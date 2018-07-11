Как избежать поддельной психотерапии

В СМИ и интернете можно встретить множество объявлений о "психологических тренингах", которые якобы способны помочь решить любые проблемы. Но действительно ли вы получите там реальную помощь и сможете улучшить свою жизнь? Дело в том, что ряд подобных тренингов не имеет никакого отношения ни к психологии, ни к психотерапии. Как же их распознать?

Давайте рассмотрим виды тренингов, которые являются всего лишь имитацией психотерапии.

Тренинги для женщин

Как правило, у них "притягательные" и эксцентричные названия: "Открой в себе богиню", "Стань магнитом для мужчин", "Школа стерв" и проч. Женщин на этих тренингах учат манипулировать мужчинами с тем, чтобы привязать их к себе. Однако далеко не с каждым представителем сильного пола данные способы срабатывают. Некоторые распознают попытки манипуляций очень быстро и перестают общаться с данной женщиной. "Мужской" вариант — это пикап, методы которого сегодня не сможет распознать только ленивая "барышня"…

Тренинги успеха

Они могут называться: "Школа миллионера", "Продавай и зарабатывай!", "Как продать свой товар кому угодно" и т. п. Обычно на них учат, как при помощи различных якобы эффективных приемов влиять на других людей, чтобы они помогали вам двигаться по карьерной лестнице или покупали ваши услуги. Но опять же — это всего лишь обучение манипуляции, причем только на основе личного опыта авторов подобных тренингов. Подумайте сами: если бы все было так просто, то у нас полстраны уже стали бы миллионерами!

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"Школы жизни"

Их легко определить по названиям типа: "Преодолей себя", "Взорви свою жизнь", "Избавься от тараканов в голове" и проч. Суть тренинга сводится к тому, чтобы насильно заставить себя делать что-то, что якобы сделает вас счастливее и успешнее. Настоящий психотерапевт сначала поможет вам разобраться в себе, а не будет предлагать готовых "рецептов".

Школы псевдоразвития

Они существуют под лозунгами: "Развей свой талант", "Стань совершенством", "Укрась свою жизнь". На этих тренингах вам могут пообещать сделать из вас знаменитого художника, провидца, телепата и даже научить вас управлять реальностью… Но увы, талант обычно дается людям от природы, и тренинги для этого не нужны. Если вы хотите заниматься творчеством, лучше пойти в изостудию, или музыкальное училище, или литературное объединение, или театральный кружок… А если хотите заняться самосовершенствованием — вам подойдут курсы йоги под руководством опытного дипломированного специалиста.

Кстати, по большей части руководителями этих тренингов являются люди, не имеющие ни психологического, ни медицинского образования. В лучшем случае они окончили какие-то сомнительные курсы.

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Что должно настораживать в первую очередь?

1. Если руководитель творит из себя кумира. Он авторитарен, утверждает, что его мнение является истиной в последней инстанции, постоянно подчеркивает свою "крутость"… Нормальный специалист никогда не станет "выпячивать" себя.

2. Руководитель навязывает участникам тренинга написанные им книги, диски с упражнениями и прочие "артефакты"… Если специалист рекомендует какие-то дополнительные источники — это нормально, но если он начинает утверждать, что владеет уникальной методикой, которой не владеет больше никто — скорее всего, перед вами обычный шарлатан.

3. Руководитель постоянно ставит себя в пример.

Он может говорить вам, что вы все делаете неправильно и должны поступать только так, как диктует вам он. Задача психотерапевта — это развить индивидуальный потенциал клиента, а не заставить его бездумно следовать по "проторенному" пути.

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4. Неадекватное поведение руководителя.

Он может говорить всем участникам "ты", даже если они намного старше его, без обиняков обсуждать их личную и даже сексуальную жизнь, подчеркивать, какие они ничтожества, хамить, и т.д. и т.п. Если столкнулись с таким явлением — бегите с этого тренинга как можно быстрее.

5. Попытки создать ажиотаж вокруг тренинга. Потенциальным клиентам сообщается, что с такого-то числа плата за тренинг (причем, как правило, немаленькая) будет повышена, и если не хотите переплачивать, то вам необходимо внести деньги как можно быстрее. Или, напротив, сообщается, что в такой-то период будут скидки. Обычный специалист, скорее всего, не станет распространяться о скидках, а сразу назовет фиксированную цену.

Одним словом, не "ведитесь" на обещания в короткий срок решить все ваши проблемы, а попав все-таки на тренинг, обращайте внимание на личность и поведение руководителя. Остерегайтесь тех, кто не имеет соответствующего профессионального образования. В лучшем случае вы не извлечете из таких занятий никакой пользы, а в худшем заработаете себе психологическую травму или депрессию.

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Дарья Любимская