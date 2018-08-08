Беременность - не повод отказаться от путешествия?

Отдых, свежий воздух, витамины и хорошее настроение - обязательный рецепт для каждой женщины, ожидающей малыша. Если беременность протекает нормально, гинекологи не возражают против путешествий. Идеальное время для отпуска - второй триместр - с четырнадцатой по двадцать восьмую неделю беременности. Главное - не увлекаться экстримом.

Походы, альпинизм, спелеология, сплавы и сливы, а также поездки в страны Африки и Южной Азии - это не для будущих мамочек. Отложите горячо любимые дайвинг и виндсерфинг на несколько месяцев, забудьте о сафари в Кении и крокодильих фермах Таиланда. Вам сейчас совершенно ни к чему прививаться от разнообразных форм желтой тропической лихорадки, не говоря уже о малярии.

Комментирует гинеколог Алевтина Пискарева: «Теоретически здоровой женщине не запрещено путешествовать во время беременности, ведь беременность - не болезнь. А практически на любую, даже самую короткую поездку, надо получать разрешение у лечащего врача. С собой следует взять выписки из медицинской карты, результаты всех анализов и исследований, данные и координаты своего гинеколога.

Если вы страдаете хроническими заболеваниями, не забудьте необходимый запас лекарств, которые вы принимаете. Не надейтесь на ассортимент местных аптек, особенно, если вы собираетесь за границу, - там многие лекарства имеют другие названия и продаются по другим правилам. Не говоря уже о том, что это потеря времени - срочно искать нужное лекарство».

Куда едем?

В первую очередь будущей маме требуются комфорт, приятные впечатления, минимум нагрузок и близость врачей. Идеальный отдых - морское побережье или лесной санаторий, на крайний случай подойдет и ваша собственная дача, если вы будете гулять, купаться и принимать воздушные ванны, а огород и сад возложите на кого-нибудь другого. Максимум, что разрешено - это лично собирать и есть ягоды по сезону.

В принципе, все современные виды транспорта вполне подходят для дамы в положении. Исключаются тесные маленькие автобусы на дальние расстояния, сидячие места в поезде и самолет после 28 недели.

Комментирует гинеколог Алевтина Пискарева: «Даже, если вы прекрасно себя чувствуете, и ваши анализы в норме, лучше избегать дальних перелетов, да и вообще самолета. Истории из ЖЖ о том, что «а вот моя сестра летала - и ничего, родила здорового мальчишку» перекликаются с менее оптимистичными примерами из медицинской практики, когда беременность прервалась именно из-за перелетов. Если нет острой нужды, то лучше предпочесть экологически чистую Карелию любой Турции или Греции.

Если перелета не избежать, то примите все возможные меры предосторожности. Каждый час выпивайте по стакану воды, а лучше по два - во время полета организм быстро теряет жидкость, и выпитое защитит от обезвоживания. От чая, кофе, соков и газировки откажитесь.

Пояс безопасности пристегивайте только под животом, а не поверх него.

Не экономьте на переезде: если вы решили добираться до места на поезде, купите билеты в купейный вагон. Поезд считается наиболее безопасным видом транспорта».

Страховка

Если вы собираетесь за границу, то без страховки вам визу вряд ли выдадут, но учтите, что турфирмы включают в традиционный пакет не самые дорогие варианты страхования, которые нередко исключают из списка страховых случаев оказание помощи беременным.

Конечно, в экстренном порядке ни один заграничный врач от вас не откажется, но вам это будет стоить бешеных денег. Лучше позаботиться о медицинской помощи заранее и самостоятельно найти страховую компанию, которая специализируется на беременных.

Важные мелочи

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, но тонуть молча в данном случае не стоит. Не стесняйтесь просить проводников, стюардесс и обслуживающий персонал гостиницы о мелких услугах - в их обязанности входит обеспечение комфорта пассажиров.

В гостинице у вас есть полное право поменять номер, если он оказался не таким удобным, как вам обещали. Все билеты покупайте заранее, чтобы иметь возможность выбрать удобные места. Если в кассе вокзала сообщают, что остались только верхние полки, не надейтесь поменяться с кем-то из соседей, соседи могут вам отказать по вполне объективным причинам.

Лучше обратитесь в агентства, там всегда есть хорошие билеты, пусть и с некоторой наценкой - на здоровье не экономят.

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Елена Чиркова