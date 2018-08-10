Идеальные ногти подарит наращивание. Консультация специалиста

Наращивание ногтей - не новинка в среде красоты, но где гарантия, что вам попадется хороший мастер? Нередки случаи, когда новые ногти выглядят неестественно и неэстетично, быстро ломаются, а свои ногти после процедуры производят кошмарное впечатление. О всех тонкостях процедуры наращивания рассказывает мастер ногтевого сервиса Джема Ибрагимова.

- Джема, давайте сразу о главным - по каким критериям следует выбирать мастера, на что обращать внимание?

- Встречают, как известно, по одежке. Опытный и уважающий себя мастер будет выглядеть опрятно, иметь аккуратный маникюр. И, естественно, рабочее место он содержит в чистоте и порядке. Важна уверенность мастера, знание им предмета, умение объяснить детали, дать рекомендации не только по салонным процедурам, но и по домашнему уходу.

Большой плюс, если средства для домашнего ухода можно сразу же и купить в салоне, а не искать потом в магазинах. Наличие дипломов у мастера, конечно, приветствуется, но не является основным показателем, поскольку пройти обучение и уметь работать - две разные вещи. К тому же многие салоны просто не разрешают сотрудникам демонстрировать сертификаты и грамоты.

- Если девушка никогда раньше не пробовала наращивать ногти и носила обычный маникюр с покрытием, то с чего лучше начать, придя к мастеру по нейл-арту?

- Для первого раза не имеет значения, из какого материала будут смоделированы ногти, важно определится с длиной. Не следует выбирать очень длинные варианты, поскольку, когда свободный край длиннее ногтевой пластины, то ногти подвержены трещинам и изломам.

Мастера даже не дают на них стандартную недельную гарантию. Без привычки и умения носить длинные наращенные ногти, есть риск сломать их в первые же дни. В начале лучше не выбирать сложные, перегруженные деталями варианты дизайна, зато следует заранее побеспокоиться о возможностях коррекции.

- Что сейчас модно?

- На пике моды дизайн из цветных гелей - своеобразный показатель высокого уровня профессионализма мастера. Популярна китайская роспись, роспись красками и использование фимо. Модны так же новые и необычные формы ногтей - бриджит, пайп и эдж.

- Совместимы ли модные новинки с дресс-кодом и на что обратить внимание тем, кто работает в офисе?

- Времена, когда сотрудницам офисов разрешено было носить только классическое покрытие ногтей, давно прошли. На смену стандартному френчу пришли его ультрамодные варианты, выполненные, как мозаика, перетяжка, из слюды или опала.

На пике абстрактный френч, в котором не повторяется форма «улыбки», а также популярен гелевый дизайн. Поверх френча можно сделать небольшие рисунки пастельными красками. Неизменной остается только допустимая дресс-кодом длина - одна треть от ногтевой пластины.

- А если девушка не знает, какие именно форма и дизайн ей подойдут?

- Вполне типичная ситуация. Для этого и нужно потратить время, выбирая хорошего мастера, а дальше уже он будет выбирать для вас наиболее выигрышные варианты. Когда опытный мастер общается с клиенткой, у него складывается некий образ этой девушки: он представляет, как подчеркнуть достоинства и завуалировать недостатки.

Учитывается и тип внешности, и прическа, и макияж, и возраст, и стиль поведения, и профессия, и, конечно, строение кисти, форма и длина природной ногтевой пластины. А если вы сомневаетесь в рекомендации мастера, попросите его нарисовать придуманное на типсе и примерьте на свой ноготь.

- А чего стоит избегать в области наращивания и дизайна?

- Независимо от моды, никогда не соглашайтесь на длину, в которой вы не уверены - длинный квадрат, например, также неудобен в носке, как и стилет. Не делайте объемный акриловый, сильно выступающий над ногтем дизайн, если у вас длинные волосы или маленький ребенок. Не раздражайте строгого шефа ярким цветным дизайном, существуют более деловые и не менее красивые пастельные сочетания.

Если у вас короткая ногтевая пластина - отдайте предпочтения акриловому моделированию, так как ногти из этого материала легче ремонтировать без замены искусственного ногтя. К полетам фантазии мастера относитесь осторожно, и, если сомневаетесь, делайте примерку образца предлагаемого дизайна. Все эти правила помогут носить ногти дольше, в салон обращаться реже, то есть сэкономить время и деньги.

- Кстати, а как часто придется посещать мастера?

- Сроки коррекции индивидуальны, все зависит от скорости роста ваших собственных ногтей, тем более, что искусственный материал ускоряет их рост. В среднем, это две-пять недель, кому как повезет. От материала (гель или акрил) сроки коррекции не зависят - а вот от мастера безусловно.

При качественном моделировании можно смело забыть о коррекции в течение 3-5 недель, так как ногти не будут ломаться и трескаться.

Если, конечно, вы правильно их носите, не открываете ими банки и бутылки, не используете их, как инструменты во время ремонта или занятий рукоделием, не забываете пользоваться маслом для увлажнения кутикулы и соблюдаете прочие рекомендации по домашнему уходу.

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Елена Чиркова