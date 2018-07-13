Поздние роды продлевают жизнь

Медики призывают не откладывать рождение детей "на потом". Между тем женщины, которые стали матерями в возрасте за 30 и старше, живут в среднем дольше своих сверстниц, которые рожают смолоду. Об этом свидетельствуют исследования Томаса Перлса и его коллег из Бостонского университета. А вот большое количество детей, напротив, сокращает жизнь.

В исследовании приняли участие 462 представительницы прекрасного пола, 311 из которых достигли очень преклонного возраста. Как выяснилось, те, кто в последний раз рожал после 33 лет, вдвое чаще доживали до 95 лет, чем их ровесницы, у которых последние роды пришлись на возраст до 29 лет. Кстати, ранее та же команда ученых попыталась доказать, что у тех, кто становится матерями после 40 лет, в четыре раза больше шансов дотянуть до столетия, чем у рожавших только в молодости.

Читайте также: Родной дом - источник стресса. Почему и как это исправить

Если эта связь существует, то чем она объясняется? По мнению Томаса Перлса и его коллег, "виноваты" тут гены. Именно благодаря особой генетической предрасположенности мы способны иметь детей в позднем возрасте. Эта способность говорит о замедленном старении организма. В 40 женщина физиологически еще является молодой и потому может стать матерью.

Между тем, если даже женщины рожали поздно, но имели более троих детей, то продолжительность их жизни оказывалась не так велика. Слишком большое количество детей каким-то образом уменьшает врожденные генетические преимущества, говорят эксперты.

Однако, как показывают другие исследования, долголетие на 80 процентов зависит от образа жизни, который ведет человек, а также среды его обитания. И только на 20 процентов — от генетики. Может, поискать и другие объяснения?

Читайте также: Взрослые ошибки - детские беды

Медицина вполне обоснованно предостерегает нас от поздних родов. Во-первых, с возрастом у женщин уменьшается количество здоровых яйцеклеток, что повышает риск различных патологий у плода. Во-вторых, в организме самой женщины накапливаются болячки, которые могут оказать отрицательное влияние на беременность, роды и здоровье будущего ребенка. В-третьих, беременность и роды проходят тяжелее, увеличивается вероятность выкидышей или рождения мертвого плода. Наконец, женщине в возрасте гораздо сложнее быть матерью: она быстрее устает, ей труднее менять привычный образ жизни… На то, чтобы заниматься ребенком, требуется масса энергии, а в 35-40 лет ее уже не так много…

Это основные аргументы, которые приводят противники позднего материнства. О плюсах говорится гораздо реже.

В большинстве случаев решение родить ребенка после 30 является сознательным выбором женщины: в 20 часто рожают просто по инерции, а порой беременность и вовсе нежелательна. Дама 30-40, а то и более лет, которая решилась стать матерью, подходит к новой для себя роли со всей ответственностью. Она уделяет повышенное внимание своему здоровью, просчитывает все возможные риски… К тому же, к этому возрасту семья и карьера обычно уже построены, у женщины есть уверенность в завтрашнем дне.

Вместе с тем, женщина, которая родила поздно, чувствует себя моложе, чем на самом деле, так как появившийся ребенок вынуждает ее стать более активной и бодрой. У таких дам часто буквально открывается второе дыхание. Ведь им приходится подстраиваться под ребенка, играть, бегать вместе с ним… Неудивительно, что женщина концентрирует весь имеющийся в запасе резерв энергии на том, чтобы "дотянуть" чадо до сознательного возраста, поставить его на ноги… Мозг запускает программу продления молодости, и соответственно, старение замедляется.

Читайте также: Взрослые ошибки - детские беды

Что же касается числа детей, то можно, прежде всего, предположить, что частые роды попросту выматывают организм. Но есть и психологические факторы. Так, последыш в большой семье часто бывает не слишком желанным ребенком, появившимся на свет случайно, и мать не уделяет ему столько внимания, сколько старшим и средним детям. К тому же, она может переложить заботы о нем на плечи старших братьев или сестер, таким образом по крайней мере частично сложив с себя ответственность за его будущее… Тогда механизм продления жизни не срабатывает и до преклонных лет такая мать не доживает.

Хотя не исключено, что на долгожительство влияют и другие факторы, не всегда связанные с детьми. Так что не стоит стремиться поздно рожать только ради того, чтобы прожить как можно дольше… Сначала взвесьте все "за" и "против".

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Дарья Любимская