Разделочная доска влияет на качество пищи. Чистота и еще раз чистота!

Хорошему повару необходимы острые ножи и... разделочная доска! С античных времен и до наших дней этот предмет кухонной утвари практически не изменился. В моде стеклянные доски с необычным дизайном, например с пейзажами, натюрмортами и репродукциями классических картин - их приятно дарить и получать в подарок.

Красивые и тяжелые Вместе с модой на тематические вечеринки домашней кухни к нам в страну пришла мода на дизайнерские разделочные доски. Теперь их принято включать в сервировку стола или использовать как подставки под горячее блюдо, подбирая рисунок к общему интерьеру кухни или столовой, либо к расцветке посуды.

На пике популярности стеклянные доски с натюрмортами и пейзажи в традициях национальной кухни разных стран. Для самодельных суши - цветущая сакура, для домашней пиццы - яркие краски итальянского застолья. Помимо простора для фантазии художника, у стеклокерамики есть целый ряд преимуществ: на этих досках не остается царапин, их ножки не скользят по столу, и еще стеклянная поверхность не впитывает запах продуктов.

Последнее свойство - настоящая находка для рассеянных - не нужно заводить отдельные доски для мяса, рыбы и фруктов, постоянно путаясь в них, достаточно вымыть стеклянную. Моются стеклянные красавицы очень легко, обычными моющими средствами. Но вот в посудомоечную машину их класть нельзя, они не так прочны, как деревянные. В народе стеклокерамические доски прозвали «мужскими» за солидный вес.

Ультра-техника Любители ультрасовременных гаджетов и технологий могут обратить внимание на необычные доски с разделочным ножом и даже ножеточкой, встроенной в корпус доски. У таких досок удобно складывающийся корпус, разбирающаяся ручка-держатель, а с внутренней стороны корпуса есть желобки, чтобы можно было повесить чудо техники на крючок.

Кстати, перфекционисты, покупающие домой профессиональную посуду, как самую лучшую, могут сильно сэкономить на разделочных досках - бытовые отличаются от профессиональных только размерами, но не качеством.

Традиционно и экологично Деревянные доски, на которых резали овощи наши мамы и бабушки - это, скорее всего, бук, береза и сосна. Они дешевы, но, увы, нестойки и служат недолго, зато можно поддержать отечественного производителя и смело купить доску российской фабрики. Для опытных кулинаров куда лучше подойдут бамбук и гевея. Бамбуковая доска практически вечная - не расслаивается, не боится влаги и не тупит нож, но стоит немало, как и доска из акации. Чуть дешевле обойдется гевея, если не брать низкокачественные китайские изделия без сертификатов. Самые дорогие и самые долговечные разделочные доски делают из дуба.

Модный в этом сезоне дизайн - совмещение темной акации со светлой гевеей, возможна ламинация в легкий полиэтилен - такая доска украсит любую кухню. Если вы планируете повесить доску на стену, покупайте ту, что склеена из нескольких слоев фанеры, она тонкая и легкая. Доску из цельного куска дерева лучше покупать в комплекте с подставкой и ставить, а не вешать.

Главный минус деревянных досок - негигиеничность. Если вы много готовите, то запаситесь минимум шестью деревянными досками: для сырых рыбы, мяса, птицы, для вареных продуктов, для овощей и фруктов и для хлеба. Чтобы уберечься от микробов, тщательно мойте доски в горячей воде, а потом тщательно вытирайте их.

Нарядные и современные Стеклянные, дубовые и каменные варианты - лишь дань моде, а лидерство на рынке давно принадлежит пластиковым доскам. Они считаются самыми гигиеничными, практичными и долговечными, их легко и просто мыть, они легкие, удобные и стоят очень дешево, дешевле простеньких деревянных.

А дизайн современных пластиковых досок позволяет если не использовать их в сервировке стола, как стеклокерамику, то и не прятать стыдливо в ящик. Идеальна пластиковая доска для резки овощей и фруктов, но ее нельзя использовать в качестве подставки под горячее. Не забывайте менять пластиковую доску, если на ней появились царапины, отдайте предпочтение вариантам с рифленой поверхностью и желобками для стока жидкости. И всегда проверяйте сертификат, чтобы иметь гарантию безопасности.

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Зоя Максимова