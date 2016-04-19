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Если мальчик растет девочкой…

Причины гомосексуальности нужно искать в детстве?. Причины гомосексуальности нужно искать в детстве?

Что такое гомосексуализм? Является ли он врожденным? Или это приобретенное нарушение? Чем мужской гомосексуализм отличается от женского? Как воспитание, семейная обстановка в детстве влияет на сексуальную ориентацию человека? Можно ли излечиться от гомосексуализма? На эти вопросы отвечает психолог Людмила Овсяник.

Причины гомосексуализма

Гомосексуальность и психология имеют тесно переплетенную историю. В самом начале своего развития как науки психология столкнулась с проблематикой гомосексуальности и сексуальной ориентации. В 1992 году ВОЗ перестала считать гомосексуальность болезнью. В 1994 году ее перстала считать таковой Великобритания. Минздрав РФ пришел к этому в 1999 году, а Общество психиатров Китая — в 2001 году.

Я стою на позиции, что гомосексуализм по своей природе может быть как врожденным феноменом, так и приобретенным в семье, в результате неправильного воспитания.

Те, кто с врожденным феноменом, в гомосексуальной паре играют роль "мальчиков". Те, кто с приобретенным в результате воспитания, — роль "девочек" (феминные гомосексуалы).

Достаточно много запросов психологу от молодых людей: "Я гомик и хочу вылечиться". Да, есть клиники по лечению в США, Израиле, Великобритании… Королевский колледж психиатров Великобритании официально признал, что сексуальная ориентация человека может меняться. А значит, от гомосексуализма можно излечиться. И, конечно, лечат тех, у кого гомосексуализм приобретенный.

Врожденный гомосексуализм

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Врожденный гомосексуализм формируется во внутриутробный период жизни. Механизмы влияния на плод еще не до конца изучены, но скорее всего здесь повинен гормональный дисбаланс и дополнительные факторы (перенесенные инфекции, грипп, принятые лекарства и так далее). Все это ведет к нарушению эндокринного обеспечения половой функции и необычной сексуальной направленности.

Приобретенный гомосексуализм

Приобретенный гомосексуализм начинает формироваться в дошкольный период и напрямую зависит от ролевого поведения родителей. Если в семье нет отца (или в семье слабый отец и властная мать), то мальчик будет идентифицировать себя с женским миром. Женский мир будет для него более родным, понятным и близким.

Когда мальчик будет расти, у него возникнет тяга к тому миру, который был ему недоступен. И бессознательно он начнет стремиться "воссоединиться со своим отцом". Потому что мамы было слишком много.

Женский гомосексуализм

Женский гомосексуализм имеет другой характер и причины. Определяют три типа женского гомосексуализма.

Первый — более женственный, пассивный тип. Это относится к тем девочкам и девушкам, которые испытывали эмоциональное отчуждение со своими матерями. В младенческом возрасте у них не произошло привязанности к матери. Поэтому повзрослев, они ищут материнской любви в отношениях с другой женщиной.

Второй тип женского гомосексуализма — это мужской тип. Это те девочки, которые испытывали трудности на фазе половой идентификации. Такая девочка идентифицировала себя с отцом, а не с матерью.

Такое может произойти в тех семьях, где мать слабая и эмоционально недоступная для ребенка. А отец, напротив, сильная, харизматичная и властная личность. Часто отец проявляет грубость в отношении матери. В таких случаях девочка воспринимает женственность как слабость и недееспособность, а мужественность как власть и ценность. Она начинает отрицать свою женственность, стремясь стать "папиным сыном".

Третий тип женского гомосексуализма связан с тем, что девочка подверглась грубому обращению или насилию со стороны мужчины в детстве. Это может сформировать у нее страх относительно мужской сексуальности.

Правильное воспитание

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По статистике гомосексуальность среди мужского населения распространена гораздо больше, чем среди женского. В среднем соотношение — 7:1.

Всегда ли родителям стоит начинать беспокоиться, если их сын проявляет интерес к женским занятиям и предпочитает общество девочек? Нет. Просто мальчик может быть артистического, творческого плана. Такие мальчики более чувствительны, они любят искусство, игру на фортепьяно, готовку, например.

Говорить о проблемах, бить тревогу нужно в том случае, если мальчик начал примерять мамины или бабушкины серьги, одежду или пробовать пользоваться косметикой.

Что следует делать родителям, если они замечают симптомы развития гомосексуализма у ребенка?

В первую очередь, это говорит о том, что в семье они что-то делают неправильно. Нужно обратиться за профессиональной помощью, чтобы откорректировать свои супружеские отношения и подход к воспитанию и общению с ребенком.

Психолог


Гомосексуализм: норма, отклонение или преступление?
Людмила Овсяник
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