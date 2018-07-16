Токсикоз полезен. Доказано учеными

Согласно Библии, при изгнании Адама и Евы из рая Бог пообещал последней в наказание за грехопадение: "Умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей…" С тех пор придумано много теорий, рационально объясняющих неприятности, которые испытывают практически все женщины в ходе дарения миру новой жизни. Тем не менее, биологи сходятся в том, что лишь "прекрасная половина" хомо сапиенс подвержена таким эксцессам — у самок животных они если и происходят, то гораздо реже. Мистика, да и только.

И ладно бы дело касалось только родов. Так ведь и беременность, порой с самых первых месяцев, осложняется разными неприятными моментами, самым частым из которых является токсикоз. Та самая тошнота, нередко рвота — больше всего наблюдающиеся в первые три месяца вынашивания плода.

Но так ли это плохо? Конечно, любая мама, хоть раз испытавшая эти тягостные ощущения, даст на этот вопрос вполне однозначный ответ. Однако оказывается, наука имеет на этот счет другое мнение.

В последнем номере специализированного акушерско-гинекологического журнала Reproductive Toxicology опубликована статья, основанная на наблюдениях медиков Торонтского университета над 850 тысячами беременных женщин из пяти стран мира на протяжении 20 лет. В исследовании как раз и анализировалось влияние ранних токсикозов на такие важнейшие моменты, как количество выкидышей, частота аномалий плода, скорость развития ребенка после рождения и т. д.

Результаты оказались, в прямом смысле слова, парадоксальными. Оказывается, на все эти показатели жизнь беременной "в обнимку с унитазом" оказывает исключительно благотворное влияние! Причем разница с женщинами, которые от токсикоза не страдали, была не на жалкие несколько процентов, но в куда большем масштабе.

Так, число выкидышей у тех, кто переносил беременность "нормально", была выше, чем у "токсикозниц" в три-десять раз. Врожденные дефекты плода, преждевременные роды, низкий вес ребенка отмечались у "нормальных" дам на 30-80 процентов чаще. И даже умственное развитие у детишек от трех до семи лет, чьи мамы немало помучились с токсикозом, значительно превышало по уровню их сверстников из контрольной группы.

Сами авторы исследования объясняют эти результаты "высоким гормональным фоном" у тех женщин, которые страдают от токсикоза. Дескать, эти же гормоны, которые способствуют развитию тошноты-рвоты, обеспечивают и более нормальное вынашивание при беременности.

Что ж, действительно, в живом организме практически все процессы реализуются, в том числе, посредством гормональной системы. Но все же система эта представляет собой один из конечных этапов более глобальных эволюционно-биологических механизмов. Что же может лежать в основе столь парадоксального эффекта, когда страдания матери способствуют здоровью малыша?

Возможно, таким механизмом является давно замеченная закономерность. Когда самая сильная любовь, "с первого взгляда", возникает между теми парнями и девушками, чьи генотипы максимально отличаются друг от друга. Тогда, в ходе возможного зачатия, гены матери и отца максимально взаимно компенсируют в будущем ребенке слабости каждого из супругов. И малыш рождается максимально здоровым.

Но "гладко" это выходит только "на бумаге". Реально, вскоре после наступления беременности, будущей маме резко перестает нравиться прежде столь любимый мужчина. Как раз по той же причине, по которой женщина и воспылала к нему любовью: его генотип слишком отличается от ее собственного. Когда носишь в себе новую жизнь, больше хочется общаться с "родственниками", как по крови, так и по духу, — в общем, с похожими людьми. А в семейной жизни начинаются дамские придирки-капризы, а то и уход в родительскую семью, пусть даже на время.

Но от слишком не похожего на себя мужа женщина-то уйти может, но куда деться от плода, который несет в себе ровно половину отцовских генов? Конечно, слишком уж тесному контакту организма матери и плода мешает "гемато-плацентарный" барьер, но абсолютизировать его непроницаемость не стоит. Так что, вполне возможно, токсикозы являются признаком некоего конфликта между мамой и будущим ребенком, слишком уж не похожим на нее. К счастью, такие конфликты, как показало цитируемое исследование, ничуть не уменьшают здоровье будущего малыша — все происходит как раз наоборот.

Зато, когда в семье сходятся "родственники", похожие друг на друга по генотипу муж и жена, беременность может протекать субъективно безболезненно. Но риск осложнений для ребенка тогда значительно возрастает, ведь "родственные" гены от мамы и папы, увы, не способны перекрыть все "изъяны" друг в друге.

Разумеется, все вышесказанное не означает садомазохисткой проповеди к женщинам на тему: "Терпите-терпите! Чем больше вы будете мучиться, тем здоровее будет дитя". Хотя в самой этой фразе, чисто эволюционно, действительно заложено рациональное зерно.

Ведь авторы исследования не доказывали, что обязательным условием счастливого завершения беременности является реальное перенесение женщиной страданий токсикоза. Современная медицина, к счастью, имеет немало средств для его эффективного лечения. Недавно, например, ученые реабилитировали "метоклопрамид" для назначения беременным — одно из самых мощных средств против тошноты. Тем более, что есть и другие методы терапии этого тягостного состояния: витамины, иглорефлексотерапия и т. д.

То есть, мучиться от токсикоза женщине совсем не обязательно, и при первых его признаках она может и должна обращаться к врачу. Другое дело, что дамам не стоит бояться появления этих симптомов. Как выяснилось, для прекрасной половины человечества это именно норма, а не патология. Что, собственно, и резюмировали канадские исследователи, рекомендующие сообщать женщинам указанную информацию. В том числе и для психологического успокоения частых женских сомнений на тему: "Ой, меня тошнит — наверное, беременность плохо протекает". Сомнения же эти не имеют под собой никакой объективной основы — теперь это убедительно доказано наукой.

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Юрий Носовский