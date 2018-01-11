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Банановые пончики

Банановые пончики. 14308.gif

Ингредиенты: 

1,75 стакана муки 

2 чайных ложки разрыхлителя 

1/2 чайной ложки соли 

1/2 чайной ложки корицы 

1/2 чайной ложки мускатного ореха 

1/3 стакана растительного или канолового масла 

1/2 стакана светло-коричневого сахара 

1 большое яйцо 

1 чайная ложка экстракта ванили 

1 спелый банан, размять 

1/2 стакана молока 

 

Для посыпки: 

4 столовых ложки растопленного несоленого сливочного масла

2/3 стакана сахара 

1,5 столовых ложки корицы 

Приготовление банановых пончиков:

Нагрейте духовку до 175 градусов. 1 форму для 24 маффинов или для 12 небольших смажьте сливочным маслом. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. В отдельной миске взбейте масло с сахаром, яйцом, ванилью, бананом и молоком до однородной массы. Совместите обе смеси и перемешайте до однородной массы. 

Столовой ложкой отмерьте небольшие порции теста и выложите их в форму, наполняя на 3/4. 

Выпекайте 10-12 минут. 

Пока маффины пекутся, растопите масло, а в другой миске смешайте сахар с корицей. Достаньте маффины, остудите около 2 минут. Каждый окуните в растопленное масло и затем обваляйте в коричной смеси. Подавайте теплыми.

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