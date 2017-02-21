Французский клафути с вишней
Если спросить у любого француза, какой, по его мнению, лучший десерт с вишней, он, не задумываясь, ответит, что это клафути. Этот десерт не требует особых манипуляций, достаточно смешать самые простые продукты -муку, сахар и яйца – и через час у вас на столе настоящий летний десерт.
Ингредиенты:
3 стакана вишни без косточек
1/2 стакана муки
1,25 стакана молока
2/3 стакана сахара
3 больших яйца
1 ст. л. ванильного экстракта
1/2 ч. л. соли
сахарная пудра
Приготовление:
Разогрейте духовку до 175 °С. Смажьте маслом керамическую форму для выпечки.
В миске слегка взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, сахар, ванильный экстракт, соль и муку и перемешайте до получения однородной массы. У вас получится жидкое тесто.
Вылейте тесто в форму для выпечки и добавьте вишню. Поставьте форму в духовку и выпекайте клафути в течение 45-55 мин. Клафути должен подняться и слегка подрумяниться по краям, а нож, воткнутый в середину, выходит чистым.
Готовый клафути достаньте из духовки и немного остудите. Подавайте клафути теплым, посыпав сахарной пудрой.Мария Зимина