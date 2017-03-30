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Банановый пудинг

Банановый пуддинг
 

Это потрясающий десерт родом из Соединенных Штатов, состоящий из пудинга, печенья и бананов. Сам пудинг ничем не уступает магазинному и никакой химии.

Ингредиенты (на 2 порции):

Молоко — 2 стакана

Сахар — 70 г

Мука — 1 ст. л.

Крахмал — 2 ч. л.

Ванилин — щепотка

Желтки — 2 шт.

Печенье — 14 шт.

Бананы — 2 шт.

Приготовление:

Молоко нагреем, но не дадим закипеть.

Желтки слегка взбиваем венчиком и влив к ним около четверти нагретого молока, продолжаем мешать.

Вливаем смесь желтков и молока в предварительно смешанные сухие ингредиенты, взбиваем венчиком и отправляем в кастрюлю с оставшимся молоком. Помешивая готовим на среднем огне до загустения. Снимаем.

Даем остыть (пудинг еще немного загустеет) под крышкой (во избежание образования пленочки).

Тем временем приготовим формочки, на дно которых нам предстоит уложить печенье и нарезанные кружочками бананы. Заливаем пудингом. Кладем еще пару печенек и кружочков банана и вливаем оставшийся пудинг.

В зависимости от формочки можно сделать несколько слоев чередуя печенье-банан-пудинг. Украшаем (часто в этих целях используют взбитые сливки).

Мария Зимина
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