Как правильно воспитывать детей в многодетных семьях

Фото: mama.sarbc.ru

Большая семья всегда считалась образцом для подражания. С незапамятных времен на Руси в каждой крестьянской семье было много детей. Времена изменились. Сейчас за счастье вырастить и дать хорошее образование одному ребенку. Есть семьи, в которых двое детей. Встречаются и многодетные семьи.

Когда в семье есть разнополые дети, это наиболее комфортный вариант для самих родителей. В семье нет конкуренции, все равны между собой. Папа будет заботиться о дочке, а мама, в свою очередь, - о сыне. Ребенку всегда очень важно внимание родителя противоположного пола. И в такой модели семьи все роли распределяются правильно

Если у вас двое или больше детей, вы - самый счастливый человек на планете. В вашем доме наверняка постоянно звучат веселые голоса и детский смех. И не беда, что иногда можно проснуться с пластилином в волосах или конструктором под ногами. Огромная радость и восторг родителей омрачается лишь тем, что им приходится постоянно разрываться между детьми, чтобы никто не остался без внимания. Особенно остро это чувствуется в семьях, где очень большая или, наоборот, очень маленькая разница в возрасте.

Существует множество рекомендаций для того, чтобы в семье всегда царил мир и покой. Воспользуйтесь лучшими из них.

Старший сын и младшая дочь

В таких семьях вырастают лучшие будущие отцы и мужья. Мальчик с раннего возраста учится нести ответственность за того, кто младше и слабее. Так как «подопечная» еще и будущая женщина, то ребенок привыкает к тому, что мужчина должен заботиться о представительницах прекрасного пола, всячески их оберегая.

Всячески поощряйте дружбу между детками. Это поможет им не только обрести самых близких и дорогих людей в лице друг друга, но и сделает более комфортным и простым общение с людьми противоположного пола во взрослой жизни. Пусть дети проводят как можно больше времени, играя вместе, моделируют разные жизненные ситуации, а Вы лишь подавайте им идеи и немного корректируйте действия.

Старшая дочь и младший сын

Как правило, когда в жизни девочки появляется младший брат, ей сразу же присуждают роль няньки. Ей внушают, что она старшая и должна помогать родителям. Все носятся с её братишкой, практически забывая о ней самой (да, такое часто бывает). Ни в коем случае не допускайте такого. Дочка действительно может стать для Вас помощницей и няней, но только когда сама этого захочет.

Не нужно напрягать ребенка своими собственными проблемами. Не нужно отнимать у нее детство. Так она может почувствовать нежелание в будущем самой стать матерью. Четко разделите приоритеты: дочку нужно воспитывать как успешную, самостоятельную и уверенную в себе женщину, сынишку же учите с малых лет брать на себя ответственность, быть мужчиной, защищать своих дам от опасности, а не привыкать к роли любимого младшего члена семьи.

Двое сыновей

Привыкайте к тому, что конкуренция между двумя вашими мужчинами будет всегда. И это не плохо, если она будет здоровой. Мальчишки могут быть лучшими друзьями, но при этом будут стремиться быть лучше друг друга. Они станут бороться за родительскую любовь. А ваша задача - не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, и дети не стали бороться друг с другом всю жизнь.

Важно вовремя выделить и развить положительные качества каждого из них. Возможно, один из Ваших сыновей окажется талантливее в учебе, а второй будет выносливее физически и полюбит спорт. Но никогда не говорите им, что кто-то лучше, а кто-то - хуже. Для вас они всегда должны быть самыми лучшими.

Если с ранних лет прививать своим маленьким мужчинам уважение и любовь друг к другу, во взрослой жизни они будут идти рука об руку, как одна сплоченная команда, лучшие друзья.

Двое дочерей

Помните о том, что конкуренция у девочек сильнее, чем у мальчиков. Если сыновья будут бороться за родительское внимание и любовь, то дочурки будут делить буквально все - от новой одежды до количества маминых объятий.

Правильный выход из ситуации - любить и баловать их одинаково. Разве что старшую нужно чуть-чуть выделять: девочки острее воспринимают появление нового члена семьи, и чувствуют себя брошенными и забытыми. Не прекращайте хвалить её, очень плавно приучая к мысли, что она - старшая. Если вы сделаете всё правильно, девочки никогда не станут врагами друг другу, и будут расти в согласии и понимании.

Научите своих малышек смотреть друг на друга не как на конкурентов, а в одном направлении. Поощряйте старшую дочь за любые попытки помочь Вам, учите младшую соответствовать этому наглядному примеру. Женская дружба такая же сильная, как и вражда: сделайте всё возможное, чтобы девочки вошли во взрослую жизнь подругами, а не врагами.

Многодетная семья

Когда в семье трое и больше детей, счастья становится больше, но и сложностей тоже. Как минимум три разных характера, три интереса и три судьбы сталкиваются вместе. Как ни странно, именно такая модель семьи дарит обществу наибольшее количество успешных и самодостаточных людей.

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Сергей Королев