Организуем детский уголок

Ребенку, начиная с первых месяцев жизни, необходимо собственное пространство. Здесь он будет спать, играть, а позже - хранить игрушки и заниматься.

Если нет возможности выделить целую комнату для ребенка в случае маленькой квартиры, организовать детский уголок реально даже в малогабаритной однушке. Главное для малыша - не размер, а грамотная организация пространства, предназначенного только для него.

Место для карапуза

Новорожденному не требуется не только отдельной детской, но даже и какого-то персонального, отгороженного ширмой закутка. Достаточно поставить кроватку в светлой части комнаты, защищенной от сквозняков. Если есть манеж, то его тоже лучше расположить ближе к свету.

А вот двухлетнему карапузу обязательно нужен детский уголок, принадлежащий только ему, чтобы он чувствовал собственную защищенность от внешнего мира. Расставляя игрушки по местам или складывая свою одежду в шкафчик, малыш становится все более самостоятельным.

Собственная территория и вещи развивают в ребенке чувство ответственности, малыш учится убирать за собой и помогать родителям. Даже если в квартире совсем мало места, нужно постараться выделить хотя бы три-четыре «детских» метра.

Мастерим город

Если проявить фантазию, то в детском уголке могут быть не только мебель и игрушки, но и свой особенный ремонт. Небольшой кусок обоев с героями любимого мультфильма и напольное покрытие яркого цвета - один из доступных вариантов.

Можно даже сделать мини-город - нарисовать дорогу и поставить на ней игрушечные машинки, смастерить дома из подручных средств, нарисовать море и расположить на нем кораблики... Такой город можно делать вместе с ребенком - это превратится в увлекательную и развивающую игру.

Выбираем мебель

Когда ребенок начнет ходить, пора покупать первую мебель. До трех лет хватит базовой: стула, небольшого стола или доски для занятий и ящиков для игрушек, чтобы сразу приучать малыша убирать кукол и машинки. Дошкольнику понадобится шкаф для одежды, куда он с вашей помощью, а позднее самостоятельно, сможет развешивать и раскладывать свои вещи. Пора покупать и удобный стол, за которым ребенок станет рисовать и лепить.

Цветовые решения лучше выбирать классические: чем младше ребенок, тем более теплые пастельные тона, - желто-оранжевые, кремово-желтые, розоватые, нежно-голубые.

Дошкольнику могут понравиться яркие и насыщенные краски - зеленый, синий, солнечно-желтый. «Кислотные» оттенки, красный, черный и ярко-белый психологи использовать для детского уголка не рекомендуют - они негативно воздействуют на нервную систему, особенно у грудничков.

Обычно детскую мебель покупают надолго, и важно, чтобы она соответствовала росту ребенка, была удобной в использовании и экологически безопасной. Предметы в детской должны быть крупными и иметь простую форму, без углов и выступающих деталей, все поверхности - гладкими.

Если ребенку больше 3-4 лет, неплохо привлечь его самого к покупке. Тогда вы будете уверены, что кровать-стол-шкафчик малышу нравятся, он легко открывает и закрывает ящики стола, без проблем достает до вешалок в шкафу и не жалуется на жесткий матрас.

Освещение

Независимо от размера и формы комнаты выбирайте люстру, бра и торшеры желтого или синего свечения. Желтый - более мягкий и спокойный для восприятия, а синий создает эффект яркого и насыщенного дневного освещения комнаты. Важно, чтобы света хватало для занятий учебой и рисованием, но он не должен быть резким и раздражающим.

Экономьте пространство

Уголок для школьника при минимуме свободного места можно разделить на две части: игровая и спальная зоны. Удобна мебель-конструктор, когда кровать можно выдвигать на ночь и убирать днем, освобождая пространство. Другой вариант - двухэтажная кровать, под которой располагается письменный стол.

Если в семье двое и больше детей, то для них следует выделить отдельную комнату. И разделить пространство на учебную и игровую части. У каждого из детей должна быть индивидуальная тумбочка, своя полка (хотя бы одна), свой, пусть и маленький, рабочий или игровой стол.

Столы ставят рядом или разделяют их общей тумбочкой для вещей, которые дети используют вместе, - карандаши, краски, книжки. Сэкономить место можно с помощью двухъярусной кровати.

Еще одним решением является деление комнаты "по стенам". То есть один ребенок занимает пространство вдоль одной стены (кровать, стол с тумбочкой, маленький шкаф), а другой размещается вдоль противоположной стены. Таким образом, середина комнаты может быть общей и использоваться как игровое пространство.

Если у вас разнополые дети, поделите пространство комнаты на две равные части. Роль перегородки может выполнить обычная ширма, книжный шкаф или стеллаж. На каждой половине вполне разместятся кровать, стол и тумбочка.

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Елена Чиркова