Как вырастить успешного ребенка

Фото: activemothers.info

Мы не можем так повлиять на других людей, чтобы они соответствовали нашим желаниям и представлениям об успехе, но нам под силу изменить себя и тогда другие будут «подстраиваться». Особенно если речь идет о наших собственных детях.

Психологи провели множественные наблюдения семей, в которых дети выросли успешными, и теперь заявляют, что в этих семьях есть общие черты.

Пусть помогают!

Несмотря на то, что порой очень хочется оградить ребенка от домашней работы (ведь у него школа, кружки, секции, репетиторы), делать этого не стоит.

По мнению бывшего декана Стэнфордского университета Джули Лифкотт-Хаймс, «если дети освобождаются от домашней работы, это значит, они не получают понимания, что эту работу нужно делать». Она отметила, что дети, приученные к тому, что родителям нужна помощь в домашних делах, вырастают более чуткими и способными взаимодействовать с коллегами уже во взрослом возрасте.

«Чем раньше вы приучите к труду ребенка, тем лучше для него - это даст детям представление о том, что жить самостоятельно значит прежде всего уметь обслужить себя и обустроить свой быт», - подчеркнула Джули Лифкотт-Хаймс.

Умение коммуникации и быть в команде

Дети, которые уже в детстве понимали чувства других людей и умели избегать конфликтов или разрешать их, уже после окончания университетов находили себе постоянную хорошую работу. Об этом свидетельствует исследование Пенсильванского университета и Университета Дьюка, которое проводилось в течение 20 лет.

А вот те дети, родители которых игнорировали развитие социальных навыков, сталкивались и с проблемами в трудоустройстве, и даже с проблемами с законом.

По мнению психологов, дети вырастают эмоционально устойчивыми, проще перенося кризисы взросления в тех семьях, где уделяют этому вопросу большое значение.

Завышенные ожидания - благо, а не зло

Если родители не просто устанавливают высокую планку для детей, ожидая, что те воплотят в жизнь их ожидания, а прилагают к этому и усилия - то все сбывается. По мнению экспертов срабатывает так называемый «эффект Пигмалиона», когда высокие ожидания родителей заставляют детей больше стараться, чтобы соответствовать им. Главное - подойти с умом к этой практике и не навредить.

Спокойная и дружная семья влияет на успех ребенка в его взрослой жизни

Семейные ссоры и скандалы никому не идут на пользу, и тем более, детям. Взаимоуважение, возможность быть услышанным и понятым, бесконфликтная среда обеспечивает ребенка в будущем большим успехом, нежели их сверстников, росших в нервной обстановке. Кстати, по данным психологов из Иллинойского университета этот фактор гораздо более важный, чем т.н. полная семья и у матерей-одиночек, чьи дети росли в любви, дети чаще добивались успеха.

Они подают личный пример высоких результатов

У матерей, которые забеременели в подростковом возрасте (до 18 лет), дети чаще бросают школу и не продолжают учебу в дальнейшем.

Психолог Эрик Дубов (Eric Dubow) обнаружил, что по образовательному уровню родителей на момент восьмилетия ребенка можно достаточно точно предсказать, насколько успешным в профессиональном плане будет он сам через 40 лет.

Математика - царица наук

Ученые сами поразились результатам своего исследования и пока не могут объяснить взаимосвязь: ученики, которые к моменту поступления в школу уже были знакомы с математикой, в дальнейшем показывали лучшие результаты. Об этом свидетельствует метаанализ данных 35 тысяч дошкольников в США, Канаде и Великобритании.

Автор эксперимента Грег Дункан отметил, что чем раньше ребенок освоит счет и минимальную базу арифметических вычислений и понятий, тем лучше будут его успехи дальнейшего обучения всего школьного курса, в том числе и в чтении.

«Мышление роста» - залог успеха

Как отметил Стэнфордский психолог Кэрол Двек, существует два вполне надежных способа предугадать будущее ребенка, его преуспевание или неудачи. По его мнению, с этой целью нужно провести разницу между фиксированным мышлением и мышлением роста. В первом случае характерно убеждение, что наши возможности заданы изначально и они не поддаются развитию и изменению, а во втором то, что человек может добиться большего, если будет прилагать усилия.

«Если одному ребенку родители говорят, что у него врожденный талант, а другому - что его «обделила» природа, это может повредить обоим: первый будет всю жизнь переживать из-за неидеальных результатов, боясь утратить свой драгоценный дар, а второй может вообще отказаться работать над собой, ведь «природу не изменишь», - отметил специалист.

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Анна Смирнова