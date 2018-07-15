Темнота – лучший друг женщины

Ученые с неожиданной стороны подошли к теме женского здоровья, женственности и продолжения рода. Так, исследователи из США пришли к выводу, что для своего блага женщина должна минимум 8 часов в сутки проводить в темноте. Механизм этого явления кроется в гормоне мелатонине, вырабатываемом шишковидной железой (в эзотерике ее называют третьим глазом).

Давно известно, что темнота — лучший друг влюбленных. Но, оказывается, это время суток важно не только для "самого приятного времяпровождения", но и важнейшей задачи человека, рождения потомства.

Новые данные на этот счет недавно предоставили ученые Техасского университета США. Согласно им, женщина, чтобы зачать ребенка, должна минимум 8 часов в сутки проводить в темноте. Механизм этого явления кроется в гормоне мелатонине, вырабатываемого шишковидной железой, находящейся в глубине мозга между его полушариями. Ее еще иногда (и всегда — в эзотерической традиции) называют "третьим глазом", действительно наблюдающимся у некоторых животных, например — ископаемых ящериц.

Мелатонин, среди других важных функций, препятствует окислительным процессам в яичниках во время овуляции, созревании яйцеклеток. И если его мало — яйцеклетка, после оплодотворения могущая стать зародышем новой жизни, просто не имеет для этого необходимых свойств. Что и проявляется реальным бесплодием — даже без применения противозачаточных средств.

Между тем стимулирует выработку мелатонина как раз темнота — свет его продукцию угнетает. Собственно, одно из названий этого вещества — "гормон сна", он действительно обладает и снотворным действием, и даже используется в чистом виде в лечении бессонницы. А еще он способен оказывать антидепрессивное, противоопухолевое действие, благотворно влиять на развитие "предменструального синдрома", улучшать иммунитет, снижать уровень вредного холестерина и многое другое.

Важно заметить, что, по данным исследования американцев, "ночной гормон" важен и для течения нормальной беременности — уже после зачатия, особенно в последние ее три месяца. Иначе у родившихся детей резко возникает риск возникновения гиперактивности или, наоборот, аутизма, а также дефицита внимания.

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Но что означают эти данные в применении к современной цивилизации? Увы, ничего хорошего, по очень многим причинам. Ночная темнота для очень многих людей, включая прекрасную половину человечества, давно стала недостижимой роскошью. В этой связи много говорится о светящихся экранах смартфонов, ноутбуков и телевизоров в спальнях, ярких ночниках — да даже лампочках "спящего режима" и дистанционного управления.

Но ведь даже если их полностью выключить — в мало-мальски цивилизованных городах и ночью включено уличное освещение. Что в научной литературе даже получило название "световой смог" — по аналогии со смогом настоящим, серьезным заражением воздуха промышленными и бытовыми газами. От "светового смога" ночью можно спастись разве что заменив обычные шторы на окнах спальни полноценной "светомаскировкой" — подобной той, что применялась в годы войны во время вражеских бомбежек. Или по принципу светоизоляции лабораторий для проявления фотопленки, которая еще используется для получения высококачественных снимков, недоступных цифровым камерам.

Но, допустим, спальню полностью удалось изолировать от света. Но всем ли женщинам удастся проспать в таких условиях "контрольные" 8 часов? Увы и ах. Дело даже не в том, что приманки современной цивилизации заставляют допоздна засиживаться за телевизором или интернетом. Да, собственно, и просто возможность в любой момент суток включить яркий свет приводит к соблазну продлить активную деятельность и глубокой ночью даже и без вышеупомянутых "электронных наркотиков".

Ведь есть еще и такое понятие, как многосменная (или даже просто посменная) работа. Сутки через трое, например — или просто в ночную смену, как в метро, на хлебозаводах и других предприятиях непрерывного цикла. Работающие по такому графику женщины надеются на то, что возможность отоспаться днем компенсирует им ночной недосып. Между тем, надежды эти, во всяком случае, в отношении их детородной функции, оказались ложными. Дневной сон не эквивалентен ночному — мелатонин в этот период не вырабатывается. Разве что, возвращаясь к вышесказанному, удастся с помощью сверхнадежной светомаскировки от ярких солнечных лучей устроить днем полную тьму.

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Так не в изложенных ли выше моментах заключается одна из основных причин нынешнего демографического кризиса, по крайней мере, в развитых странах? Ведь до изобретения электрического освещения даже просто бодрствовать, не говоря уже работать, при свете свечи было просто неудобно — и без особых причин люди этим не занимались. А во время сна полную тьму спальни разгонял лишь слабенький огонек лампадки перед иконами — да и то, не всегда. Уличное освещение в деревнях просто отсутствовало, в городах — было большой редкостью. И даже лунный свет во время полнолуния (кстати, сон в этот период наиболее беспокойный) почти не проникал через узенькие окошечки старых домов.

Теперь же обо всем этом можно вспоминать разве что с ностальгией — как и о многодетных семьях той эпохи, женщин в которых никто не называл "матерями-героинями", потому что такими были почти все. Да, конечно, развитая индустрия и пропаганда "безопасного секса", "планирования семьи" и прочих самоубийственных для человечества вещей играет в современном вымирании цивилизованного человечества свою пагубную роль тоже. Но ведь есть немало пар, которые и не прочь были бы завести наследника, но, тем не менее, не могут сделать этого годами, пустив дело "на самотек". Как оно, в принципе, и задумывалось природой. Просто для его успеха нужно и жить с природой в согласии, а не насиловать ее законы все новыми изобретениями цивилизации.

И, как знать, может быть тем семьям, которые уже готовы для обзаведения долгожданным ребенком обратиться к дорогостоящим репродуктивным методикам, типа ЭКО, стоит для начала попробовать просто выключить в спальне все светящиеся приборы, завесить окна плотными шторами и спать ночью минимум 8 часов. После чего благодарный организм сам выполнит заложенную в нем природой программу — и подарит миру новую жизнь.

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Юрий Носовский