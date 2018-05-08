Самые умные породы собак

Фото: Dogtricks

Каждый хозяин хочет верить, что его собака самая умная. В определенной мере он может быть прав, но имеются признанные различия между породами, позволяющие считать одну из них умнее другой. Конечно же, при должном старании, усердии, терпении и трудолюбии со стороны собака любой породы станет умным и послушным питомцем, но если вы хотите априори иметь умную собаку, которая понимает человека едва ли не с полуслова, то предлагаем ознакомиться с такими породами.

Бордер-колли

Это энергичная, эмоциональная и чрезвычайно умная собака. Интеллект бордер-колли создавался поколениями, ведь недаром эти собаки «страдали» от тяжелого труда по выпасу овец, в чем эта порода не знает себе равных. Бордер-колли легкая, атлетичная, выносливая и забавная. Известны они также и своим «взглядом пастуха»: пристальным взором, помогающим подчинять себе пасущихся животных.

Пудель

Пудель является седьмой собакой по популярности во всем мире. Для этого есть несколько веских причин. Это не только умная, гордая, активная собака, но и удивительно красивое и элегантное животное, которое, при должном уходе и стрижке, станет настоящей гордостью хозяина. Но не следует забывать, что изначально пудели были охотничьими собаками, и прыгучая энергия, присущая им, требует своего выхода. Но именно ум и позволял им считаться одними из лучших ретриверов, то есть выслеживающих и приносящих дичь собак.

Немецкая овчарка

Это вторая по популярности порода в мире. Отважные и послушные, эти собаки по праву заслужили звание одной из самых умных пород. Немецкая овчарка является универсальной собакой и используется полицией и спасателями, выполняя множество функций. Немецкие овчарки считаются семейными собаками, так как хорошо ладят с детьми. Благодаря исполнительности и желанию угодить хозяину, немецкая овчарка также рекомендуется для тех, кто имеет мало опыта в воспитании собак, но хочет крупного, сильного и храброго питомца, надежного сторожа и охранника.

Золотистый ретривер

Эту породу знают даже малознакомые с собачьим миром люди. Ретривер - дружелюбная, семейная собака, любящая детей и веселые игры. Золотистый ретривер принимает любое дело близко к сердцу и старается достичь в нем совершенства, будь то охота, служба в полиции или тяжкий труд быть любимцем всей семьи и нянькой для детей.

Доберман

Помимо силы, выносливости и скорости, эту породу отличает ум. Доберманы считаются лучшими собаками для полицейской и военной работы. На острове Гуам, на Национальном кладбище военных собак, установлена бронзовая фигура добермана с табличкой «Всегда верен» в честь собак, погибших во время второй битвы за Гуам в 1944 году.

Лабрадор-ретривер

Эта порода считается одной из самых популярных во всем мире. Она заслужила это звание благодаря своему высокому интеллекту, который помогает лабрадорам находить выходы из нестандартных ситуаций и делает их незаменимыми собаками-спасателями, поводырями и няньками.

Ротвейлер

Эту породу отличают преданность, безмерная любовь к хозяевам и сила. Ум и находчивость ротвейлеров сделали их прекрасным выбором для полицейских и армии. Ротвейлер - великолепная сторожевая собака и охранник, преданный компаньон и спутник в приключениях. В качестве собаки-няньки они считаются одними из лучших. Никто не рискнет приблизиться к ребенку, за которым присматривает ротвейлер.

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Ирина Гусакова