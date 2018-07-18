Счастливая семья – миф или реальность? Правила счастливой семейной жизни

Многие семейные пары жалуются на то, что по прошествии нескольких лет семейной жизни, они перестали понимать друг друга, устали один от другого, и вообще, им все надоело.

Можно ли выстроить отношения так, чтобы каждый из членов семьи чувствовал себя уютно и комфортно?

Главная роль в фундаменте крепкого брака принадлежит жене. От того, как она построит отношения, будет зависеть мир и покой в семейном гнездышке. Поэтому приведенные ниже рекомендации предназначены именно для женщин. Хотя, мужчинам тоже не мешало бы с ними ознакомиться.

Сейчас многие невесты ищут себе успешного жениха: поглощенного работой, карьерой, добыванием денег. А нужно искать мужчину, который будет поглощен своей женщиной! Работа и карьера - приложатся, если за спиной мужчины поддержка любимой. И работа, и друзья, и увлечения - все это должно быть не главным в списке приоритетов и для жены, и для мужа. Главное - гармония отношений, интерес друг к другу и наполненность друг другом. Если друг друга как высшую ценность осознают оба супруга, то их семья, безусловно, будет счастливой.

Семейная жизнь - это искусство, ничуть не легче любого другого. Начинать строить свою семью - это все равно, что начинать новое дело, осваивать новую профессию. Но, в отличие от профессии, на супругов нигде не учат, приходится осваивать все самим, опытным путем. И этим путем идут практически все - набивают шишки, учатся на ошибках. А все почему? Мы все думаем по молодости, по неопытности, что быть настоящим семьянином, супругом или супругой очень несложно, и задумываться о своей семейной жизни начинаем, как правило, только тогда, когда в семье уже наступают серьезные проблемы.

Психологи уверены, что счастливую семью построить легко, если твёрдо придерживаться простых, но обязательных к исполнению правил.

Команда. Семья - это команда. В хорошей команде принято отмечать успехи каждого, а все неудачи делятся поровну. Муж получил повышение - похвалите его, расскажите всем о том, какой он молодец и чего он добился. Сын научился читать - он тоже молодец, много старался, запомнил буквы и у него все получилось. А если так случилось, что кого-нибудь из них постигла неудача, не стоит винить и ругать этого человека. Он и так расстроен. Лучше сказать: «давай подумаем вместе, что можно сделать». Чаще используйте такие слова как: мы, наш, вместо мой. Это объединяет семью, дает возможность почувствовать единым целым.

Лидер. В каждой семье должен быть лидер, так же как в команде капитан. В семье должен быть лидер, и им может быть только один человек, если капитанов будет два, то каждый из них будет «тянуть одеяло на себя» и решение мелких бытовых проблем будет каждый раз заканчиваться скандалом. Обсудите с мужем, кто возьмет на себя роль лидера в вашей семье. Обговорите заранее его функции: лидер должен внимательно выслушивать все аргументы другого человека, учитывать его интересы, а только потом принимать решения. Лидер несет ответственность за принятые решения.

Общение. Все проблемы нужно обсуждать. Не ждите от супруга, когда же он догадается о существующей проблеме. Возможно, у него все хорошо и он даже и не подозревает, о том, что вы устали, расстроены и начальник на вас накричал. Поэтому научитесь говорить о своих проблемах и трудностях. Расскажите о том, какой кошмарный был день, а не ждите вопросов, почему вы расстроены. Обсуждайте все, что вам не нравится, но делайте это без криков и упреков, так вам будет намного легче решить проблемы, чем замалчивать их и ждать, когда они достигнут крайности и взрыва.

Права и обязанности. В семье у каждого есть права и обязанности. И будет очень хорошо, если обязанности все будут выполнять из-за любви и заботе друг о друге, а не потому, что должны. Главное что бы каждый понимал, зачем он это делает.

Авторитет. Поддерживайте авторитет друг друга. Никогда перед ребенком или другими людьми не обсуждайте недостатки мужа. Ни в коем случае не говорите ребенку, что он такой не уклюжий, не послушный в папу. Запомните, вы замужем за лучшим мужчиной и его авторитет нужно поддерживать. Иначе и дети будут считать, что папу слушать не надо и окружающие не будут воспринимать его как вашу вторую половину. Старайтесь поддерживать друг друга, принимать решения сообща.

Интересы. Семья будет счастливой, если никто не принуждает поступаться своими интересами и желаниями в угоду чужим интересам и желаниям. Если муж собрался на футбол, а жена в тот же день запланировала поход в театр, то почему бы им не разойтись в разные стороны, чтобы сделать то, что просит душа.

Обсудите эти правила на семейном совете и начните их выполнять. И будьте уверены: ваш эксперимент по созданию счастливой семьи обречен на успех!

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Сергей Королев