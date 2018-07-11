Замужние женщины видят мужчин насквозь

Если у вас нет опыта брака или хотя бы совместного проживания с мужчиной и вы еще не составили цельного мнения о новом избраннике, то лучше всего обратиться за советом к замужней приятельнице. Она поможет вам снять розовые очки и составить объективную "картину" мужчины. К такому выводу пришли зарубежные психологи, проведя ряд исследований.

В ходе экспериментов специалисты демонстрировали участницам, среди которых были дамы свободные, а также состоящие в браке, фотографии привлекательных мужчин. Но это были не просто снимки, а изображения различных ситуаций из повседневной жизни. Например, мужчина опаздывает на работу, покупает продукты и т. д. После этого испытуемым предложили высказать мнение о том или ином представителе сильного пола в соответствии с ситуацией, увиденной на снимке… Оказалось, что женщины, состоящие в браке, более критично отнеслись к личности мужчин, тогда как "холостячки" были более лояльны.

С чем же связано это явление? По мнению психологов, одинокие женщины, оценивая мужчину, чаще ориентируются на внешние признаки. Допустим, насколько мужчина обходителен в общении, насколько аккуратно одет, щедр с ними, хорош в постели (если доходит до близких отношений), и так далее…

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Но семейная жизнь — это не только презентабельный внешний вид и манера общаться, походы по ресторанам и секс. Это еще и решение бытовых проблем, умение приспосабливаться друг к другу и ряд мелких нюансов… К тому же, не факт, что тот, кто кружит вам голову своим обаянием, не спасует, когда придется принимать ответственное решение… Вы можете до поры до времени закрывать глаза на недостатки мужчины, так как хотите видеть в нем только достоинства. Многие женщины также "додумывают" мужской образ, приписывая своему бойфренду то, чего в нем нет.

Как правило, после свадьбы или вступления в гражданский брак праздник заканчивается и начинаются будни. В этот период у нас могут открыться глаза: мы можем обнаружить то, что раньше не бросалось в глаза, и начать по-другому оценивать ситуацию. Мужчина вдруг перестает быть внимательным, тратить на нас деньги, заглядывается на других женщин и проч.

Незамужние женщины нередко обращаются за советом по поводу отношений с тем или иным мужчиной к таким же одиноким подругам. Последние чаще всего имеют опыт отношений с мужчинами, но этот опыт не заканчивался браком, поэтому дать какие-то рекомендации они способны лишь исходя из собственных жизненных реалий. Так, они могут посоветовать обратить внимание на мужчину, который хорошо образован, красиво ухаживает или у которого много денег… Хотя все это не является решающими факторами для успешного строительства отношений. Также подруга-"одиночка" может, напротив, очернить претендента на вашу руку и сердце, поскольку завидует вам и не хочет, чтобы вы устроили свою жизнь в браке, а то и сама положила глаз на вашего возлюбленного…

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Замужние дамы склонны воспринимать мужчин куда более "рационально". Если незамужняя особа может превозносить своего ухажера до небес за подаренные ей цветы и конфеты, для семейной матроны куда более важной может оказаться помощь мужчины по дому. Купить букет и коробку шоколада — дело нехитрое. Но далеко не каждому представителю сильного пола приходит в голову вымыть посуду после ужина или вынести помойное ведро… Есть мужчины, которые стремятся к браку только, чтобы получить бесплатную обслугу и постоянную сексуальную партнершу. Они готовы вкладывать какие-то ресурсы, пока обхаживают женщину, но как только она становится их "собственностью", все меняется. Появляется масса претензий, причем к себе супруг или сожитель предъявляет гораздо меньше требований, чем к партнерше…

Женщинам, имеющим опыт семейной жизни, проще рассмотреть даже в малознакомом мужчине признаки "годности" или "негодности" к брачным отношениям. Они обычно со скепсисом относятся к "внешней" стороне мужчин и более проницательны к их внутренним особенностям. Поэтому психологи рекомендуют обязательно представлять кавалеров замужним подругам и выслушивать их мнение.

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Правда, оно тоже может быть не всегда объективным. Так, если брак "советчицы" сложился не слишком удачно, она может сгустить краски, представив избранника приятельницы потенциальным "тираном", "алкоголиком" или "бездельником", и вовсе не обратить внимания на имеющиеся "плюсы"… Также исследователи абсолютно ничего не говорят о разведенных женщинах, не вступивших в новый брак. С одной стороны, такие дамы имеют опыт жизни в семье, а с другой — они, как правило, пережили разочарование в мужчинах… Поэтому могут в целом негативно относиться к мужской части человечества и даже отговаривать подруг от отношений. Итак, оптимальный вариант — обратиться за советом к даме, чей брачный союз можно назвать более-менее счастливым.



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Дарья Любимская