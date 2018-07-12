Открытие: желание родить заразно

Если представительница слабого пола забеременела или недавно родила ребенка, то наверняка хотя бы у одной из ее близких подруг в течение нескольких лет возникнет желание тоже стать матерью. Это показало исследование, которое недавно было проведено Николеттой Бальбо из Университета Боккони (Италия) и ее коллегами. Они назвали материнство "заразным".

В исследовании приняли участие 1700 американок в возрасте от 15 до 30 лет. То есть это были девушки, еще учившиеся в школе или окончившие ее относительно недавно, так что большинство их сохраняли связь с бывшими одноклассницами. Как выяснилось, средний возраст, в котором женщины из этой группы завели своего первого ребенка, составил 27 лет. При этом во многих случаях участницы принимали решение стать матерями вслед за своими школьными подругами.

"Заразность особенно сильна в течение короткого промежутка времени: она увеличивается сразу после того, как школьная подруга рожает, и достигает пика примерно через два года, а затем идет на спад и становится незначительной в долгосрочной перспективе", — констатирует Николетта Бальбо.

Ученые полагают, что решение завести детей зависит не только от индивидуальных установок, но и от социальных контактов. И здесь особую роль играют школьные друзья.

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Уже давно психологам удалось доказать, что именно бывшие одноклассники оказывают решающее влияние на нашу жизнь. Как правило, именно, в школьной среде у нас появляются первые близкие друзья и подруги. Мы вместе растем и формируемся как личности, а достигнув зрелости, постоянно сравниваем себя с бывшими однокашниками и подсознательно стараемся от них "не отставать"… Так, если школьная подруга забеременела и родила, мы воспринимаем это как сигнал к действию: пора и нам! К тому же, если беременность и ребенок становятся для подруги актуальной темой, то мы решаемся последовать ее примеру, чтобы иметь общие темы для разговора. Ну и конкуренцию со счетов еще никто не сбрасывал! Хотим мы того или нет, в глубине души мы всегда мечтаем перещеголять лучшую подругу: как это, у нее есть ребенок, а у нас нет!

Сама того не подозревая, новоиспеченная мать оказывает "давление" на своих подруг, вынуждая их тоже подумать об обзаведении потомством. Если же в одной компании уже несколько дам стали матерями, то остальные начинают ощущать себя "белыми воронами". Они испытывают комплекс неполноценности и поэтому стремятся срочно забеременеть…

Помимо всего прочего, если подруга забеременела или родила чуть раньше нас, мы рассчитываем на поддержку с ее стороны, на то, что она поможет советом и информацией, и что можно будет потом регулярно обмениваться опытом. А значит, стресс, связанный с беременностью и появлением маленького человечка, окажется не так силен. "Людям проще остаться друзьями, если они становятся родителями в одно и то же время", — считает Николетта Бальбо.

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Что же происходит, если подруга так и не беременеет? Через какое-то время оказывается, что у женщины с ребенком и у бездетной особы мало общего… Первая предпочитает общаться с такими же молодыми мамочками, а вторая занята выстраиванием отношений с мужчинами, карьерой или какими-то хобби… Понятно, что у подруг становится меньше точек соприкосновения, и отношения могут вовсе сойти на нет…

Кстати, более ранние исследования показывают, что данная тенденция характерна и для мужчин, только в меньшей степени. Видя, что его лучшие друзья стали или собираются стать отцами, представитель сильного пола тоже может задуматься о женитьбе или ребенке. "Заразна" и тенденция вступать в брак, и, как это ни печально, разводы. Если кто-то в компании развелся со своей "второй половинкой", можно поклясться: пройдет совсем немного времени, и последует второй развод… А там и третий…

Социум влияет на нас куда сильнее, чем можно предполагать, считают исследователи. Как известно, различные привычки типа курения, злоупотребления алкоголем или занятий спортом также формируются под влиянием ближайшего окружения. Мы можем купить новую машину, компьютер, мобильник или другую вещь, подражая лучшему другу или подруге, записаться в ту же секцию, поехать на тот же курорт или сменить работу…

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Чуть меньшее воздействие, чем одноклассники, оказывают на нас однокурсники и коллеги по работе. Последовав примеру большинства, друзей, которые играют для нас ведущую роль, или наиболее авторитетных членов компании, мы чувствуем себя полноценными участниками социума, а следовательно, можем рассчитывать на его одобрение и поддержку…

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Дарья Любимская