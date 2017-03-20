Соус Цацики - самый известный соус греческой кухни
Цацики (дзадзики) - традиционное блюдо греческой кухни, холодный соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока. Используется как соус-дип к хлебу или овощам, часто подается к мясным блюдам или к жареной рыбе.
Ингредиенты:
- 1 огурец
- 240 гр густого йогурта
- 2 зубчика чеснока
- 1 чайная ложка оливкового масла
- 20 г укропа
- 1-2 чайные ложки лимонного сока
- соль и молотый черный перец по вкусу
Приготовление:
1. Огурец вымойте, снимите кожуру и мелко натрите. Чтобы соус не получился жидким, обязательно нужно слить лишний сок или отжать через марлю. Чеснок очистите, вымойте, обсушите и мелко порубите или пропустите через чесночницу. Зелень вымойте, обсушите. Укроп мелко порубите.
2. Смешайте тертый огурец, измельченный чеснок и укроп. Добавьте йогурт, оливковое масло и лимонный сок, тщательно перемешайте. Приправьте солью и молотым перцем.
3. Перед подачей на стол соус охладите, выложите в пиалы, украсьте оливками и веточками укропа. Цацики подавайте к столу с поджаренным хлебом пита, порезанным на полоски, а также к блюдам из мяса и птицы.Мария Зимина