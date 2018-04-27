Ребенок ничего не хочет: советы психологов

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Ситуация когда ребенок просто отказывается учиться, не желает строить планы на будущее и целыми днями сидит в интернете - знакома, наверное, почти каждой семье. Как справиться с ней, на какие «рычаги» можно нажимать, а какие лучше обходить - советуют эксперты.

Нынешнее поколение старшеклассников практически поголовно отличается нежеланием планировать свою жизнь, хотя бы на ближайшие пару лет. Подростки предпочитают сидеть в своих комнатах, самозабвенно погрузившись в виртуальный мир. Насколько нормальна такая ситуация и когда она требует немедленного вмешательства?

Прежде всего, нужно всегда помнить о том, что наши дети - не мы. У них другой мир и иное мировоззрение. И это необходимо учитывать, прежде чем запихивать своего ребенка - подростка в прокрустово ложе своего опыта. Конечно, можно вспомнить свое взросление и укорять сына-дочь: «вот я в твои годы...». Конечно, у нашего в поколения в его годы все было просто, четко и ясно: государство направляло, вокруг нас было относительно небольшое количество моральных лидеров, таких как пионеры-герои, Юрий Гагарин, пожарные, «дяди-степы» из милиции и прочие положительные и немногочисленные (в сравнении с нынешними) авторитеты. Вспомните, разве кто-то, чье взросление пришлось на тот период, мечтали стать политиками, депутатами, не говоря уже о других влиятельных и, что важно, богатых людях? Да и такой специальности как «айтишник» тоже не было. Но они вытеснили подвиг Гагарина и его место в головах сегодняшних подростков занято программированием, бюджетными деньгами, открывающими пут к полной свободе и тем же Илоном Маском.

Поэтому, уважаемые родители, старайтесь никогда не сравнивать себя вчерашних и ваших детей - сегодняшних. Только запутаетесь сами и сделаете хуже.

Если говорить о менее глобальных вещах, то нежелание ребенка строить планы, его пассивность во многих сторонах жизни могут быть просто усталостью. Физической и моральной. Тем более, что современное образование довольно изматывающее. Добавьте сюда нагрузки в виде дополнительных занятий, секций, недосыпаний и физическое опустошение станет явной картиной. Но молодой организм, если подросток здоров, довольно быстро восстанавливается.

Если же такое его состояние длится долгий период, нужно разобраться в причинах. Чаще всего это могут быть депрессии, связанные с заниженной самооценкой и отсутствием мотивации. В этом случае налицо будут следующие симптомы: неряшливость; полное игнорирование собственного внешнего вида; длительное время «диванного периода», когда подросток лежит на кровати, но не спит, а проводит время с гаджетами при этом ни с кем не общаясь; не общается «в реале» с друзьями и одноклассниками; ему не интересны люди и события; злоупотребляет лекарствами и успокоительными; может рассуждать о самоубийстве, даже не применительно к собственной личности; считает, что он сам не может влиять на свою жизнь; маниакально одержим чем-то одним, начиная от подсчета калорий, внешним видом и т.д.

Другими словами, внимательный родитель может обрисовать поведение своего взрослого ребенка коротко «у него нет интереса к жизни».

Как преодолеть

Для начала родителям стоит немного успокоиться. Как заверяет психолог Делани Растон часть мозга, ответственная за планирование, принятие решений и управление импульсами (префронтальная кора), растет медленно и развивается только к 20 годам. Поэтому ответ на вопрос «кем ты хочешь быть, работать в будущем?» и ответ «не знаю» - не должен мгновенно ввергать в панику. Ребенок действительно не знает, а не «не хочет» знать. Сложнее, если он даже не перебирает варианты, не мечтает или фантазирует. Помогите ему в этом. Если у вас сложились доверительные отношения с подростком, вам будет проще - его можно просто «вытянуть» на разговор и тихонько «направлять» в нужное русло. Пусть он думает, что сам пришел к тем или иным выводам. Это очень важно для него.

Возможно, выяснится, что желанные изменения, которых жаждет ребенок, и которые могли бы, по его мнению, «наладить жизнь» вполне конкретны. Это может быть та же работа, свободные деньги, новые друзья. И вот «тогда-то уже точно все будет хорошо». Не нужно это опровергать. Наоборот. Согласитесь с подростком, но отмечайте, что для обладания всем вышеперечисленным нужны навыки, мотивация, желание. А они появятся лишь при условии если делать подготовительные шаги - то есть, учиться. Пусть академически, пусть практически, но учиться.

И от родителя потребуется терпение, понимание и очень важное умение «не сорваться», а промолчать, когда следует. И свой пример. Это работает даже с подростками, а не только с малышами. Хотите, чтобы ребенок больше читал? Тоже берите книгу и договаривайтесь, что сейчас, «минут 30-40» или столько-то страниц вы всей семьей посвятите чтению. Или читайте одну книгу вслух по очереди. Затем можно обсудить прочитанное. Хотите, чтобы ребенок похудел, если он набрал вес? Находите время на совместные пробежки или занятия спортом. Хотите, чтобы ребенок помогал по дому? Вместе с ним отправьтесь к пожилым родственникам и помогите им с уборкой в их доме.

Быть партнерами гораздо выгоднее, чем превращать совместную жизнь в бесконечные скандалы. Если же вы будете постоянно наставлять ребенка, учить его жизни, а сами тем временем жить совершенно иначе, маловероятно, что так удастся вдохновить сына или дочь на изменения. Даже если они и ищут помощи, то вряд ли станут обращаться со своими проблемами к взрослым, которые только и делают, что судят и критикуют.

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Анна Смирнова