Как из мальчика вырастить мужа

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Современные девушки, отвечая на вопрос, каким вы хотите видеть своего будущего избранника, отвечают просто: настоящим мужчиной. Критерии настоящего весьма размыты, но есть несколько факторов, которые указывают на это.

Настоящий мужчина должен быть наделен такими качествами, как ответственность, порядочность, умение принимать решение в сложных жизненных ситуациях, быть опорой своей семье. Большое значение имеет воспитание, полученное им в детстве. От того, какой была воспитательная база, все ли правильно было сделано родителями, зависит дальнейшая его судьба.

Заниматься воспитанием мальчика нужно обоим родителям, причем пример отца в этом случае очень важен. На что следует обратить внимание родителям, чтобы сын вырос настоящим мужчиной?

Ответ на данный вопрос и практические рекомендации по воспитанию будущего мужчины дают психологи.

Самое главное в воспитании ребенка - это любовь. Ребенок, не обделенный теплотой родительских чувств, растет уверенным в себе, дружелюбным, приветливым и ласковым. В противном же случае мальчик принимает эмоциональную холодность родителей, как должное, и учится от них равнодушию. Он растает тревожным, замкнутым, грубым и зажатым. При этом сын не должен быть только объектом любви, который потребляет и тратит. Мальчика нужно учить проявлять свои чувства, дарить свою любовь родителям и близким людям. Нужно воспитывать доброту у ребенка, сочувствие, умение помогать и приносить пользу другим бескорыстно.

Чем старше становится мальчик, тем больше интересов у него появляется, не отказывайте ему, если он свою помощь, приветствуйте его инициативу. И обязательно хвалите, если у него что-то получается. Приветствуйте у сына самостоятельность и независимость. С самого раннего возраста мужской натуре присуще стремление к самоутверждению и лидерству. Даже маленький мальчик должен самостоятельно мыслить, иметь свой взгляд на вещи, уметь принимать решения, нести ответственность за свои поступки.

Для этого предоставляйте сыну свободу выбора, подключайте его к обсуждению семейных вопросов, а если вы хотите о чем-то попросить сына, говорите не приказами, а предложениями. В противном случае вы можете воспитать тихого, скромного, безынициативного человека, которому ничего не надо и который ни к чему не стремится.

Как помочь ребенку быть уверенным в себе? С детских лет приучайте своего мальчика к мужским видам спорта. Таким образом, вы разовьете в нем волевые мужские качества. Поощряйте активные игры и каждодневные физические нагрузки. Совместно составьте небольшую программу занятий. Начните с малого - одно отжимание от пола, одно приседание, и одно упражнение на пресс. Но заниматься нужно каждый день. Через неделю увеличьте количество повторений и т.д. Помните, каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет.

Учите ребенка личным примером. Без достойного личного примера воспитание ребенка сводится к бесполезным словесным перепалкам и принуждению выполнять родительские команды. Никакие нотации не помогут, если вы сами говорите одно, а делаете - другое. Помните, что родительские взаимоотношения являются для мальчика эталоном обращения с девочками, а в дальнейшем с женщинами и женой. Мама становится для мальчика прообразом его будущей жены.

Не ругайте сына, если у него чего-то не получается. Лучше объясните или покажите, как надо делать правильно. Мальчиков нужно хвалить, причем часто.

Кстати, замечено, что чаще всего, сильные мужчины вырастают у слабых матерей. Мама от природы наделена особой мягкостью и нежностью, ей свойственно быть слабой, нуждающейся в защите и опоре. Сыну с такой мамой волей-неволей приходится вести себя по-мужски.

Перед школой мальчики начинают проявлять интерес ко всему мужскому. Они стремятся проводить больше времени с отцом и дедом, подражая им и имитируя их поведение. В семье именно отец должен быть проводником норм поведения. В любом случае, после шести лет отец должен быть активным учителем в жизни своего сына. Только через общение с отцом и другими мужчинами мальчик осваивает азы мужского поведения, способы решения взрослых проблем, учится высказывать свое мнение и давать оценку событиям. Отцу нужно открыто проявлять по отношению к сыну свои чувства. Приучаете сына к романтике, гуляйте с ним, показывайте все красивые места в городе. Возможно, в будущем ему это пригодится. Сыновей нужно готовить к тому, что когда-то им выпадет честь стать главой своей собственной семьи.

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Сергей Королев