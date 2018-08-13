Как понять, что вас действительно любят

Часто бывает так, что в какой-то момент отношений один из партнеров задается вопросом, искренни ли чувства второй половины, можно ли говорить о настоящих чувствах. Попробуем разобраться, насколько ваш партнер дорожит вами. Давайте начнем с того, как определить, что любовь действительно случилась: для этого нам потребуется обратиться к специальной схеме.

Потребности в обладании и принадлежности у партнеров толкают их навстречу друг другу, в результате чего образуется единая часть пары или тело любви. Это общее образование и говорит о существовании любви, но как проверить, действительно ли оно было сформировано, или нам просто кажется, что любовь взаимна.

Это можно проверить только одним способом: разобравшись из чего именно состоит это самое тело любви. Говоря простым языком, оно состоит из частей личности каждого из партнеров, это могут быть некие идеалы (надо быть честным, нужно помогать людям и т. д.), религиозные предпочтения, взгляды на мироустройство и способы воспитания детей (детей бить нельзя, нужно быть последовательными и т. д.).

Это также может быть наша эмоциональность, способ реакции на те или иные жизненные факторы и многое другое. Все то, что делает другого человека близким для нас, делает его единомышленником, близким по духу человеком.

Конечно, нам нравится, когда человек, с которым мы живем, чем-то отличается от нас, раскрывает для нас новые горизонты, но по-настоящему объединяют именно сходные вещи: ценности, взгляды и т. д. Вот это и создает тело любви, но чтобы оно сформировалось необходимо, чтобы каждый в паре внес свой вклад, приложил усилия для благополучия ваших отношений.

Отталкиваясь от этого, вы можете задаться вопросом: действительно ли ваш партнер вложил часть себя в эти отношения, тратит ли он на них время, силы, являются ли они для него приоритетом по сравнению с другими делами (той же самой работой)? Мы говорим о вкладе каждого из партнеров в отношения, ведь отношения будут иметь ценность только тогда, когда вы вкладываетесь в них, когда вы прилагаете усилия, в обратном случае у вас не будет причин ценить и оберегать их.

Ведь если только один из партнеров активно вкладывает в отношения, а другой просто находится рядом, то ценность таких отношений для последнего будет значительно ниже.

Теперь давайте разберемся, что же мы вкладываем в отношения для того, чтобы они стали для нас важными: это время, внимание, усилия — все то, что ценится всеми нами вне зависимости от пола и социального статуса. Деньги в этот список входят только опосредованно, и судить насколько сильно вас любят по тому, сколько на вас тратят, в корне не верно. Поскольку прямой зависимости тут нет, мы опять приходим к тому, что самое главное в этом вопросе — личное внимание.

Очень важно, находит ли он время, чтобы быть вместе с вами, готов ли он поддержать вас в сложной ситуации — подобный критерий хорошо применим не только к мужчинам, но и к женщинам.

В завершение хотелось бы отметить, что когда мы встречаем человека близкого нам по духу, как правило, у нас находятся и время, и силы, и желание для этого близкого нам человека, ведь для родственной души не жалко всего вышеперечисленного, потому что, делая что-то для нее, мы делаем это для себя.

Хотя иногда бывают случаи, когда партнеры, которые подходят друг другу, сталкиваются с определенными сложностями, и любви в их отношениях становится меньше, но это не значит, что им нужно разойтись и все прошло безвозвратно, это только означает, что у них есть возможность справиться с новыми трудностями, преодолеть возникший кризис, стать ближе, узнать друг друга лучше и принять эти новые, ранее неизвестные качества.

Это я называю положительным выходом из кризиса, выходом, который дает нам дополнительные возможности.

Любите друг друга и будьте счастливы!

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Семейный психолог Борис Коваль