Какие цвета в интерьере помогут оставаться деятельной

Фото: vitrum-novo.ru

Рабочее окружение может быть полно отвлекающих факторов. Это могут быть какие-то звуки, разговор коллег, сигналы приходящих на телефон сообщений или запах кофе. После этого бывает трудно вновь сосредоточиться на работе и полностью сконцентрироваться на решении сложной задачи. Находимся мы дома или в офисе, многие из нас хотят от себя большей продуктивности, игнорируя при этом некоторые моменты в нашем окружении, которые могут существенно влиять на нее. Правильное оформление пространства, создание его таким, каким оно будет приятнее всего, является первым шагом в улучшении собственной эффективности, равно как и настроения. Все, что находится вокруг вас, влияет на вашу мотивацию и, соответственно, на эффективность. Это касается в том числе и цветов, в которые окрашены стены в комнате. Есть три основных цвета, наличие которых поможет вам улучшить продуктивность.

Белый

Он часто используется как нейтральный, безопасный цвет. Именно с него и начинается подбор цветовых схем и решений. На время его потеснили принты и темные цвета, которые стали трендом. Теперь же скандинавская мода вновь вернула белый в наши дома. Белый является прекрасной основой для того, чтобы добавить к нему другие цвета. Чем больше вокруг вас белого цвета, особенно оттенка слоновой кости, тем выше ваш уровень продуктивности. Смягчающий эффект нейтрального цвета приносит с собой сосредоточенность и покой. Помимо этого, белый за счет отражения делает любое помещение более светлым.

Золотой

Это цвет власти, он указывает на уверенность и достижения. Он привносит элегантность и силу. И оказывает чудесное влияние на эффективность работы. Золотые оттенки производят такое воздействие благодаря наличию в них желтого. Желтый цвет усиливает эмоции, что делает его также хорошим выбором и для домашней обстановки. Золото ассоциируется с достатком и утонченностью и оказывает влияние на тех, кто использует этот цвет в качестве декораций для дома или офиса. Шторы с золотыми принтами, настенные украшения, элементы декора могут произвести поразительный эффект на работоспособность. Тем не менее следует соблюдать умеренность. Полностью окрашенная в золотой цвет стена будет только отвлекать и рассеивать взгляд.

Бирюзовый

Это интересный цвет, но его рекомендуется использовать как дополнительный, акцентирующий. Он несет в себе синий цвет, который улучшает работоспособность и эффективность, но также и зеленый, успокаивающий и помогающий достичь баланса. Это яркий цвет, который хорошо использовать для дома, где он оживит любую комнату. Наличие этого цвета в вашем окружении сделает вас более внимательными и наблюдательными, улучшая в то же время и мотивацию. Можно использовать картины с этим цветом или шторы. Он идеально подходит для кухонь, ванных комнат и столовых.

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Ирина Гусакова