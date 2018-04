Определен самый лучший и счастливый период брака

Фото: coworkingbees.ru

Американские ученые из университета Бригама Янга (штат Пенсильвания) сообщили о результатах своих исследований, посвященных поиску самого счастливого этапа семейной жизни.

Каждый человек, наверное, сам всегда назовет счастливую дату своей совместной семейной жизни и она у всех будет разная. У кого-то это происходит на заре отношений, во время конфетно-букетного периода, кто-то назовет рождение ребенка, которое скрепило семью, а кто-то назовет старость, когда позади все страсти и впереди время для наслаждения обществом друг друга. И все они будут правы. Однако ученые решили выявить закономерности счастья в браке и начали исследование, чтобы определить его срок.

С этой целью они использовали данные из крупного исследования Marital Instability Over the Life Course о двух тысячах человек, которые отмечали, как менялся уровень удовлетворенности отношениями с партнерами в разные периоды их семейной жизни.

Оказалось, что период идеальной гармонии между партнерами наступает после 20 лет жизни в браке. При этом средний возраст женщин, на чье мнение опирались эксперты, составил 35 лет, в то время как средний возраст мужчин-респондентов - 37 лет.

Также в ходе изучения удалось выстроить и определенную «кривую» графика семейной жизни: например, установлено, что удовлетворенность отношениями понемногу снижалась в течение первых 20 лет брака, но по истечении этого срока снова начинала стабилизироваться.

Спустя 20 лет совместной жизни уровень удовлетворенности отношениями возрастал в разы, как и уровень удовлетворенности, получаемый от совместного времяпровождения.

Ученые также выяснили, что несмотря на риски разрывов отношений, вплоть до развода, почти половина семейных союзов длится всю жизнь.

«Наши исследование и полученные результаты показали, что чем дольше длится брак - тем больше шансов, что он будет счастливым», - говорят исследователи.

Ранее ученые, изучающие брак и отношения мужчины и женщины в нем, сообщали, что ключевым фактором к длительному союзу, является умение "проговаривать эмоции".

"Мы просто никогда не говорим о том, что чувствуем. Но когда вы находитесь в интимных отношениях, вы постоянно ощущаете широкий спектр эмоций от тоски и беспокойства до радости", - сообщил автор исследования семейный психолог Брайан Глисон, настоятельно порекомендовав парам быть откровенными друг с другом и обсуждать накопившиеся проблемы.

Еще по теме:

Брак по страсти кончается разводом

Как брак не назови, а без любви утонет

Брак: традиционный, гостевой, гражданский

Гражданский брак: почему христианство против

Счастливый брак спасет только развод

Неудачный брак можно вычислить за 15 минут

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Анна Смирнова