Банановые пончики
Ингредиенты:
1,75 стакана муки
2 чайных ложки разрыхлителя
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки корицы
1/2 чайной ложки мускатного ореха
1/3 стакана растительного или канолового масла
1/2 стакана светло-коричневого сахара
1 большое яйцо
1 чайная ложка экстракта ванили
1 спелый банан, размять
1/2 стакана молока
Для посыпки:
4 столовых ложки растопленного несоленого сливочного масла
2/3 стакана сахара
1,5 столовых ложки корицы
Приготовление банановых пончиков:
Нагрейте духовку до 175 градусов. 1 форму для 24 маффинов или для 12 небольших смажьте сливочным маслом. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. В отдельной миске взбейте масло с сахаром, яйцом, ванилью, бананом и молоком до однородной массы. Совместите обе смеси и перемешайте до однородной массы.
Столовой ложкой отмерьте небольшие порции теста и выложите их в форму, наполняя на 3/4.
Выпекайте 10-12 минут.
Пока маффины пекутся, растопите масло, а в другой миске смешайте сахар с корицей. Достаньте маффины, остудите около 2 минут. Каждый окуните в растопленное масло и затем обваляйте в коричной смеси. Подавайте теплыми.
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