Голод в детстве влияет на всю жизнь

У детей, которым пришлось голодать, здоровье уже полностью не восстанавливается, даже если они начинают нормально питаться. К тому же, они часто отстают в развитии. К такому выводу недавно пришла группа исследователей из Центра геномных наук и системной биологии при Вашингтонском университете в Сент-Луисе во главе с Джеффри Гордоном.

В развитых государствах сейчас наблюдается самая настоящая эпидемия детского ожирения. Медики бьют тревогу по поводу того, что родители перекармливают детей высококалорийной пищей. Между тем, в странах "третьего мира" мы видим обратную картину… Уже давно ученые заметили, что дети из бедных регионов нередко отстают в росте и развитии от своих сверстников из более благополучных мест. Так, в настоящее время около 600 тысяч детей Бангладеш в возрасте до 5 лет страдают от недостаточного питания.

Причем даже если их рацион нормализуется и в него добавляются высококалорийные продукты и витамины, ситуация "не выправляется". Полного восстановления организма не происходит и тогда, когда ребенок достигает зрелости… С чем же это связано?

Дело в кишечной микрофлоре, заявляют ученые. Она обычно формируется в первые два года жизни. Именно микрофлора кишечника способствует перевариванию пищи, а также выработке некоторых веществ, жизненно необходимых организму.

Исследователи изучили кишечных микробов 12 здоровых детей из трущоб Дакки и сравнили их с микрофлорой детей, которые проходили терапию от голодного истощения. В частности, их кормили рисом, чечевицей и арахисовой пастой. "Дети, которые недоедали, имели незрелое микробное сообщество, не подходящее их хронологическому возрасту, — говорит Джеффри Гордон. — Таким образом, у этих детей наблюдаются дефекты развития тех органов, на которые влияют микробные клетки".

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Оказалось, что когда дети проходили терапию усиленным питанием, состояние микрофлоры их кишечника на какое-то время улучшалось, но когда курс терапии заканчивался, она вновь возвращалась в прежнее состояние. По мнению Гордона и его коллег, это указывает на то, что полностью микробное сообщество восстановить невозможно, по крайней мере, при помощи современных методов лечения.

Безусловно, голод, если это, конечно, не специальная диета, никогда не способствует оздоровлению. Все знают, что голодающие дети хуже растут, у них меньше сил и они чаще болеют. Среди последствий недоедания у детей "третьего мира" наблюдались также диарея и многочисленные когнитивные нарушения.

Впрочем подобное наблюдается не только в развивающихся странах. Так, если взять Россию, то люди, чье раннее детство пришлось на дореволюционные времена, меньше болели и чаще доживали до преклонного возраста. А вот у тех, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, ослаблен иммунитет и в целом их продолжительность жизни ниже, чем у дореволюционного поколения. Объясняется это, несомненно, тем, что годы до революции были для России относительно сытыми и благополучными и дети получали нормальное питание, тогда как в войну многим пришлось голодать…

И хотя тем, кто родился в начале века, впоследствии пришлось переносить голод и лишения, некоторые из них прошли две войны, тюрьмы, ссылки и лагеря, это уже фатальным образом не повлияло на состояние их организма. По крайней мере, после всех перенесенных испытаний их здоровье восстановилось… А вот у "детей войны" последствия перенесенного голода сохранились на всю жизнь и проявляются даже сейчас, когда проблем с продуктами в общем-то нет…

Можно ли как-то помочь детям, которые по тем или иным причинам в течение какого-то времени вынуждены были голодать? Во-первых, считает Джеффри Гордон, стандартный курс терапевтического питания, который рекомендуют в таких случаях, рассчитан всего на четыре месяца. Возможно, он должен продолжаться гораздо дольше, чтобы удалось полностью нормализовать микрофлору и "закрепить успех".

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Во-вторых, не помешает назначать в таких случаях курс лечения пробиотиками. Эти полезные микроорганизмы способны модулировать так называемые микробиомы — сообщества микробов, живущие в организме человека.

Так или иначе, следует помнить, что именно первые два года для ребенка — самые важные. И если в этот период он не будет получать полноценного питания, последствия придется потом расхлебывать всю жизнь.

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Дарья Любимская