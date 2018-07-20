Самые отвратительные деликатесы

Некоторые гастрономические традиции могут повергнуть кого-то в шок, а кому-то покажутся нормой. Необычные блюда всегда привлекали внимание гурманов, однако как быть, если блюдо вызывает отвращение. А ведь многие скажут, что надо его есть, ведь это деликатес. Что ж, предлагаем ознакомиться с самыми отвратительными деликатесами со всего мира.

Хакарл

Это известный деликатес, который подается на праздничный стол в Исландии. На блюде вы увидите всего лишь гнилое мясо гренландской акулы. Запах от такого деликатеса скорее как из помойного ведра, а выглядит блюдо вполне приятно, будто сыр нарезали кубиками. Видимо гнилое мясо под силу только настоящему викингу, с железным желудком. Однако традиция приготовления такого деликатеса вполне объяснима: гигантский хищник содержит много мочевины и триметиламина, которые испаряются при гниении.

Кивиак

Северные народы, проживающие в субарктике, любят подавать на рождественский стол тюленя, нафаршированного чайками. Такой деликатес готовится необычным способом: обезглавленный тюлень, в животе которого ощипанные чайки, погружается на 7 месяцев в вечную мерзлоту. Затем выкапывается и съедается под восхваляющие богов речи. По вкусу блюдо напоминает плесневелый острый сыр.

Касу марцу

О готовности этого сыра из Сардинии извещают личинки, которые начинают от него отваливаться. Их используют в приготовлении этого сыра для придания остроты. Гурманы едят деликатес, от которого исходят зловония, вместе с личинками. В желудке они конечно погибают, но диарею и рвоту вызвать могут.

Настойка с мышатами

Спиртовая настойка, которая делается на мышатах — популярный деликатес в Китае. Причем для приготовления алкогольного напитка берут новорожденных, еще слепых мышат. Зверенышей топят в рисовой водке, затем настаивают около года. В Азии такую настойку даже рекомендуют доктора, выдавая ее как лекарство от всех болезней.

Чибрео

Если вы будете проездом в Тоскане, можете попробовать местный деликатес — куриное рагу, которое готовится из печени, гребешков и яичников.

Мозги обезьяны

Нет, это не миф, а вполне реальный деликатес, некоторые гурманы едят мозги обезьяны сырыми. Деликатес можно приобрести на некоторых азиатских рынках. На рынке в Камбодже вам не только продадут обезьяньи мозги, но на месте их и приготовят.

Копи Лювак

В Индонезии так называется местный кофе. Готовится напиток из кошачьего кала. Местный представитель кошачьих — виверра — любит лазить по кофейным кустам и поедать ягоды. В желудке они перевариваются, а зерна выходят с калом. Такой кофе очень дорогой и считается деликатесом, поскольку в нем содержится цибетин, этот фермент содержится в желудочном соке зверя. Напиток немного горький на вкус.

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Ирина Гусакова