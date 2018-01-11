Банановые пончики

Ингредиенты:

1,75 стакана муки

2 чайных ложки разрыхлителя

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чайной ложки мускатного ореха

1/3 стакана растительного или канолового масла

1/2 стакана светло-коричневого сахара

1 большое яйцо

1 чайная ложка экстракта ванили

1 спелый банан, размять

1/2 стакана молока

Для посыпки:

4 столовых ложки растопленного несоленого сливочного масла

2/3 стакана сахара

1,5 столовых ложки корицы

Приготовление банановых пончиков:

Нагрейте духовку до 175 градусов. 1 форму для 24 маффинов или для 12 небольших смажьте сливочным маслом. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. В отдельной миске взбейте масло с сахаром, яйцом, ванилью, бананом и молоком до однородной массы. Совместите обе смеси и перемешайте до однородной массы.

Столовой ложкой отмерьте небольшие порции теста и выложите их в форму, наполняя на 3/4.

Выпекайте 10-12 минут.

Пока маффины пекутся, растопите масло, а в другой миске смешайте сахар с корицей. Достаньте маффины, остудите около 2 минут. Каждый окуните в растопленное масло и затем обваляйте в коричной смеси. Подавайте теплыми.

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Алина Кострова