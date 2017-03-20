Соус Цацики - самый известный соус греческой кухни

Цацики (дзадзики) - традиционное блюдо греческой кухни, холодный соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока. Используется как соус-дип к хлебу или овощам, часто подается к мясным блюдам или к жареной рыбе.

Ингредиенты:

- 1 огурец

- 240 гр густого йогурта

- 2 зубчика чеснока

- 1 чайная ложка оливкового масла

- 20 г укропа

- 1-2 чайные ложки лимонного сока

- соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление:

1. Огурец вымойте, снимите кожуру и мелко натрите. Чтобы соус не получился жидким, обязательно нужно слить лишний сок или отжать через марлю. Чеснок очистите, вымойте, обсушите и мелко порубите или пропустите через чесночницу. Зелень вымойте, обсушите. Укроп мелко порубите.

2. Смешайте тертый огурец, измельченный чеснок и укроп. Добавьте йогурт, оливковое масло и лимонный сок, тщательно перемешайте. Приправьте солью и молотым перцем.

3. Перед подачей на стол соус охладите, выложите в пиалы, украсьте оливками и веточками укропа. Цацики подавайте к столу с поджаренным хлебом пита, порезанным на полоски, а также к блюдам из мяса и птицы.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина