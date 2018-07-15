Итальянские блюда, которых нет

Даже легендарная итальянская кухня не смогла избежать заграничных адаптаций. Так, о многих блюдах, которые мы заказываем в так называемых итальянских ресторанчиках, на Апеннинах знать не знают. К примеру, в итальянской кухне нет такого блюда, как спагетти с соусом болоньезе. И это яство далеко не единственное в списке ненастоящих итальянских блюд.

Зачастую типичные итальянские блюда "эволюционируют" в кухню, не имеющую ничего общего с настоящей, из-за стараний эмигрантов с Апеннин, которые переиначивают фирменные блюда своего детства, чтобы приблизить их к вкусам и предпочтениям новых соотечественников. Вот так и появились на свет вот эти кушанья Not made in Italy:

Spaghetti alla Bolognese, или спагетти с соусом болоньезе - это наверняка самый известный из итальянских рецептов на экспорт! Только вот небольшая неувязочка: на родине этого блюда, в Италии, с томатно-мясным соусом "рагу", типичным в Болонье (отсюда и название кушанья), подают вовсе не спагетти, а готовят лазанью! Многие наверняка пожмут плечами, мол, какая разница, а вот итальянцы очень трепетно относятся к правильности исполнения их национальных блюд.

La pasta con il pollo, или паста с курицей - это типичное итальянское блюдо для … американцев. В Италии такого блюда просто не существует. И баста!

La Ceasar Salad, или салат "Цезарь". Многие ошибочно полагаются на название блюда, проводя параллель между Цезарем и Древним Римом с современной Италией. Только вот и это блюдо не имеет ничего общего с итальянской кухней. Бытует версия о том, что этот салат изобрел повар итальянского происхождения по имени Cesare Cardini, эмигрировавший с братьями в США, как раз к американскому празднику 4 июля. Не имея под рукой других ингредиентов, предприимчивый Чезаре сделал салат из того, что было, и назвал получившиеся блюдо своим именем.

Читайте также: Как в Италии "подвешивают" кофе

Le "Fettuccine Alfredo", или феттуччине "Альфредо" в Италии никому неизвестны, зато в США это — одно из самых любимых и популярных блюд псевдоитальянской кухни. За громким названием "скрываются" тальятелле со сливочным маслом и пармезаном, изобретенные Alfredo Di Lelio, еще одним итальянским поваром, эмигрировавшим в Штаты из Рима. Категорически Not made in Italy!

Gli spaghetti con le polpette, или спагетти с котлетками - еще одно известное (и весьма калорийное!) блюдо итало-американской кухни, совершенно незнакомое на вкус коренным жителям Апеннин. И хоть в Италии, особенно на юге страны, и существуют рецепты соусов к пасте, куда добавляют котлетки, но используют в них маленькие кусочки мяса, а вовсе не шлепают гигантские котлеты сверху отваренных спагетти!

Все эти блюда для настоящего итальянца — ничто иное как святотатство. Здесь на Апеннинах к национальной кухне и местным деликатесам относятся очень трепетно и не терпят "инакомыслия" и переиначивания любимых с детства блюд на иной манер. Кто знает, может быть поэтому средиземноморская кухня была признана Межправительственным комитетом ЮНЕСКО мировым нематериальным наследием.

Читайте также: Фастфуд разрушает семьи?

Постановление ЮНЕСКО защищает традиции и общественные ритуалы, которые окружают процесс приготовления и дегустации блюд. Так что итальянцам действительно есть чем гордиться!

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Анна Черткова