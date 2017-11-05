Чему мы забываем учить детей?

При общении с родителями я всё больше вижу, насколько мы похожи в своих суждениях. Все задаются вопросом «чему научить ребёнка?».

Уже мало кто уповает на школу, ВУЗ, дополнительное образование, развивающие кружки. Современные люди осознают, что будущее далеко не за узкими специалистами. Чтобы достичь в жизни хоть небольшого успеха, человек должен быть разносторонним. Но обучаясь по образовательным программам, погружённым в стереотипные оковы, получаем то, о чём говорил писатель-философ Альбер Камю: «Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует».

Чтобы ребёнок не был как все, родители стремятся отдать его на дополнительные кружки — кройки и шитья, например. Как вам? Шахматы — тоже интересно. Танцы — здорово. Музыка — великолепно! Для души и развития талантов просто незаменимые вещи. Английский, плавание, фигурное катание, скрипка, рисование, лепка, театр, фехтование, модельные школы, школы колдовства. Разбегаются глаза. Для чего? Чтобы ребёнку не было скучно, чтобы он рос разносторонним и искал себя.

Творчество — это замечательно, но для развития самостоятельной личности этого далеко недостаточно.

Как прекрасно мы научились делать своих детей индивидуальными... среди тысячи таких же индивидуальных.

Таблицу умножения выучил, химические соединения веществ освоил, таланты натренировал. Как теперь научиться вести себя в разных жизненных ситуациях? На каком из кружков детям объяснили жизненно необходимые вещи: как не дать себя в обиду, как распоряжаться деньгами, как устранить поломку предметов, как не опускать руки в сложных ситуациях?

Они ждут готовых решений, которых в жизни нет. В жизни вообще мало стандартных решений, особенно в нашем цифровом времени. Никто не объясняет, что понятия «хорошо» и «плохо» относительны, что в жизни неограниченное количество ответов на абсолютно разные вопросы. Жизнь — это сплошные противоречия.

Дети привыкают к стандартным программам обучения, а потом впадают в ступор, когда сталкиваются с реальными вопросами, проблемами, конфликтами.

Там, где ребёнок привыкает к чему-то условно правильному, оказывается, что вовсе не это правильно, а есть ещё тысяча правильного, которое имеет место быть. Кто вообще придумал эти штампы о правильности и неправильности?

В итоге получаем отличных спортсменов, прекрасных балерин, настоящих звёзд эстрады и медалистов, которые не могут справиться с реальными жизненными проблемами, потому что они находятся за гранью того, чему их обучили в рамках узкой направленности.

Порой мы забываем объяснять детям банальные вещи, а потом искренне удивляемся, почему они о них не знают.

Моя знакомая, которая сейчас работает маркетологом, рассказала такую историю:

«Тщетные поиски работы вымотали до предела. В стране кризис, людей сокращают, устроиться куда-то весьма непросто. Везде раз за разом слышу отказ. Кому нужен специалист без большого опыта? На последнем собеседовании меня просто завалили практическими заданиями, с которыми я никогда не сталкивалась. И, конечно, я села в лужу. Руки опускаются, всё плохо, жизнь несправедлива.

В расстроенных чувствах поделилась своими переживаниями с самым близким человеком — папой. На что он ответил: «Чего ты переживаешь? Используй свои неудачи. Теперь ты знаешь все формы отказов, знаешь тысячи вопросов, которые могут тебе задать на следующем собеседовании, ты набираешься практического опыта в переговорах с директорами». Сквозь пелену слёз и негодования передо мной проступила абсолютно новая истина.

А ведь и правда. Так оно и есть. Раньше любая неудача для меня была катастрофой. Я не умела видеть в этом положительное для себя.

Расскажи мне кто-нибудь о том, что у любой ситуации, как у медали, есть две стороны, я бы с детства проще относилась к любым провалам, не опускала руки и продолжала бы упрямо стремиться к своей цели. А я узнаю об этих простых истинах только сейчас.

Я окончила музыкальную школу, 9 лет занималась танцами, пела и колесила по миру с гастролями. У меня диплом о высшем образовании, куча пройденных мастер-классов по саморазвитию, опыт в работе с людьми и проведении массовых мероприятий. Но никто не объяснил самого важного — того, что зачастую играет главную роль в достижении успеха. Никто с детства не научил меня не бояться трудностей. А это очень важно на самых разных жизненных этапах».

Мы так погрузились в мираж идеальной жизни, где все дети намного умнее и больше преуспели в развитии умственных способностей, нежели их родители, что забываем о том, как всё происходит на самом деле. Жизнь никогда не идёт по сценарию сказок и романов. Нам всегда придётся сталкиваться с трудностями и препятствиями. Важно дать ребёнку реальные знания для реальной жизни.

Жизнь гораздо сложнее, чем наши идеальные представления о ней. Мы забываем знакомить детей с этой реальной жизнью, а потом негодуем и впадаем в отчаяние, когда жизнь ведёт себя вовсе не идеально по отношению к нашему чаду. От этого страдаем сами, страдают дети.

Ещё один пример из жизни по рассказам миссис N (дабы не задеть ничьё самолюбие):

«Есть в моей семье племянница (6 лет). Бабушка с дедушкой залюбливают её до предела! То и дело повторяют на каждую её выходку "Милая, запомни, — ты всегда всё делаешь правильно". Речь вовсе не об избалованности, хотя она тоже присутствует. Чем старше становится маленькая принцесса, тем тяжелее ей воспринимать жестокость окружающего мира. Она привыкла к эталонному отношению горячо любимых стариков, и когда в постороннем обществе видит негодование к своей персоне, это приводит к нервному срыву. Что дальше?

На вопрос "почему вы не приучаете внучку к реальной жизни?" дедушка и бабушка, насупив носы, отмахиваются и говорят, что пока дети маленькие, их нужно баловать».

Не нужно далеко ходить за примерами — оглядитесь вокруг и вы найдёте сотни людей, привыкших к идеальной модели жизни, но не умеющих себя вести в её суровых реалиях.

Родители думают, что ребёнок ещё ко многому не готов, он ещё мал, не пришло время учить его жизни, давать советы. Но это не так! Дети гораздо смышлёнее, чем мы себе представляем. Временами они даже смышлёнее любого взрослого. Выбирая между порицанием ребёнка и практическими жизненными советами, лучше выбрать второе — нервов потратите меньше, а пользы будет больше.

Сейчас относительно спокойное время: дети растут в безопасной среде, как тепличные растения, оберегаемые от всего зловредного. Страшно становится тогда, когда ребёнок выходит из своей «теплицы», и оказывается, что за него уже никто не принимает решения, что жизнь сложна и временами не так приветлива, как он привык считать.

Начните учить детей тому, что познали сами в течение своей жизни. Учите бороться с трудностями, учите самостоятельности и смелости. Учите тому, что любая ситуация имеет решение, и не одно! Не ждите, пока ребёнок наступит на грабли. Приступайте к действиям прямо сейчас.

Гораздо труднее перевернуть мировоззрение взрослого человека: для него это стресс, он так не привык, он этого не знал. Так почему бы не воспитать это с детства, когда ещё есть шанс обучить детей тому, за что они будут благодарны уже сейчас, а не спустя 20 лет?

Евгений Новоселов

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Алевтина Мармеладова