательница. — Довести какое-нибудь дело до конца — это целая проблема".

Читайте также: Фастфуд разрушает семьи?

По мнению Сары Дамаск, именно необходимость совмещать рабочие обязанности с домашними становятся источником стресса. Представители сильного пола обычно не так сильно "втянуты" в обязанности по дому. Кроме того, в выходные, когда большинство людей отдыхают, уровень стресса снижается.

"Я не считаю, что источником стресса является дом и семья, — говорит Дамаск. — Когда вы находитесь дома в субботу, вы не работаете. Вы гуляете в парке, занимаетесь стиркой. Ваш день проходит без спешки. Я считаю, что именно сочетание работы и дома заставляет людей испытывать стресс в рабочие дни".

Между тем, у людей с высоким уровнем доходов, которые много времени отдавали работе, концентрация кортизола в слюне оказалась повышенной. Большинство их сделали признание, что дома чувствуют себя лучше, чем на службе. Что ж, понятно, что высокие заработки всегда связаны с повышенным стрессом… Вместе с тем, у женщин, имеющих детей, которые в молодости работали на полную ставку, к 45 годам состояние здоровья и психики было куда лучше, чем у тех, кто сидел дома с детьми или трудился с неполной нагрузкой.

Еще одно исследование, проведенное Университетом Копенгагена, показало, что именно отношения с ближайшим окружением — семьей, друзьями или соседями, а вовсе не с начальством или коллегами, существенно влияют на продолжительность жизни. Это оказалось особенно актуально для мужчин и неработающих людей. Выяснилось, что конфликты с близкими нередко приводят к преждевременной смерти.

Исследование проводилось датскими учеными с 2000 по 2011 год, в нем были задействованы 9870 волонтеров. Специалисты давали оценку уровню напряженности в социальных связях каждого респондента, прося добровольцев рассказать, кто из их ближайшего окружения чаще всего заставлял их тревожиться или выступал для них источником конфликтов. Кроме того, исследователей интересовал уровень эмоциональной поддержки, которую получали опрошенные от своих близких, а также наличие у них симптомов депрессии. За период исследования скончались 4 процента участвовавших в нем женщин и 6 процентов мужчин. Почти половина из них умерли от рака, далее среди причин смерти "по рейтингу" шли сердечно-сосудистые недуги, заболевания печени, несчастные случаи и суицид.

Читайте также: Сто и один способ применения томатного сока

В ходе опросов около 10 процентов заявили, что их партнер или дети всегда чего-то от них требуют и дают поводы для волнения. 6 процентов признались, что им часто приходится конфликтовать с домочадцами. 6 процентов назвали источником постоянных конфликтов супруга и детей, 2 процента — других родственников, еще 2 процента переживали частые конфликты с друзьями, и 1 процент — с соседями.

Наиболее высокий уровень смертности наблюдался у тех, кто конфликтовал со спутником жизни, переживания из-за детей повышали риск смерти на 50 процентов, и наконец, ссоры с соседями — более чем в три раза… Для неработающих же граждан вероятность преждевременной кончины возрастала примерно в 4,5 раза по сравнению с работающими. Получается, что работа во многих случаях является скорее "лекарством" от стрессов, чем их источником, если, конечно, у вас на службе нормальный коллектив и вас не заставляют трудиться на износ…



Стресс. Рецепты избавления

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Дарья Любимская