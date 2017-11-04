Как выбрать ребенку увлечение на все детство

В вопросе детских занятий большинство родителей предпочитают постоянство. Во-первых, с чисто практической целью: увлечения детей требуют серьезных затрат сил, времени и денег. Приятнее сознавать, что все это не напрасно. Да, пусть не будет звездой, но ведь какой-то результат все равно получится. Во-вторых, так спокойнее. Родители, у которых ребенок «при деле», чувствуют себя более уверенными и реализованными. Их родительская самооценка выше: если есть постоянное занятие, значит они, взрослые, смогли обнаружить интересы ребенка. В-третьих, все знают, что талант проявляется с детства.

Вдохновение – это прекрасно, но упорство и готовность отдавать занятию много сил позволяют природным задаткам развиться в нужном направлении. Конечно, все родители осознают, что склонности не всегда можно выявить рано, что бывают разные варианты, что необязательно детское занятие должно стать увлечением и делом всей жизни. Тем не менее постоянство и приверженность все равно являются почти синонимами успеха. Про того же, кто меняет увлечения часто, обычно говорят: «Да он вообще ничего не делает!»

«Сейчас трудно выбрать для ребенка занятие, потому что возможностей слишком много. Я сама не смогла бы решить, что хочу делать. Приходим как-то в школу искусств (ребенок лепкой из глины занимается), а там объявление: «Открывается школа моделирования и дизайна одежды». С шести лет можно! Дочь в ладоши захлопала: «Хочу! Хочу!». Я сначала тоже вдохновилась, но потом решила, что не стоит ничего менять. Скульптуры ее уже на выставки в другие школы возят – хоть какие-то успехи есть. Правда, не очень ей лепка эта нравится... Но все же лучше что-то одно, чем бесконечная смена кружков». Вера, мама Виктории (6 лет)

К переменчивости склонны дети-звезды, ориентированные на получение статуса «самый лучший» в любом коллективе и любой ситуации. Они чувствуют себя плохо, когда рядом есть конкуренты, а оценка деятельности приобретает реалистичность. Фактор становится решающим, даже если изначально сама деятельность очень нравилась. При этом стремление быть в центре внимания остается, и ребенок не просто бросает какое-то дело, а убеждает именно поменять его.

Иногда, например, при поддержке опытного в вопросах детской психологии руководителя или осознании ошибок воспитания родителями, все налаживается. Малыш начинает понимать, что просто так восторженных похвал он не услышит, и даже получает удовольствие от того, что ему теперь приходится прилагать усилия.

А иногда поиск занятия сам по себе становится занятием: ребенок не занимается чем-либо, а «пробует» заниматься. Родители сами для себя придумывают объяснение, почему никакое дело не способно увлечь надолго: «Нет-нет, сейчас нормального преподавателя найти невозможно. Никому ничего не надо, только формальный подход», «Она у нас очень разносторонняя личность, активная. Ей просто скучно становится, когда уже научилась чему-то...»

Частая ошибка родителей – излишний восторг от занятий. Конечно, без позитивных сторон деятельности никто, ни взрослые, ни дети, не будут к ней стремиться. Тем не менее зацикливаться на плюсах и преувеличивать их не стоит – в дальнейшем это оказывается отрицательным фактором мотивации.

«Моя мама очень хорошо поет. У меня тоже хороший слух. Неудивительно, что Ксюша тоже хочет стать певицей: лет с трех встает на стул, берет в руки «микрофон» и исполняет нам самые разные произведения. Как-то смотрели по телевизору детский вокальный конкурс – она от экрана оторваться не могла. Говорю ей: «Надо заниматься в студии, тогда тоже будешь выступать». Пару месяцев она очень охотно ходила на занятия, а потом, интерес стал пропадать. Говорит: «Никаких выступлений у нас не бывает. Поем какие-то глупые песенки». В итоге пение бросили. Мне сейчас даже жалко ее: получилось, что надежды не оправдались». Мария, мама Ксении (6 лет)

Рассказывая о том, чем предстоит заниматься, надо обратить внимание на привлекательные для ребенка стороны, но при этом стоит объективно сказать и о трудностях, о том, как много придется приложить усилий. Здравый оптимизм заключается в том, чтобы увлечь маленького человечка и подготовить к проблемам одновременно: «Да, у тебя есть способности. Конечно, надо будет много учить всего наизусть – в театральной студии без этого никак! – но у тебя получится». Когда же проблемы заявят о себе, стоит быть сдержаннее, демонстрировать спокойствие и понимание того, что неудачи – тоже часть жизни. Это поможет ребенку не только «здесь и сейчас», но и в будущем. Умение быть гибким и сохранять настрой в ситуации неудачи необходимо не только для успеха в деле, но и для психологического благополучия.

Еще одна ошибка – сверхсильная мотивация. Происходит такое, когда взрослые дают понять, что выбранное занятие непременно должно стать делом всей жизни и никакие перемены невозможны. У детей – даже послушных и тех, у кого все идет успешно, – это вызывает тревогу и напряжение. Чем больше родители говорят: «Мы сделаем все возможное, мы ничего для этого не пожалеем», тем меньше у ребенка желания делать это вообще. В ситуации, когда он сам говорит «больше не хочу», иногда стоит проявить твердость. Здесь возможны и варианты («Давай, до лета продолжишь, а потом посмотрим…»), и послабления («Хорошо, неделю отдохни, но совсем бросать занятия не будем»), но они должны быть в рамках вашего намерения стоять на своем. Дети впечатлительны, на их решение поменять занятия могут влиять самые незначительные моменты. Поговорите, разберитесь, подумайте, в чем может крыться причина. Если найти мотивы долгое время не получается, а настроение ребенка и его отношение к делу все хуже, пора задуматься о том, чтобы подыскать что-то новое.

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Валентина Соломатина