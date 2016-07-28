Изменяешь мужу? Потомства не жди

Существующие цивилизационные стереотипы среди жителей развитых стран, мягко говоря, не способствуют деторождению. Пусть это даже и умело скрывается за резонами образца "не хотим плодить нищету", "надо умело планировать семью", "ребенка надо заводить, когда сделана карьера, куплен дом, машина и прочее".

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Какие жены и мужья самые верные?

Все равно конечным итогом указанной философии становится такое количество детей на одну женщину, которое, увы, не позволяет говорить даже о стабильности численности населения той или иной страны, не говоря уже о его увеличении.

Тем не менее, большинство пар рано или поздно детьми все же обзавестись планируют, пусть даже оттягивая это решение на довольно-таки почтенный возраст. Чего тут сложного? Всего-то перестать пользоваться приемами того самого "планирования семьи" (то есть, обычным языком — противозачаточными средствами) — и ребеночек, как ожидается, должен быть непременно зачат. К сожалению, на практике такой "автоматизм" имеет место далеко не всегда — и тогда супругам приходится прибегать к искусственным репродуктивным технологиям, вроде ЭКО, которое, в общем, тоже не гарантирует стопроцентного результата…

Самое интересное, что женщин на пути к ставшему вожделенным материнству могут подстерегать препятствия далеко не только возрастного или гинекологического плана. Как выяснили недавно ученые из Университета Пенсильвании, мешать зачатию ребенка могут, на первый взгляд, казалось бы, причины чисто морально-этического характера. А именно — супружеская неверность.

Указанные данные были получены исследователями на основании опроса более тысячи супружеских пар. Оказалось, что в тех из них, где свято соблюдалась верность друг другу, беременности возникали на 25 процентов чаще, чем в семьях, где, как минимум, жена имела "левые связи".

Сами ученые склонны связывать такой результат с психологическим воздействием на гормональный фон потенциальной матери. Дескать, если дама имеет интимную близость с любовником, то обычно не горит желанием завести от него ребенка. Поскольку в случае раскрытия тайны его истинного происхождения, возможны очень большие трения в семье — вплоть до развода, а то и чего похуже…Да, в общем-то, после более чем вероятного развода большие проблемы возникают и у совместного ребенка "разведенок".

И, наоборот, верные супруги любят друг друга и верят в свою любовь. Стало быть, и женщина уверена в том, что когда у нее появится дитя, о нем будет заботиться не только она, но и отец. А раз так, то и волнений насчет судьбы будущего отпрыска возникнет куда меньше, чем если потенциальные родители не слишком рассчитывают на взаимную верность и, соответственно, прочность своего союза. Отсюда и большие шансы на зачатие.

Соответственно, гормональный фон у "изменщиц" становится таким, который зачатию не очень способствует, что, в общем, реализовать довольно просто. Например, если уменьшается толщина эпителия матки и имплантация (внедрение) оплодотворенной яйцеклетки становится уже проблематичным, происходит фактический "мини-аборт".

Да, в общем, женские половые пути и так создают мужским сперматозоидам просто почти непреодолимые препятствия на пути к вожделенной яйцеклетке. Достаточно сказать, что достигает до финального этапа максимум сотня из десятков миллионов клеток спермы, остальные погибают по дороге. Ну, а "победителем" из этой сотни становится всего один. Так что если всего лишь малость "утяжелить путь", типа там температуру тела слегка повысить или кислотно-щелочное равновесие сдвинуть в ту или иную сторону, — дойти до цели не сможет уже ни один сперматозоид.

Не стоит также забывать, что мужская сперма для женщины — все-таки чужеродный агент. И, как все чужеродное, может подвергнуться атаке со стороны собственного иммунитета. По всей видимости, в женском организме есть какой-то механизм, который сдерживает иммунную реакцию, если только сперматозоиды попадают в него от одного-единственного мужчины.

Но при поочередной интимной близости с разными партнерами этот механизм может сломаться. И тогда иммунитет дамы начнет расправляться со сперматозоидами "по законам военного времени" — как с болезнетворными микробами. Причем не делая особой разницы между спермой законного мужа и любовника, ведь до таких "моральных тонкостей" имунные клетки не дозрели, это прерогатива человеческой психики.

Кстати говоря, мужские половые клетки могут жить в половых путях женщины несколько суток, за которые неверная супруга вполне может иметь несколько связей — и с супругом, и на стороне, результатом которых и может стать невообразимый "коктейль" спермы из разных источников, как раз и провоцирующий иммунный ответ против уже любой спермы в принципе.

Исчерпывается ли вредность супружеской неверности для успешного зачатия лишь приведенными выше механизмами, или существуют еще какие то важные моменты — не столь важно. Главное, что такая неверность снижает шансы на успешную беременность. И об этом стоит помнить всем, кто ожидает от союза с любимым человеком не только "приятного времяпровождения" (как нередко пишу на интернет-сайтах знакомств), но и рождения потомства.



Любовница женатого мужчины

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Юрий Носовский